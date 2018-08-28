"Российские железные дороги" сформировали программу по созданию мостового перехода с Сахалина на материк

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 07 Сентября, 15:21 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 68 р.
1 EUR 79 р.
100 JPY 6100 р.
10 CNY 990 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
07.09 |
В 15-ти ресторанах Владивостока будут подавать таёжную кухню по магической цене
07.09 |
Менеджеры пользуются во Владивостоке большим спросом
07.09 |
Во Владивостоке во время ВЭФ Якутия намерена подписать более 35 соглашений
07.09 |
Всероссийский форум для предпринимателей стартовал в Приамурье
07.09 |
Глава Приамурья предложил дать поручение Правительству страны о субсидировании ряда авиасообщений
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
07 Сентября 2018, 09:00 | Регион сегодня

"Российские железные дороги" сформировали программу по созданию мостового перехода с Сахалина на материк

Переустройство стальной магистрали Сахалина входит в состав более крупного инфраструктурного проекта по созданию транспортного перехода через пролив Невельского, который в перспективе может связать остров с материком

Возможные источники финансирования масштабного инфраструктурного проекта, перешивка сахалинской колеи на общероссийский стандарт, синхронизация поставок современных пассажирских и грузовых вагонов для островной железной дороги. Эти вопросы обсуждались на встрече губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко с генеральным директором, председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозёровым.

Напомним, работы по переводу сахалинской железной дороги на общесетевой стандарт колеи 1520 мм стартовали в 2005 году. Уже реконструировано более 650 километров главного пути из 806, сооружено 64 новых моста и более 80 водопропускных труб. Полностью завершить переустройство дороги планируется в 2020 году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Сейчас ведется заключительный этап «перешивки» - современная рельсошпальная решетка укладывается на перегонах западного Сахалина между Чеховым, Новоселово и Томари, а также от Ильинского до Арсентьевки. В последующие годы на широкую колею переведут железную дорогу на участках Арсентьевка-Христофоровка и Шахта – Холмск.

Это откроет широкие возможности для использования на Сахалине железнодорожной техники, повсеместно распространенной в России, создаст условия для активного обновления подвижного состава. В планах - приобретение комфортабельных пассажирских вагонов, локомотивов и грузовых составов нового поколения. Это позволит увеличить объемы перевозок железнодорожным транспортом, и, как следствие, снизить нагрузку на автодороги области, повысить безопасность движения.

Переустройство стальной магистрали Сахалина входит в состав более крупного инфраструктурного проекта по созданию транспортного перехода через пролив Невельского, который в перспективе может связать остров с материком. По поручению Президента Владимира Путина его проработкой сейчас занимаются несколько федеральных министерств и ведомств. Ведущая роль отведена ОАО «РЖД». Сейчас Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства по заказу компании проводит необходимые расчеты, рассматривая два варианта стройки – мост или тоннель. Осенью 2019 года результаты изысканий планируют представить в Правительство России. Проект включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года.

– Проект создания мостового перехода имеет исключительное значение для Сахалинской области. Повышение надежности транспортных связей региона с континентальной частью страны, устранение проблемы оторванности островной экономики от общероссийской, снижение транспортной составляющей в стоимости товаров - все это создаст условия для социально-экономического развития Сахалинской области и Дальнего Востока, улучшения качества жизни людей, - отметил по итогам состоявшейся встречи Олег Кожемяко.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: мост  Российские железные дороги 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:41
Восход "Звезды" продолжается Режим ТОР позволил ускорить строительство суперверфи в Большом Камне и инфраструктуры для нее
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика