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Разработку проектной документации по проекту "Владивосток-СПГ" начал "Газпром"
Было отмечено, что проект активно развивается в соответствии с утвержденным планом — ввод в эксплуатацию первой очереди завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) состоится в 2018 году.
Как писал DVKAPITAL.Ru к настоящему времени создано ООО «Газпром СПГ Владивосток» — компания специального назначения, которая будет реализовывать проект. Начата разработка проектной документации, завершение разработки которой намечено на III квартал 2014 года.
Осенью будущего года «Газпром» рассчитывает получить положительное заключение экологической экспертизы, к концу года — положительное заключение Главгосэкспертизы России. Начались проектно-изыскательские работы в районе предполагаемого размещения завода СПГ и сопутствующей инфраструктуры — на полуострове Ломоносова и в бухте Перевозной. В частности, ведутся инженерные изыскания для проектирования объектов завода и отгрузочного терминала. Предполагается выполнить целый комплекс детальных исследований, в том числе инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, сейсмологические и сейсмотектонические. Планируется обследование территории на предмет наличия взрывоопасных предметов и археологических памятников. Полученные данные позволят определить рациональное расположение производственных объектов.
Отдельное внимание участники совещания уделили вопросу определения партнеров для совместной реализации проекта «Владивосток-СПГ». Проект уже вызвал интерес со стороны ряда крупных зарубежных компаний, специалисты которых в августе-ноябре текущего года ознакомились с отдельными материалами Обоснования инвестиций по проекту. Кроме того, отмечена заинтересованность и у потенциальных покупателей СПГ данного проекта, в том числе среди японских компаний.
По итогам совещания были даны поручения, направленные на своевременную реализацию проекта «Владивосток-СПГ».
Досье DVKAPITAL.Ru: «Газпром» нацелен на ускоренную реализацию новых СПГ проектов, призванных увеличить долю компании на мировом газовом рынке. Одним из таких проектов является «Владивосток-СПГ». В феврале 2013 года проект перешел в инвестиционную стадию реализации. В марте утверждены План мероприятий по реализации проекта строительства завода СПГ и План работ по подготовке ресурсной базы для проекта. Начало поставок продукции с первой линии завода ожидается в 2018 году, со второй линии — в 2020 году. Мощность каждой линии составит пять млн тонн в год. В перспективе возможно дальнейшее расширение завода СПГ.
Как ранее сообщал "Дальневосточный капитал", генеральным директором ООО "Газпром СПГ Владивосток" назначен Игорь Крутиков.
DVkapital.Ru, Дальний Восток.
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