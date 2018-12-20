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19 Декабря 2018, 18:01 | Регион сегодня

В Приморье построен современный пункт пропуска морских судов

Постоянно действующий морской грузовой пункт пропуска возведен с "нуля" на средства "Восточной горнорудной компании"

Объект расположен на территории «ВГК» - в «Угольном морском порту Шахтерск». Его появление позволит сократить длительность таможенного досмотра и контрольных операций с 3-х до 1-го дня в отношении грузовых судов, которые пересекают государственную границу и следуют в порт «Шахтерск», независимо от места их приписки. Пока же -  как до прибытия в Шахтерск, так и после - суда вынуждены проходить контрольные операции в морском порту г.Холмска.

Постоянно действующий морской грузовой пункт пропуска возведен с «нуля» на средства  «Восточной горнорудной компании». В строительство здания, инженерных и информационно-коммуникационных сетей, оснащение помещений, «ВГК» вложила около  192 млн. рублей. Самой затратной стала «начинка» пункта пропуска – современное специализированное   оборудование, предназначенное для обеспечения государственного контроля и безопасности.       

Организация контрольных мероприятий в Углегорском районе, на территории отгрузки своего угля, важна для «ВГК» не только в текущих условиях, но и с учетом планов развития производства. В этом году реализация твердого топлива за пределы региона составит более 8 млн. тонн, в следующем – не менее 10 млн. тонн. В текущий навигационный период в акваторию порта зашло 160 иностранных судов. Строительство 28-километрового магистрального конвейера и глубоководного причала позволит в перспективе загружать уголь в большие суда непосредственно у причала. Сейчас это происходит в море с помощью рейдовых судов-перегрузчиков.  Новый порт будет работать круглый год, а количество обрабатываемых сухогрузов значительно возрастет, ведь по итогам реализации проекта добыча и экспорт угля увеличится в несколько раз по сравнению с текущими объемами.

«Строительство пункта пропуска стало для компании непростым делом, - отмечает председатель Совета директоров ООО «ВГК» Олег Мисевра. – При проектировании объекта, согласованиях, в самом строительстве многое для нас было новым. Как объект федерального значения, он должен отвечать самым строгим требованиям законодательства. Поэтому на всех этапах мы активно взаимодействовали с федеральными органами власти: таможенной и пограничной службами, министерством транспорта России, областными и муниципальными структурами. Это уникальный для нас опыт, но мы справились. Несмотря на то, что пункт пропуска мы строим на своей территории и за свои средства, пользоваться его услугами смогут все угледобывающие предприятия Углегорского района. И мы только рады, что сможем помочь в этом своим коллегам. Кроме того, на момент ввода в эксплуатацию, этот объект будет самым современным среди аналогов, и мы надеемся, что будущему коллективу будет и удобно, и комфортно в нем работать».

Пункт пропуска «Шахтерск» - одноэтажное просторное здание, где помимо рабочих кабинетов имеются комнаты отдыха, помещение для приема пищи, мебель, 4 санитарных узла. Здание обеспечено холодным и горячим водоснабжением. Медицинское обслуживание предусмотрено действующим в терминале медицинским пунктом. Численность будущих сотрудников составит 19 человек. Это будут представители таможенного и пограничного ведомств, службы безопасности объекта.

«На данном этапе нами получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию, однако фактически функционировать пункт пропуска начнет в конце марта 2019 года, - рассказал вице-президент «ВГК» по капитальному строительству Сергей Дейчук. – До этого нам предстоит завершить техническое оснащение помещений и пройти проверку на соответствие пункта пропуска всех требованиям законодательства. Окончательную приемку объекта будет проводить межведомственная комиссия федеральных органов власти».

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: строительство  Восточная горнорудная компания 


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