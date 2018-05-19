Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 07 Июня, 16:03 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 72 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 960 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Особая привилегия: Жить на вулкане
свежий номер
Дальневосточный капитал № 5, 2018

Регион сегодня
07.06 |
ХХ межрегиональная "Приамурская торгово-промышленная ярмарка" пройдет в Хабаровске
07.06 |
Во Владивостоке в сентябре может появиться плавучая гостиница
07.06 |
158-й день рождения Владивостока отметят шествием от Золотого моста с выходом на Светланскую
07.06 |
В Приморье проектируется низководный мост по направлению в Хасанский район
07.06 |
ВТБ начал выплату возмещения вкладчикам банка "Уссури"
статьи раздела
Территория
19 Мая 2018, 15:42
Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век Городу в нынешнем мае исполнилось 160 лет, а он свеж, энергичен и устремлен в будущее.
статьи раздела
Финансы
17 Мая 2018, 11:49
Азиатско-Тихоокеанская пирамида Совладелец АТБ Андрей ВДОВИН формально уже находится под арестом по двум эпизода мошенничества
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 15:38
Инвесторы игорной зоны "Приморье" выстраиваются в очередь Единственная на Дальнем Востоке интегрированная развлекательная курортная зона (ИРКЗ) "Приморье" продолжает набирать новых резидентов
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 13:55
Владивосток наметил курс в мировом океане круизного туризма Круизный туризм - одно из самых динамично развивающихся направлений туротрасли в АТР. Соседство Дальнего Востока с крупнейшими туристическими рынками - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также желание круизных компаний разнообразить традиционные маршруты создают предпосылки для развития этого вида туризма в Приморском крае.
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 13:48
Связь для резидентов Представители телеком-сектора готовы обеспечить современную инфраструктуру для ТОР и Свободного порта
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
07 Июня 2018, 12:54 | Регион сегодня

Во Владивостоке в сентябре может появиться плавучая гостиница

В качестве одного из портов круглогодичного захода круизных лайнеров рассматривается и Находка

Круизный туризм – одно из приоритетных направлений развития края. С каждым годом количество туристских судов, посещающих регион, увеличивается. Пока лайнеры могут заходить только во Владивосток, однако вскоре морских гигантов будут принимать и в Находке. Об этом заявил врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во время встречи с представителями муниципальных СМИ в четверг, 7 июня, на Дальневосточном Медиасаммите.

С вопросом о включении порта Находки в маршрутную линию круизных судов к главе региона обратилась главный редактор газеты «Находкинский рабочий» Наталья Вотчал.

«На четвертом Тихоокеанском туристском форуме, который прошел в конце мая в Приморье, и на открытии пятого МедиаСаммита вы обозначили приоритеты развития края, в том числе – развитие туризма и прием лайнеров. В числе городов, которые войдут в этот проект, вы назвали Находку. Наш город имеет большой опыт приема кораблей дружбы. Что зависит в решении этого вопроса от города и от края и когда можно ожидать открытия нового направления?» – поинтересовалась она.

Андрей Тарасенко отметил, что в настоящий момент регион принимает все больше крупных круизных судов. В мае край посетил лайнер Costa Serena, на борту которого находилось около 4 тысяч человек. В следующем году ожидается заход лайнеров-пятитысячников. Кроме того, регион работает над организацией дальневосточной круизной линии. В качестве одного из портов захода судов действительно рассматривается Находка. Пока причальная инфраструктура города не готова к приёму лайнеров, однако в ближайшее время вопрос будет решен, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

«В Находке есть морской вокзал, он отремонтирован, но стоит невостребованный, потому что нет причала. Мы обратились к федеральным властям, чтобы они либо восстановили его, либо отдали нам в край. Сейчас власти уже объявили конкурс на проектирование. После того как проект будет готов, мы сами приступим к строительству. Уже есть инвестор, который готов профинансировать работы», – подчеркнул глава края.

Вместе с тем муниципалитету необходимо предусмотреть соответствующую инфраструктуру для приема большого количества туристов. Только для организации пребывания нескольких тысяч гостей в городе необходимо около 75 автобусов. Также должны быть разработаны экскурсионные программы, маршруты, подготовлена сувенирная продукция.

«Заход круизных лайнеров – это хороший стимул для развития города», – подчеркнул глава региона.

Также было отмечено, что в настоящее время рассматривается возможность организации плавучей гостиницы на четвёртом Восточном экономическом форуме, который пройдёт в сентябре в Приморье. Планируется, что Росморпорт зафрахтует круизное судно вместимостью более тысячи пассажиров под размещение гостей мероприятия, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Напомним, круизный сезон-2018 стартовал в Приморье в феврале. Первое судно Amadea, зашедшее во Владивосток, доставило в регион около 600 иностранцев из Германии и Великобритании. Спустя два месяца к приморским берегам пришвартовался еще один лайнер – Costa Neo Romantica, на борту которого находилось 1400 южнокорейских гостей. Затем регион посетил крупнейший лайнер Costa Serena, доставивший в край более 3000 тысяч гостей из Республики Корея. Планируется, что до конца сезона иностранные суда посетят край еще около 20 раз.

Добавим, ранее врио Губернатора подчеркивал, что развитию круизного направления Администрация Приморья сегодня уделяет большое внимание, считая этот вид туризма перспективным для экономики региона.

В настоящее время один из самых крупных круизных операторов мира Royal Caribbean Cruises рассматривает возможность развития глобального бизнеса в Приморье. Компания намерена запустить новую круизные линию, одним из портов захода которой станет Владивосток. Планируется, что первый визит крупнотоннажников в регион состоится в сентябре 2019 года.

Для этого Росморпорт разработал проект дноуглубительных работ причалов №1 и №2 морского порта Владивосток. В данный момент проект проходит государственную экологическую экспертизу.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: круизный лайнер  туризм  ВЭФ  причалы 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Антон13:22, 07.06.2018

    - в настоящее время рассматривается возможность организации плавучей гостиницы на четвёртом Восточном экономическом форуме, который пройдёт в сентябре в Приморье. Планируется, что Росморпорт зафрахтует круизное судно вместимостью более тысячи пассажиров под размещение гостей мероприятия-------------------------------Что-то я вспоминаю эту историю времен Миклушевского, когда у нас появилась плавучая гостиница Георг Отс. Решили реанимировать старую схему стыривания?
  • Псевдоним15:03, 07.06.2018

    Лелетки-простиутки
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Тема номера
22 Мая 2018, 11:10
Особая привилегия: Жить на вулкане Музей вулканов на Камчатке должен был появиться. Где, как не здесь, на земле, которая просто дышит подземным теплом, которая может поспорить с любой частью мира по количеству действующих вулканов?
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
21 Мая 2018, 09:30
Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света" Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" пройдет с 24 по 31 августа
статьи раздела
Территория
18 Мая 2018, 09:34
Завещание полковника Ванкова Хабаровск сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся городов Дальнего Востока. Он растет, здесь открываются новые производства, с каждым годом увеличивается и потребность в энергии… Так необходимые городу электроэнергию и тепло дают три хабаровские электростанции. Бесконечный путь развития, который начался для энергетической отрасли Хабаровска в 1906 году, продолжают специалисты АО "Дальневосточная генерирующая компания".
статьи раздела
Отрасль
16 Мая 2018, 11:09
Авиация "без человека": Дальневосточный рынок АэроНета замер в ожидании полета Дальнему Востоку с его многочисленными ресурсными проектами все больше требуются современные беспилотные летательные аппараты
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 14:55
"Приморское кольцо" в кластерной концепции Туристко-рекреационный кластер "Приморское кольцо" прошел путь от идеи до успешно реализованного проекта всего за восемь лет. Сегодня "Примринг" - крупнейший автоспортивный объект Дальнего Востока, соответствующий международным стандартам.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика