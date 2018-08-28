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В Приморье в ТОР "Нефтехимический" создадут 4 тысячи новых рабочих мест
Первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев провел заседание рабочей группы по реализации инвестиционного проекта «ВНХК» сегодня, 11 октября. Участники мероприятия обсудили вопрос создания территории опережающего социально-экономического развития «Нефтехимический», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
По информации директора краевого департамента промышленности Сергея Ковалева, Администрацией Приморья подготовлен откорректированный вариант заявки на создание ТОР, которая в ближайшее время будет направлена в Минвостокразвития.
«Появятся более 3,8 тысяч новых рабочих мест. Ежегодный объем производства нефтехимической продукции превысит 12 миллионов тонн», – отметил первый вице-губернатор.
Предполагается, что якорным резидентом ТОР выступит компания ПАО «НК «Роснефть» с инвестиционным проектом по строительству комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств АО «Восточная нефтехимическая компания». Проект ВНХК предусматривает создание нефтехимического комплекса мирового класса по производству продукции высоких переделов из углеводородного сырья.
Как сообщил в ходе совещания и.о. генерального директора АО «Восточная нефтехимическая компания» Максим Кувшинов, в настоящее время завершаются работы по разработке проектной документации, передача документов на госэкспертизу планируется до конца 2016 года.
Стать резидентами территории опережающего развития «Нефтехимический» также планируют промышленная компания по производству синтетических каучуков и компания, ведущая научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность по разработке шин, их производство и реализацию.
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