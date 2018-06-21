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15 Марта 2016, 11:30 | Регион сегодня

Перегрузки с использованием рейдового перегрузочного комплекса в порту Славянке стали на поток

За последний год в Приморье создана сеть рейдовых перегрузочных комплексов (РПК), которая позволит загрузить работой Свободный порт Владивосток

Очередная перегрузка прошла 13 марта, - три 40-футовых контейнера с грузом были доставлены на палубу контейнеровоза AENEAS компании ZIM, а три других – доставлены с контейнеровоза на берег для дальнейшей отправки грузополучателю. Об этом журналу "Дальневосточнй капитал" сообщили в Группе компаний «Транзит-ДВ».

Как отметили в «Транзит-ДВ», за последний год в Приморье создана сеть рейдовых перегрузочных комплексов (РПК), которая позволит загрузить работой Свободный порт Владивосток.

Рейдовые  перегрузочные комплексы позволяют проводить погрузку грузов непосредственно на рейде порта, без постановки судна к причалу. Для Свободного порта Владивосток создание сети РПК имеет решающее значение, поскольку доля контейнерных перевозок в общем объеме рынка транспортных услуг постоянно растет, а специализированных терминалов, позволяющих обрабатывать контейнеровозы с большой осадкой у причальной стенки, всего два на все Приморье – во Владивостоке и порту Восточном.

Создание сети РПК позволит включить в работу с контейнерными грузами все основные порты южного Приморья: уже получена разрешительная документация РПК в Восточном, Славянке, Находке, Зарубино, а в двух портах, Восточном и Славянке, РПК уже оборудованы.

Интерес к работе с РПК проявил ряд международных компаний, специализирующихся на контейнерных перевозках, а компания ZIM (входящая в десятку крупнейших мировых контейнеровозных операторов) участвовала в отработке технологической цепочки работы с грузами. В ходе тестовых погрузок была отработана как техническая сторона, так и вопросы  оформления грузов всеми службами, задействованными в процессе: открытия зоны таможенного контроля, документирование транзитного груза и т.д.

«В итоге была создана уникальная логистическая технология, не имеющая  аналогов в России, - отметил представитель холдинга. – Наши договоренности с компанией ZIM и с китайскими партнерами позволяют нам задействовать технологию «1 контейнер – 1 мир». Что это такое? Представьте себе, например, груз кофе, следующий из Южной Америки в Муданцзян (Китай) на контейнеровозе ZIM. После выгрузки на РПК в Славянке контейнер доставляется до места назначения, где после выгрузки вновь загружается китайским товаром и доставляется в Славянку – для дальнейшей перегрузки через РПК опять на контейнеровоз ZIM с последующей отправкой по всему миру в зависимости от последующих портов захода линии».

Такая схема выгодна не только компании ZIM,  но и отправителям грузов и в целом Свободному порту Владивосток.

Ранее Группа компаний «Транзит-ДВ» сообщила об открытии линии по поставке небольших партий леса-пиловочника из Уфы в Циндао (Китай) через Славянку. Первая партия леса была отгружена 21 февраля.

В Славянку лес прибыл навалом на вагонах по железной дороге. После выгрузки он прошел оформление и погружен в 40-футовые контейнеры, которые были доставлены на РПК и оттуда - на борт контейнеровоза ZIM PIRAEUS с использованием плавкрана «ТОР».

Для отправителя груза удобство и выгода налицо. Дело в том, что, как правило, лес-пиловочник перевозят навалом на судах-балкерах в составе крупных партий.  Перевозка в контейнерах – новый для России вид транспортировки лесных грузов. Применение этой технологии позволяет уменьшить объем единовременной экспортной партии до минимальной согласно вместимости в один контейнер около 30 кубометров, что дает возможность небольшим поставщикам заключать  контракты с потребителями на различные партии грузов (от одного до ста контейнеров единовременно) и доставлять их строго в соответствии с расписанием линии. Наконец, это упрощает выбор наиболее оптимального маршрута.

Для компании ZIM и других крупных судоходных компаний использование сети РПК в Свободном порте позволит нарастить объемы оказываемых ими  транспортных услуг на фоне общемировой стагнации на рынке грузоперевозок.

Для портов, входящих в Свободный порт Владивосток, - это «привязка» мировых контейнерных операторов путем расширения их грузовой базы. Что повлечет за собой открытие в Свободном порте офисов крупных компаний, строительство складских помещений, производств по переработки грузов, «сухих портов», плавсредств и остальных элементов инфраструктуры для хранения и доставки грузов на рейд. В свою очередь, это даст загрузку международным транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2»

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: свободный порт владивосток  Транзит-ДВ 


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