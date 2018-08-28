Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 12 Сентября, 04:33 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 69 р.
1 EUR 81 р.
100 JPY 6200 р.
10 CNY 100 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
11.09 |
В Приморье Владимир Путин принял участие в закладке танкера "Санкт-Петербург"
11.09 |
Международный аэропорт Хабаровск и японские инвесторы закрепили стратегическое сотрудничество
11.09 |
В Хабаровском крае построят завод по производству топливных гранул
10.09 |
Владимир Путин определил одну из важнейших задач в ДФО
10.09 |
Объем льготных авиаперевозок на Дальнем Востоке будет увеличен
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
11 Сентября 2018, 20:55 | Регион сегодня |

В Приморье Владимир Путин принял участие в закладке танкера "Санкт-Петербург"

Президент наблюдал за заливкой первого кубометра бетона на строительстве сухого дока судоверфи "Звезда"

Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне Приморского края. В дни четвертого Восточного экономического форума глава государства ознакомился с ходом реализации производственных проектов предприятия, принял участие в церемонии закладки первого танкера класса «Афрамакс» и в режиме видеоконференции наблюдал за заливкой первого кубометра бетона на строительстве сухого дока судоверфи «Звезда», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Владимир Путин принял участие в закладке танкера, который получил название «Санкт-Петербург». Суда класса «Афрамакс» будут сдаваться в эксплуатацию начиная с 2021 года. В церемонии также принял участие главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Для создания уникальных крупнотоннажных судов судоверфь «Звезда» уже в 2020 году на три года раньше заявленного изначально срока планирует сдать в эксплуатацию самый крупный сухой док в России – 485 метров в длину, 114 метров ширину и 14 метров в высоту. Его технические параметры позволят осуществлять строительство большинства типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов, в том числе крупнейшего арктического танкера-газовоза для работы на Северном морском пути в рамках проекта «Арктик СПГ», буровых судов высокого ледового класса, атомных ледоколов «Лидер», сложной морской техники, предназначенной для бурения на шельфе.

Для работы на сухом доке в настоящее время строится  еще один кран «Голиаф» грузоподъемностью 1,2 тысячи тонн, а также изготавливаются батопорт и башенные краны. В 2019 году данное оборудование будет поставлено на строительную площадку для монтажа.

В ходе посещения верфи Президенту России рассказали о транспортно-передаточном плавучем доке грузоподъемностью 40 тысяч тонн, установленном в июле 2018 года. Док предназначен для проведения работ по спуску со стапеля на воду крупнотоннажных судов длинной около 300 метров и шириной более 50 метров со спусковой массой до 40 тысяч тонн и дедвейтом до 350 тысяч тонн, а также буровых платформ без специальных приспособлений. Он обеспечивает высокое качество и безопасность спуска. Главе государства также были представлены проекты строящихся докового комплекса проекта 23380 «Звезда» и многофункционального судна снабжения.

По словам Игоря Сечина, строительство новой верфи и перевооружение существующего завода происходит одновременно с реализацией производственной программы. В соответствии с утвержденным графиком идут работы по строительству многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса. В 2019 году этап строительства первого головного судна на стапеле будет завершен и судно будет спущено на воду для достройки, испытаний и сдачи заказчику.

В ходе посещения «Звезды» Владимир Путин пообщался с рабочими судоверфи, отметив не только значимость проекта в масштабах всей страны, но и необходимость обеспечить работников социальной инфраструктурой.

«Самое главное – теперь заказами обеспечить. У вас будет уникальное предприятие. Сухой док – 500 метров. Такого вообще нет в стране, да и в мире – по пальцам пересчитать, где такие есть. Здесь будут строиться средние и крупные гражданские суда, таких в России еще не строили никогда. Это большой, крупный, общенациональный проект, даже не дальневосточный. В этом смысле вам повезло, что вы работаете на таком предприятии. И главное, конечно, чтобы своевременно решались социальные вопросы, чтобы жилье строилось, детские сады, школы и так далее. И это тоже предусмотрено», – подчеркнул Президент.

Напомним, 10-12 сентября Президент России Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Приморском крае для участия в работе четвертого Восточного экономического форума.

Отметим, что меры по поддержке отечественного судостроения обсудили на встрече 4 июля глава государства Владимир Путин и руководитель Приморья Андрей Тарасенко. Президент поддержал обращение главы региона о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ. Кроме того, в этом году по инициативе врио Губернатора Приморье впервые приняло Международный дальневосточный морской салон – мероприятие, которое позволило представить весь потенциал и возможности отечественного гражданского судостроения и судоремонта, судоходства и портовой инфраструктуры.

Досье "Дальневосточного капитала":  Судостроительный комплекс «Звезда» – строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения. В его продуктовую линейку войдут суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений. К моменту завершения проекта мощность верфи по металлопереработке составит более 330 тысяч тонн в год.

На сегодняшний день в портфеле заказов судоверфи – 26 судов, в числе которых четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, десять арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 тысячи тонн, арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тысяч тонн, мелкосидящий ледокол, а также 10 танкеров класса «Афрамакс».

Фото – kremlin.ru

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: звезда  Путин  судостроительство 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:41
Восход "Звезды" продолжается Режим ТОР позволил ускорить строительство суперверфи в Большом Камне и инфраструктуры для нее
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика