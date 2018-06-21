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100 заявок поступило от потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток в Корпорацию развития дальнего Востока
В Корпорацию развития Дальнего Востока от потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток поступило 100 официальных заявок на общую сумму 167 млрд рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Корпорации развития дальнего Востока.
Из 100 заявок по 80 принято положительное решение. Более того 52 компании уже подписали соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и имеют официальный статус резидента Свободного порта Владивосток.
Большинство резидентов – 39% выбрали промышленную сферу деятельности, еще 18% сосредоточились на логистике, третье место по популярности среди отраслей занимают проекты по недвижимости - 11%. Стоит отметить, что географически большинство компаний (42) зарегистрировано во Владивостокском городском округе, в Артемовском городском округе (14) и в Находке (12).
За период действия закона о Свободном порте АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписало соглашения с 52 компаниями, которые создадут более 17 000 рабочих мест в Приморском крае.
«Совсем недавно была достигнута значимая цифра по общей сумме инвестиций резидентов Свободного порта Владивосток - 100 млрд рублей, а сегодня к нам поступила юбилейная 100 заявка. Мы фиксируем позитивную динамику, а также большой интерес и потребность бизнес-сообщества в Свободном порте. Главная задача на ближайшее время, не сбавлять темп и улучшать качество услуг и сервиса предоставляемых Корпорацией», - сказал Денис Тихонов, генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
Напомним, 13 октября 2016 года, вступил в силу Федеральный закон №212 «О Свободном порте Владивостоке», который подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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