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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Июня, 16:03 |
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Во Владивостоке в сентябре может появиться плавучая гостиница
Круизный туризм – одно из приоритетных направлений развития края. С каждым годом количество туристских судов, посещающих регион, увеличивается. Пока лайнеры могут заходить только во Владивосток, однако вскоре морских гигантов будут принимать и в Находке. Об этом заявил врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во время встречи с представителями муниципальных СМИ в четверг, 7 июня, на Дальневосточном Медиасаммите.
С вопросом о включении порта Находки в маршрутную линию круизных судов к главе региона обратилась главный редактор газеты «Находкинский рабочий» Наталья Вотчал.
«На четвертом Тихоокеанском туристском форуме, который прошел в конце мая в Приморье, и на открытии пятого МедиаСаммита вы обозначили приоритеты развития края, в том числе – развитие туризма и прием лайнеров. В числе городов, которые войдут в этот проект, вы назвали Находку. Наш город имеет большой опыт приема кораблей дружбы. Что зависит в решении этого вопроса от города и от края и когда можно ожидать открытия нового направления?» – поинтересовалась она.
Андрей Тарасенко отметил, что в настоящий момент регион принимает все больше крупных круизных судов. В мае край посетил лайнер Costa Serena, на борту которого находилось около 4 тысяч человек. В следующем году ожидается заход лайнеров-пятитысячников. Кроме того, регион работает над организацией дальневосточной круизной линии. В качестве одного из портов захода судов действительно рассматривается Находка. Пока причальная инфраструктура города не готова к приёму лайнеров, однако в ближайшее время вопрос будет решен, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«В Находке есть морской вокзал, он отремонтирован, но стоит невостребованный, потому что нет причала. Мы обратились к федеральным властям, чтобы они либо восстановили его, либо отдали нам в край. Сейчас власти уже объявили конкурс на проектирование. После того как проект будет готов, мы сами приступим к строительству. Уже есть инвестор, который готов профинансировать работы», – подчеркнул глава края.
Вместе с тем муниципалитету необходимо предусмотреть соответствующую инфраструктуру для приема большого количества туристов. Только для организации пребывания нескольких тысяч гостей в городе необходимо около 75 автобусов. Также должны быть разработаны экскурсионные программы, маршруты, подготовлена сувенирная продукция.
«Заход круизных лайнеров – это хороший стимул для развития города», – подчеркнул глава региона.
Также было отмечено, что в настоящее время рассматривается возможность организации плавучей гостиницы на четвёртом Восточном экономическом форуме, который пройдёт в сентябре в Приморье. Планируется, что Росморпорт зафрахтует круизное судно вместимостью более тысячи пассажиров под размещение гостей мероприятия, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Напомним, круизный сезон-2018 стартовал в Приморье в феврале. Первое судно Amadea, зашедшее во Владивосток, доставило в регион около 600 иностранцев из Германии и Великобритании. Спустя два месяца к приморским берегам пришвартовался еще один лайнер – Costa Neo Romantica, на борту которого находилось 1400 южнокорейских гостей. Затем регион посетил крупнейший лайнер Costa Serena, доставивший в край более 3000 тысяч гостей из Республики Корея. Планируется, что до конца сезона иностранные суда посетят край еще около 20 раз.
Добавим, ранее врио Губернатора подчеркивал, что развитию круизного направления Администрация Приморья сегодня уделяет большое внимание, считая этот вид туризма перспективным для экономики региона.
В настоящее время один из самых крупных круизных операторов мира Royal Caribbean Cruises рассматривает возможность развития глобального бизнеса в Приморье. Компания намерена запустить новую круизные линию, одним из портов захода которой станет Владивосток. Планируется, что первый визит крупнотоннажников в регион состоится в сентябре 2019 года.
Для этого Росморпорт разработал проект дноуглубительных работ причалов №1 и №2 морского порта Владивосток. В данный момент проект проходит государственную экологическую экспертизу.
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- в настоящее время рассматривается возможность организации плавучей гостиницы на четвёртом Восточном экономическом форуме, который пройдёт в сентябре в Приморье. Планируется, что Росморпорт зафрахтует круизное судно вместимостью более тысячи пассажиров под размещение гостей мероприятия-------------------------------Что-то я вспоминаю эту историю времен Миклушевского, когда у нас появилась плавучая гостиница Георг Отс. Решили реанимировать старую схему стыривания?
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