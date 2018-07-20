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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 28 Августа, 11:12 |
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Информационные технологии в медицине обсудят в рамках XIII Тихоокеанского Медицинского Конгресса
Все эти тенденции просто невозможно реализовать без организационных и технологических изменений медицинского сообщества.
Для достижений этих целей очень важно регулярно проводить "образовательную деятельность" в области информационных технологий среди руководителей разных медицинских учреждений. Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет находится в центре данного процессе, не только как образовательная площадка, но и как учебное заведение задающее вектор развития медицинского кластера в Дальневосточном федеральном округе.
Об участии в IT-днях в рамках XIII Тихоокеанского Медицинского Конгресса рассказал Региональный представитель ЕМС на ДФО Подоба Антон Сергеевич:
«Сегодня Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет в соответствии с приказом Минздрава России назначен координатором научно – образовательного медицинского кластера «Восточный», который объединяет медицинские образовательные организации высшего образования и учреждения науки Дальнего востока и Восточной Сибири. Именно поэтому столь важно объединиться и помочь данной площадке не просто собрать представителей медицинского сообщества, но и донести те перспективы и особенности развития информационных технологий, которые сейчас внедряются в мире и РФ. Наша компания Dell EMC многие годы занимается внедрением и развитием специализированных решений в области медицины: это специальные аппаратные комплексы позволяющие эффективно работать текущим информационным системам, новые информационные системы для аналитики медицинских данных для лучшего контроля административно хозяйственной деятельности, аналитики данных по пациентам мед. Учреждений и многое другое. Каждый год мы выбираем ключевую региональную площадку для демонстрации наших передовых технологий. В этом году мы выбрали Тихоокеанский Медицинский конгресс Мы надеемся, что столь значимое медицинское событие для Дальневосточного региона найдет своих слушателей и позволит улучшить медицинские услуги для нашего населения».
Интересный диалог с профессионалами состоится в рамках IT-дней на площадке ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, по адресу: г. Владивосток, пр. Острякова, 2.
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Журнал "Дальневосточный капитал".
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