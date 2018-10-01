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Авиакомпанию "Якутия" возглавил Владимир Горбунов
Сегодня Совет директоров авиакомпании утвердил его кандидатуру, сообщает ЯСИА.
Владимир Горбунов окончил Омское летно-техническое училище гражданской авиации им. А.В. Ляпидевского в 1983 году. Затем, в 1990 году, — Московский институт инженеров гражданской авиации. В 2002 году получил экономическое и управленческое образование в Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Получил степень магистра делового администрирования (MBA) в Кингстонском университете (Великобритания), где защитил диссертацию и получил диплом по специализации «стратегическое управление». В 2018 году защитил диссертацию кандидата технических наук на базе Московского государственного технического университета Гражданской авиации.
Для Якутии Горбунов человек не чужой — свой трудовой путь он в Нерюнгринском объединенном авиаотряде «Аэрофлота». Затем перешел в авиакомпанию «Авиалинии Алмазы Саха» на должность заместителя начальника участка ТО самолетов Airbus А310-324, в апреле 1998 года получил должность ведущего инженера (руководителя) линейной станции по техническому обслуживанию.
В 1999-2006 годах работал в Московском представительстве компании Airbus, где обеспечивал эффективную эксплуатацию самолетов.
В авиаотрасли Горбунов известен прежде всего, как специалист по развитию лоукостеров. В 2008 году он возглавил компанию «Авианова», ставшую вторым после авиакомпании SkyExpress лоукост-проектом в России. Перевозчик быстро наращивал маршрутную сеть, выполняя рейсы по популярным направлениям в европейской части России, а также в курортный Симферополь.
Создавал лоукостер «Добролет» в должности генерального директора, параллельно занимая должность первого заместителя генерального директора по операционной деятельности авиакомпании «Победа». В 2016 году в течение пяти месяцев возглавлял авиакомпанию «Нордавиа».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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