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"Растопить ледяной занавес" Или "Возле Аляски течение теплое"

Книга, изданная к юбилею "Перелета дружбы", многих современников "вернула" в те "холодные" и обнадеживающие времена. Ведь за каждой ее страницей - история территории - Дальнего Востока и Аляски, жизни и судьбы на линии пересечения дат, хроника семейных фотоальбомов и личные встречи, еще раз подтверждающие, "как тесен мир"... Рецензию-воспоминания приморского журналиста Валентины Вороновой журнал "Дальневосточный капитал" представляет читателям своим читателям.

В магазинах Дальнего Востока - во Владивостоке, Хабаровске, Магадане, Петропавловске-Камчатском и Анадыре - вы, возможно, ещё успеете найти книгу Дэвида Рамсера «Растопить ледяной занавес. Невероятная история народной дипломатии на границе России и Аляски», вышедшую в Издательстве университета Аляски и представленную читателям при содействии журналистов Приморья теперь и на русском языке.

 

 
Дэвид Рамсер на презентации книги во Владивостоке.
 
Досье "Дальневосточного капитала": Дэвид Рамсер (David Ramseur) переехал на Аляску в 1979 году, где он освещал вопросы политики и власти в качестве журналиста газет «Фейрбанкс Дэйли Ньюс-Майнер» и «Анкоридж Таймс». Начиная с 1986 года, на протяжении почти 30 лет он работал пресс-секретарем, директором по коммуникациям, руководителем администрации и советником по международной политике губернаторов Аляски Стива Купера и Тони Ноулза, а также мэра Анкориджа и сенатора Марка Бегича.  Визиты Дэвида Рамсера в Советский Союз и Россию – это более дюжины поездок, включающих в себя «Перелет дружбы» компании Аляска «Эйрлайнз» в 1988 году, а также жизнь и работу в Нижнем Новгороде в 1993. Он автор многочисленных публикаций о России в газетах Аляски и институте Кеннана в Вашингтоне, крупнейшей научной организации, занимающейся исследованиями России.  Он получил степень бакалавра в области политологии в Университете Северной Каролины, Эшвилл и степень магистра журналистики в Университете Миссури. Дэвид Рамсер читает курс по проблемам публичной политики в Институте социальных и экономических исследований Университета Аляски в Анкоридже. Он преподает также курсы по политике России и Аляски в рамках UAA’s Opportunities for Lifelong Education program и является членом Совета международных отношений Аляски. Он живет в Анкоридже с супругой, адвокатом Сюзан Уибклер.  
 
Как ранее писал "Дальневосточный капитал", "Перелет дружбы" компании «Аляска Эйрлайнз» из Нома, Аляска в поселок Провидения на Чукотке 13-14 июня 1988 года стал символом восстановления связей между людьми России и США.  Главными пассажирами рейса были представители коренных народов Аляски, которые смогли встретиться со своими родственниками на Чукотке после четырех десятилетий «ледяного занавеса», воздвигнутого между ними правительствами США и СССР в 1948 году.  
 

Очень своевременная книга

«Когда в нашей стране стремительно нарастают антиамериканские настроения, читателю полезно будет узнать или вспомнить, что были времена, когда усилия простых людей - проще некуда: коренных жителей российского севера и аборигенов Аляски - способствовали сближению народов двух стран.

Хотя нет, я это, конечно, хватила насчет только «простых людей». Простые люди в давние времена втихаря мотались через линию перемены дат по делам промысловым или повидать родных. Но те времена миновали давно, и чукчам десятилетиями в эпоху «железного занавеса» оставалось лишь мечтать о встрече с близкими по крови, которые становились всё более дальними родственниками.

С перестройкой усилия американской стороны по восстановлению связей коренных жителей северных окраин СССР и США нашли энергичную поддержку на советском, в том числе и официальном, берегу. Трогательными подробностями наполнена глава «Перелет дружбы» - о том, как американский самолет впервые за много лет приземлился на советской земле. (Эпизод встречи двух старушек через 60 лет, давно живущих в разных странах или рассказ глубокого старика-американца о том, как он встретился с родственником и смог говорить с ним на родном языке).

Поклонники советского образа жизни подожмут губы, узнав, что телерепортер из Анкориджа привез в подарок… рулоны туалетной бумаги, но всё стеснялся их вытащить. Напрасно стеснялся! Я – из той эпохи. И мне муж, на тот момент уже профессор, возил туалетную бумагу из Москвы. В СССР и в период гласности несчастным женщинам аборты всё еще делали «на живульку», без всякого обезболивания, а о так называемых прокладках мы даже и не слышали. Советские люди пользовались зубными коронками из стали, а партийная элита могла себе позволить золотые. Наши дети годами стояли с нами в очередях за едой, ибо «в одни руки больше не давать», а покойников даже самые бедные семьи провожали с духовым оркестром. Но в воздухе уже пахло скорыми переменами….

«Возле Аляски течение теплое»

Так назывался документальный фильм моего близкого товарища, с кем мы и родились в одном роддоме с интервалом в один день, Михаила Вознесенского, во время экспедиции к берегам Аляски уже владевшего английским. Говорящее название?! Как удалось ему и оператору Юрию Деке снять эту ленту, когда мы мало что знали о визах?

У нашего телевидения никаких денег на загранкомандировки не было и быть не могло. За границей мы бывали в составе экипажей дальневосточных судов. Лично я бороздила морские просторы пожарным помощником капитана не один раз. Вот Вознесенский и Дека «устроились» на плавбазу «Сулак», и в декабре 1987 года вышли в рейс в беринговоморскую экспедицию, где уже тогда советские и американские рыбаки трудились совместно в рамках, боюсь соврать, предприятия «СовАм». Затрудняюсь вспомнить порт приписки плавбазы – Владивосток или Находка. Но хорошо помню, что на «Сулаке» в конце 60-х плавал мой отец. (Реплика к теме «как тесен мир»).

К великому сожалению документальный фильм, сделанный приморскими журналистами, не сохранился в архивах Дальтелефильма. Но есть протокол заседания худсовета, принимавшего киноленту в мае 1988 года. Буквально накануне визита президента США Р.Рейгана в Москву. Вот лишь несколько цитат:

И.Гурко: Эта работа сослужит добрую службу…

Ю.Шепшелевич: Здесь жизнь, которую мы плохо знаем…Эта живая драматургия – деловые отношения партнеров.

Б.Кучумов:..Много информации. Это подкупает: американцы такие же люди, как мы – работящие, искренние. Фильм очень нужный, полезный..

Б.Максименко: Нельзя, чтобы эта работа стала достоянием лишь приморских жителей. Её надо передавать на всесоюзный экран.

В. Феоктистов:… что нужно проверять и перепроверять, так это те места, где речь идет о 200-мильной зоне. Момент здесь весьма деликатный.

Словом, фильм был сдан, Михаил повез его в Москву, и лента стала ложкой к обеду Рейгана и Горбачёва, выйдя на всесоюзный экран ко времени.

Заслуженный чукча Советского Союза

Оператора же Юру Деку можно с полным правом назвать заслуженным чукчей Советского Союза. Он после съемок фильма «Возле Аляски течение теплое» на «той» стороне ещё был дважды. Сегодня он живет во Владивостоке. Рассказывает, что самым трудным и самым интересным был первый проект: тяжелые два месяца в море, встречи и работа с американскими рыбаками, знакомство с жителями Аляски.

 


 

А вот фотография осталась всего одна. На ней – Юрий с кинокамерой в центре снимка и два американца с обеих сторон. (Фото из архива Юрия ДЕКИ)

- Эх, был бы сегодняшний телефон…наснимал бы на память...На меня тогда американцы произвели неожиданное впечатление – точь-в-точь, как мы. Только говорят по-английски. Жаль, фильм не сохранился, - вздыхает один лучших операторов Дальнего Востока.

- О чем речь, Юра? Прочитай в книге Дэвида Рамсера, как американцы на нашу сторону привезли в подарок копировальный аппарат и запас бумаги к нему. И вспомни, что наше телевидение получило чудо техники накануне 90-х, и пользоваться им можно было только по письменному разрешению и заявлению, которое подавалось Сергею Петровичу Муромцеву по средам.

….В суровое время оказался на Аляске режиссер Дальтелефильма Владимир Патрушев, снимавший с тем же Юрием Декой. О перипетиях съемок фильма, посвященного 250-летию перехода на Аляску трёх российских пакетботов он рассказывает на страницах своей книги «Трунька». Володя помнит, что к американским берегам съемочная группа прибыла ни поздно, ни рано – 19 августа 1991 года. Команда подошедшего судна сообщила, что в СССР переворот, но жители и острова Кадьяк, и города Датч-Харбор встречали самодеятельных мореплавателей со всей сердечностью. Его удивило тогда, что назавтра местные газеты вышли с репортажами о заходе русских на первых полосах.

Эту одиссею позже во всех подробностях описал другой участник экспедиции – Виталий Полуянов, опубликовав заметки в журнале «Дальний Восток». Кому-то они могут показаться зарисовками морских авантюристов, но и по форме, и содержанию – чистая народная дипломатия.

От себя лишь добавлю, что искала в этих рассказах упоминания об отце писателя Варлама Шаламова, кто более 10 лет служил священником на Кадьяке. Мне это важно. Увы.. А сама – доберусь ли до Аляски хоть когда-нибудь? Планы рухнули год назад.

Эпизоды из книги Дэвида Рамсера…

Меня тронула история американской спортсменки Линн Кокс, которая проплыла от американского Малого Диомида до советского Большого Диомида ради идеи: показать, что теплом своего тела можно растопить ледяную крошку Берингова моря. Восхитительный жест доброй воли.

 


 
ФОТО из книги «Растопить ледяной занавес. Невероятная история народной дипломатии на границе России и Аляски» Дэвида Рамсера. "Пловчиха Линн Кокс приближается к снежному берегу советского острова Большой Диомид, переплыв Берингов пролив в августе 1987 года при температуре 38° F (3,3 °C), чтобы привлечь внимание к близкому расположению Аляски и Советского Союза. Фото Клэр Ричардсон.

 

...Потом о девушке узнал весь мир, а Рейган и Горбачев упоминали её в своих речах. Я, правда, споткнулась на одном эпизоде. Перескажу. Измученная спортсменка приближается к советскому берегу, как вдруг ей поступает указание нашего чиновника «швартоваться» в другой точке. Дескать, тут рукой подать – несколько сотен ярдов. Девушка меняет маршрут, но из воды уже выходит с посторонней помощью. Спросите, почему бы ей не выйти было в удобном, намеченном месте? Ответ прост: советские чиновники организовали встречу в удобном для себя месте: самовар, баранки, крахмальные скатерти, официанты. Другая бы обиделась, эта же рассказывала потом про тепло человеческих рук и про песни у самовара. Бр-р-р. Странные они, американцы…

Разве не покажется иному читателю странной подвижническая деятельность американки Дикси Белчер из американского города Джуно? Немолодая уже женщина, живущая после смерти мужа на пенсию и пособие, самодеятельный музыкант, она вдруг «поклялась, что постарается согреть холодную войну музыкой». Закладывала и перезакладывала дом, влезала в долги. И добилась своего – ансамбль исполнителей из Аляски совершил тур по Советскому Союзу. Не пересказывая очерк полностью, должна отметить неоценимую роль в жизни Дикси и её миссии Геннадия Герасимова. Зрители моего поколения помнят его как журналиста-международника, ведущего телевизионной программы Центрального телевидения «Международная панорама». Вот люди, кто пробивал ледяной занавес между двумя странами, кто содействовал воссоединению семей, открытию воздушного сообщения через Берингов пролив.

Это было у мыса Барроу

Целая глава в книге Дэвида Рамсера посвящена истории спасения китов в водах арктической Аляски. Об этом событии осенью 30 лет назад рассказывали и все газеты Приморского края, говорило радио и телевидение: в спасательной операции приняли участие два наших судна.

Решение об изменении курса судов тогда принял начальник Дальневосточного морского пароходства Виктор Миськов. В 2010 году он дал мне интервью для журнала «Дальневосточный капитал»:

- Это было у мыса Барроу. Суда получили радиограмму о том, что во льдах застряли три кита, обреченные на гибель. Я отдал команду ледоколу «Адмирал Макаров» и дизель-электроходу «Владимир Арсеньев» изменить курс и следовать в район бедствия животных. Экипаж выполнил задачу: ледокол вскрывал льды, а киты следовали за судном, пока не оказались на чистой воде. Все телекомпании мира следили за этой операцией. В Министерстве тоже. Кое-кто хотел мне выговор вынести. Не успел. Опередил президент Соединенных Штатов Америки. Он прислал нам благодарственное письмо. А потом и прибыла эта скульптура».

 


 

Почетный гражданин Владивостока Виктор Миськов пожелал сфотографироваться для журнала возле скульптуры – трех китов, что была установлена у здания ФЕСКО-ХОЛЛА. За компанию пригласил с собой на «фотосессию» Вадима Абоносимова, многие годы водившего в Арктику ледокол «Адмирал Макаров» (фото автора). (В операции по спасению китов ледоколом командовал капитан С.Решетов).

"Как тесен мир"

К теме «как тесен мир» в скобках добавлю, что Почетный гражданин Владивостока капитан Вадим Абоносимов - тесть Михаила Вознесенского, автора фильма с говорящим названием «Возле Аляски течение теплое»… А начальник ДВМП, отправивший радиограмму своим судам: «изменить курс и следовать…» Виктор Миськов орден Ленина получил за транспортировку ракет на Кубу в период Карибского кризиса. На теплоходе «Омск». Между двумя событиями – эпоха.

….Я сначала купила три книги про ледяной занавес. Ушли на подарки. Советую и вам прочитать.

 


 

Журналист и писатель Василий Авченко (редактор русского издания), автор книги Дэвид Рамсер, Евгения Бутенина (переводчик), Дмитрий Мотовилов (координатор русского издания).

Мне приятно, что в русском издании приняли участие мои земляки-журналисты Василий Авченко, Марина Божко, Дмитрий Мотовилов. Те самые люди, кто пару лет назад участвовали в издании замечательного фотоальбома «Сергей Довлатов в фотографиях и воспоминаниях Нины Аловерт».

И чтоб закончить свои размышления над книгой американского автора, расскажу еще один случай про то, как тесен мир. Случай фантастический.

Несколько лет назад Марина Божко, с кем я давно дружу, поехала в США по какой-то журналистской программе. Сижу дома с книжкой. Забулькал скайп: Марина из Америки:

- Привет, Валечка, что делаешь?

- Привет! Читаю «Мартина Идена». Представляешь, со школы не открывала, а помню…

- Не может быть, - помедлила Марина, - Валя, я сейчас нахожусь ровно на могиле Джека Лондона. Так бывает?»

Как тесен маленький мир.

Верхнее фото из книги «Растопить ледяной занавес. Невероятная история народной дипломатии на границе России и Аляски» Дэвида Рамсера. «Перелет дружбы» впервые за 40 лет соединил родственников из России и США, июнь 1988 (снимок «Нэшнл Джиографик»). 

 

Валентина ВОРОНОВА.

Опубликовано на странице в соцсети автора.

 
 

Автор фото с презентации книги во Владивостоке - Марина БОЖКО.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: США  Дэвид Рамсер  Чукотка  народная дипломатия  Аляска 


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