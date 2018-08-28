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В Приморье Владимир Путин принял участие в закладке танкера "Санкт-Петербург"
Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне Приморского края. В дни четвертого Восточного экономического форума глава государства ознакомился с ходом реализации производственных проектов предприятия, принял участие в церемонии закладки первого танкера класса «Афрамакс» и в режиме видеоконференции наблюдал за заливкой первого кубометра бетона на строительстве сухого дока судоверфи «Звезда», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Владимир Путин принял участие в закладке танкера, который получил название «Санкт-Петербург». Суда класса «Афрамакс» будут сдаваться в эксплуатацию начиная с 2021 года. В церемонии также принял участие главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин.
Для создания уникальных крупнотоннажных судов судоверфь «Звезда» уже в 2020 году на три года раньше заявленного изначально срока планирует сдать в эксплуатацию самый крупный сухой док в России – 485 метров в длину, 114 метров ширину и 14 метров в высоту. Его технические параметры позволят осуществлять строительство большинства типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов, в том числе крупнейшего арктического танкера-газовоза для работы на Северном морском пути в рамках проекта «Арктик СПГ», буровых судов высокого ледового класса, атомных ледоколов «Лидер», сложной морской техники, предназначенной для бурения на шельфе.
Для работы на сухом доке в настоящее время строится еще один кран «Голиаф» грузоподъемностью 1,2 тысячи тонн, а также изготавливаются батопорт и башенные краны. В 2019 году данное оборудование будет поставлено на строительную площадку для монтажа.
В ходе посещения верфи Президенту России рассказали о транспортно-передаточном плавучем доке грузоподъемностью 40 тысяч тонн, установленном в июле 2018 года. Док предназначен для проведения работ по спуску со стапеля на воду крупнотоннажных судов длинной около 300 метров и шириной более 50 метров со спусковой массой до 40 тысяч тонн и дедвейтом до 350 тысяч тонн, а также буровых платформ без специальных приспособлений. Он обеспечивает высокое качество и безопасность спуска. Главе государства также были представлены проекты строящихся докового комплекса проекта 23380 «Звезда» и многофункционального судна снабжения.
По словам Игоря Сечина, строительство новой верфи и перевооружение существующего завода происходит одновременно с реализацией производственной программы. В соответствии с утвержденным графиком идут работы по строительству многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса. В 2019 году этап строительства первого головного судна на стапеле будет завершен и судно будет спущено на воду для достройки, испытаний и сдачи заказчику.
В ходе посещения «Звезды» Владимир Путин пообщался с рабочими судоверфи, отметив не только значимость проекта в масштабах всей страны, но и необходимость обеспечить работников социальной инфраструктурой.
«Самое главное – теперь заказами обеспечить. У вас будет уникальное предприятие. Сухой док – 500 метров. Такого вообще нет в стране, да и в мире – по пальцам пересчитать, где такие есть. Здесь будут строиться средние и крупные гражданские суда, таких в России еще не строили никогда. Это большой, крупный, общенациональный проект, даже не дальневосточный. В этом смысле вам повезло, что вы работаете на таком предприятии. И главное, конечно, чтобы своевременно решались социальные вопросы, чтобы жилье строилось, детские сады, школы и так далее. И это тоже предусмотрено», – подчеркнул Президент.
Напомним, 10-12 сентября Президент России Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Приморском крае для участия в работе четвертого Восточного экономического форума.
Отметим, что меры по поддержке отечественного судостроения обсудили на встрече 4 июля глава государства Владимир Путин и руководитель Приморья Андрей Тарасенко. Президент поддержал обращение главы региона о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ. Кроме того, в этом году по инициативе врио Губернатора Приморье впервые приняло Международный дальневосточный морской салон – мероприятие, которое позволило представить весь потенциал и возможности отечественного гражданского судостроения и судоремонта, судоходства и портовой инфраструктуры.
Досье "Дальневосточного капитала": Судостроительный комплекс «Звезда» – строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения. В его продуктовую линейку войдут суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений. К моменту завершения проекта мощность верфи по металлопереработке составит более 330 тысяч тонн в год.
На сегодняшний день в портфеле заказов судоверфи – 26 судов, в числе которых четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, десять арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 тысячи тонн, арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тысяч тонн, мелкосидящий ледокол, а также 10 танкеров класса «Афрамакс».
Фото – kremlin.ru
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