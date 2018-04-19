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"Дальневосточный гектар" в Приморском крае самый привлекательный
Больше получить «дальневосточный гектар» хотят в Приморском крае - свыше 45,6 тысяч заявок. На втором месте по привлекательности находится Республика Саха (Якутия), где подано более 20 тысяч заявок. На третьем месте - Хабаровский край (16,9 тысяч заявок).
На получение земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» подано более 15,2 тысяч заявлений или свыше 13 процентов от общего количества заявок.
Больше всего коллективных заявок – свыше 5,6 тысяч заявок – фиксируется в Приморском крае. На втором месте – более 4,5 тысячи заявок – Республика Саха (Якутия). На третьем месте – почти 1,7 тысяч заявок – Хабаровский край.
Как пояснил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, россияне показывают постоянный интерес к проекту. «Динамика в принципе постоянная. Начиная с сентября 2017 года, в среднем поступает 2-2,5 тысячи заявлений в месяц», - пояснил он. С наступлением сельскохозяйственного сезона интенсивность подачи заявок увеличится.
Законопроект о предоставлении «дальневосточного гектара» соотечественникам будет внесен в Госдуму
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
На прошлой неделе на заседании Правительства России были рассмотрены поправки в закон о «дальневосточном гектаре». Предлагаемые изменения в закон позволят участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающим за рубежом, получать бесплатно земельные участки на Дальнем Востоке. В ближайшее время законопроект будет внесен в Государственную Думу.
Отметим, что разрабатываются и другие поправки в закон. Минвостокразвития России предлагает расширить возможности программы «Дальневосточный гектар». В рамках поддержки малого предпринимательства предполагается освободить самозанятых граждан от уплаты НДФЛ и страховых взносов с доходов от деятельности на «гектаре». Участники программы «Дальневосточный гектар», освоившие землю, смогут претендовать на получение дополнительных участков. Минвостокразвития России планирует давать возможность гражданам поменять «гектар», если его невозможно использовать в соответствии с предполагаемым назначением. Разрабатывается механизм досрочного оформления полученного земельного участка в рамках программы «Дальневосточный гектар» до конца пятилетнего срока, как сейчас прописано в законе.
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