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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Января, 09:07 |
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По Владивостоку можно гулять с аудиогидом
Приморский ТИЦ составил специальный туристический маршрут «Владивосток – город у моря», связывающий 16 исторических достопримечательностей и музеев. Особенностью данной экскурсии является то, что к каждому из достопримечательностей подготовлено специальное аудио-сопровождение, которое позволяет узнать интересные исторические факты без услуг гида-экскурсовода, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
«Мы собрали самую основную и самую интересную информацию об исторических местах центральной части города. С помощью аудиогида турист сможет самостоятельно найти на интерактивной карте портала IZI.Travel нужное место и послушать самую основную информацию так, как будто тебе ее рассказывает настоящий гид-экскурсовод. Данная услуга совершенно бесплатная, достаточно лишь иметь хороший доступ в интернет и пару свободных часов», – рассказали сотрудники центра.
Как отметили в ТИЦ, это первая полноценная туристическая программа, работающая с услугой аудиогида. Каждая история длится не более четырех минут, а в общей сложности маршрут можно пройти пешим ходом за три часа. Объекты для маршрута подобраны таким образом, что расположены недалеко друг друга, а также вдоль главной улицы города, что не позволяет туристу заблудиться в незнакомой местности.
Экскурсия начинается от железнодорожного вокзала и заканчивается у Корабельной Набережной. В нее вошли сам вокзал, Приморская краевая картинная галерея, музей имени Арсеньева, центральная площадь, Владивостокский ГУМ, Главпочтамт, Главный штаб Сибирской армии, Адмиральский сквер, Дом генерал-губернатора, Арка Цесаревича Николая, подводная лодка С-56, «Красный вымпел», 36-й причал и Корабельная Набережная Владивостока, мемориал «Боевая слава Тихоокеанского флота», Мемориальный Дом-музей семьи Сухановых.
Напомним, что за два года работы Приморский ТИЦ наладил сотрудничество с такими крупными туристическими порталами и организациями, которые способствуют продвижению туристического продукта, как на территории России, так и за рубежом. Также за два года работы центр разработал 16 новых маршрутов по Владивостоку, Приморью и Восточному кольцу с неизменным началом в Свободном порту, подписал 120 соглашений с туристскими компаниями, разработал 14 видов новой полиграфической продукции и яркую сувенирную продукцию региона, обслужил почти 60 тысяч туристов из разных стран и принял участие в 21 крупном мероприятии, в числе которых Тихоокеанский туристский форум, Восточный экономический форум, МедиаСаммит, Лето на Русском и другие.
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