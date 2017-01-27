|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 07 Февраля, 09:54 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Обладателям "дальневосточного гектара" обещают беспрецедентный кредит
В середине 2017 года будет запущен специальный кредитный продукт для обустройства получателей «дальневосточного гектара» Об этом заявил президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ.
«Что касается программы работы на Дальнем Востоке, хотел выделить такой момент. Один из наших дочерних банков – Почта Банк – достиг договорённости с Фондом по развитию Дальнего Востока, и мы в середине этого года запустим специальную программу для обустройства тех граждан, которые будут получать «дальневосточный гектар», – сообщил глава ВТБ.
Это кредиты размером до 300 тысяч рублей. Ставки по этой программе составят от 8% годовых, сроком до 5 лет. Это беспрецедентные для рынка потребительского кредитования условия. Сегодня средняя ставка по кредитам наличными на срок свыше 1 года (без учета Сбербанка) в 2016 году составила 17,5%годовых (по данным ЦБ РФ).
«[Кредиты] будут даваться на цели обустройства: строительство жилья или теплиц, покупку сельскохозяйственной техники. Считаем, что это будет серьёзным подспорьем для развития этой программы», – уточнил Андрей Костин.
- Развитие экологического туризма в Приморье обсудят в рамках ТТФ-2017
- Предприниматели Приморье получат поддержку из федерального бюджета
- Обладателям "дальневосточного гектара" обещают беспрецедентный кредит
- В Приморье в ТОР "Надеждинская" построят завод ЖБИ по производству домокомплектов
- 38 инвестпроектов на сумму 12 млрд руб. одобрены Наблюдательным советом Свободного порта Владивосток
- Подводную лодку Б-187 "Комсомольск-на-Амуре" передадут Тихоокеанскому флоту
- Российско-китайскому проекту компании "Юбо-Сумотори" присвоен Международный идентификационный код изготовителя
- В Свободном порту Владивосток инвесторы из Китая запустят деревообрабатывающее производство
- В Приморье экологический туризм станет трендом Года ООПТ
- В Приморском крае государственные заповедники занимают 20 процентов территории
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.