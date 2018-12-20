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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 06 Февраля, 16:55 |
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Олег Кожемяко решил купить катамаран
Администрация Приморья рассмотрит возможность приобретения катамарана «Санкт-Петербург», построенного на «Восточной верфи», для организации морских пассажирских перевозок в Находку, Большой Камень и на островные территории Владивостока. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во вторник, 5 февраля, по итогам посещения предприятия, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
На верфи губернатору продемонстрировали катамаран «Санкт-Петербург», который был построен к саммиту АТЭС. Его «собрат» – катамаран «Москва», выпущенный здесь же, – в летний период осуществляет пассажирские перевозки из Владивостока на острова Попова и Рейнеке. Олег Кожемяко отметил, что администрация края рассмотрит возможность приобретения «Санкт-Петербурга», чтобы также поставить его на морские краевые маршруты.
«К нам обращались жители Находки и Большого Камня с просьбой об организации морского пассажирского сообщения. Мы заложили в бюджет денежные средства на приобретение катамарана. Необходимо возрождать морское пассажирское сообщение в крае, тем более, что это наша, приморская верфь, и, безусловно, ее нужно загружать работой. Посмотрим, как судно будет работать в летний период. При необходимости мы и в дальнейшем будем размещать заказы на приморских верфях, чтобы пассажирское сообщение между городами и островами развивалось. Это удобно и быстро. Например, до Большого Камня на таком катамаране можно добраться всего за час», – подчеркнул Олег Кожемяко, добавив, что в ближайшее время планирует встретиться с жителями островов Попова и Путятина, обсудить с ними организацию пассажирских перевозок в летнее и зимнее время.
В ближайшее время, по поручению главы региона, профильные департаменты организуют необходимые процедуры: экспертную оценку состояния и рыночной стоимости судна, его соответствие правилам пассажирских перевозок, проверку регистровых документов.
Досье "Дальневосточного капитала": Катамаран «Санкт-Петербург» вместимостью 200 пассажиров построен из композитных материалов. Среди преимуществ судна – сравнительно небольшой расход топлива при большом количестве перевозимых пассажиров. На сегодняшний день у Приморского края существует потребность в новых судах внутрикраевых и городских морских перевозок. Так, круглый год только на острова Рейнеке и Попова перевозят более 1 400 человек, альтернативный вид транспортного сообщения с этими территориями отсутствует.
Олег Кожемяко отметил, что «Восточная верфь» сегодня планирует расширение своих мощностей под строительство, в том числе, крупнотоннажных судов.
«Думаю, это хорошая перспектива для предприятия. Мы видим, что судостроение возвращается в Россию. Рыболовный флот уже ведет такие работы на верфях Санкт-Петербурга. Надеюсь, он придет и в Приморье. У нас строятся крупные современные корабли, отвечающие всем требованиям. Придет время, когда рыбаки обратят внимание на наши предприятия, тем более, что у нас есть стапельные мощности, и с учетом расширения и модернизации верфей и причальных стенок мы можем выпускать современные суда», – обозначил Губернатор.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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А КУДА ДЕЛИСЬ КАТАМАРАНЫ КОТОРЫЕ УЖЕ ПОСТРОЕНЫ ДЛЯ АТЭС
Это они и есть
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