|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 21 Июля, 18:49 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
108 жителей Владивостока помогли осуществить мечту Нелли Мизь
21 июля во Владивостоке в зале Общества изучения Амурского края состоялась презентация книги «Покровский мемориальный парк Владивостока. Исторический очерк» Нелли Мизь - краеведа, действительного члена Русского географического общества – Общества изучения Амурского края, Почетного жителя Владивостока.
На встречу с автором были приглашены горожане, которые внесли свой вклад и поддержали выход издания. Изначально, полтора года назад, было принято решение выпустить книгу об истории Покровского парка за счет народных средств. Для этого проект размещен на краудфандинговой приморской площадке MainTrust. Откликнулись 108 человек, их имена с благодарностью от автора опубликованы в книге. Было собрано 508 500 рублей.
Сегодня всем пришедшим были вручены книги с автографом Нелли Григорьевны.
Книга восстанавливает историю места, которое 50 лет было городским кладбищем, а затем превращено в парк культуры и отдыха, а через полвека объявлено мемориальным.
25 лет Нелли Мизь собирала материалы, вынашивая заветную мечту – издать книгу об истории Покровского мемориального парка – исторического места силы Владивостока.
И эту мечту ей помогли осуществить Марина Баринова, ставшая издателем и продюсером проекта, Общество изучения Амурского края и 108 жителей столицы Приморья.
В редакторскую группу вошли Ирина Вельяотс, Сергей Иванов, Дина Гусарова. Книгу сверстала Людмила Харитонова, помогли оформить издание Лидия Козьмина и Дарья Богданова. Книга «Покровский мемориальный парк Владивостока. Исторический очерк» тиражом 1000 экземпляров отпечатана в типографии «ЛИТ».
Вместе с поздравлениями с выходом книги Нелли Григорьевна принимала и подарки в честь дня рождения.
Майя Шалунова передала Нелли Мизь Благодарственное письмо депутата Государственной Думы РФ С.А. Сопчука за бесценный вклад в сохранение исторического наследия Приморского края и патриотическое воспитание детей и молодежи.
«Только старожилы и немногие из молодого поколения жителей Владивостока знают, что Покровский парк с прилегающей к нему территорией был почти 50 лет общегородским кладбищем. Окраинные части были застроены, но значительная часть его сохранилась в виде Покровского парка.
История кладбища-парка насыщена событиями, многие из них печальные. До сих пор старые деревья парка, кустарники и трава скрывают многочисленные могилы, в которых похоронены с начала 1870-х до конца 1920-х годов жители Владивостока, создававшие город; военнослужащие, погибшие во время Русско-японской и Гражданской войн; иностранцы, в разные периоды жившие во Владивостоке. Книга посвящается всем владивостокцам, которые строили, обустраивали, охраняли, украшали город. Вечная им память!» - пишет Нелли Мизь, открывая "двери" в историю Покровского мемориального парка каждому, кто будет читать эту книгу, а потом придет в Покровский парк с новыми чувствами.
Фото Марины Божко
Марина Божко. Журнал "Дальневосточный капитал".
- 108 жителей Владивостока помогли осуществить мечту Нелли Мизь
- По миру с "Суммой"
- Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
- "Делойт" прописался во Владивостоке
- Впервые через электронный аукцион реализованы права пользования 68 га морской акватории в Приморье
- Приморским рыбакам не понравилось, как подели прибрежные квоты
- Выпускники Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа в июле получили свои дипломы
- В Восточном экономическом форуме примет участие Республика Индия
- "Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ"
- Во Владивостоке сдан в эксплуатацию очередной жилой дом
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.