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24 Сентября 2016, 17:38 | Регион сегодня |

Путин утвердил перечень поручений по итогам второго Восточного экономического форума

По итогам проведения второго Восточного экономического форума, прошедшего 2–3 сентября во Владивостоке, Президент России Владимир Путин дал ряд поручений Правительству России, направленных на развитие Дальнего Востока.

Правительству России поручено рассмотреть вопрос о создании межправительственной рабочей группы для оказания содействия в разработке и реализации проекта по организации поставок электроэнергии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая при необходимости строительство энергомостов. Инициатива по созданию энергетического суперкольца Россия – Япония – Республика Корея - Китай была поддержана главой государства на втором Восточном экономическом форуме, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Минвостокразвития России.

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, вопрос энергетического сотрудничества обсуждался во время недавнего визита в Японию с представителями правительства этой страны и главами крупных японских компаний. "Данный проект перспективен. Мы видим заинтересованность японской стороны. Сейчас мы переходим от предварительных согласований к первым практическим шагам", - сказал Александр Галушка. 

Правительству России поручено представить предложение о назначении и полномочиях представителя от российской стороны, ответственного за развитие экономического сотрудничества с Японией. Напомним, накануне ВЭФ в кабинете министров Японии появился пост Министра по делам сотрудничества с Россией. Эту должность получил Министр экономики, торговли и промышленности (METI) Хиросигэ Сэко.

Как отметил глава Минвостокразвития Александр Галушка, в последнее время более чётко стала проявляться активность японских инвесторов на Дальнем Востоке. "Мы видим первых японских инвесторов  в территориях опережающего развития и Свободном порту Владивосток. Ряд направлений - развитие инфраструктуры, сельское хозяйство, рыбоперерабатываюшая отрасль - вызывает интерес японских предпринимателей и является взаимовыгодным для обеих сторон".

Правительство России должно разработать и ввести в действие на Дальнем Востоке механизм предоставления преимущественного доступа к месторождениям полезных ископаемых, участкам недр, рыбоводных и лесным участкам для инвесторов, реализующих проекты по созданию на таких территориях предприятий по производству высокотехнологической продукции и переработке соответствующего сырья.  Как подчеркнул на ВЭФ-2016 Владимир Путин, "Дальний Восток с его географией, природными ресурсами, прямым выходом на самые перспективные мировые рынки – это поистине неисчерпаемые возможности для приложения предпринимательской инициативы". Основная задача -  "связать доступ к нашим природным ресурсам с инвестициями в их переработку". По мнению главы государства, "подход должен быть очень простым: хочешь получить преимущественное право пользоваться сырьём, морской аквакультурой, лесными участками, осваивать месторождения – строй перерабатывающие заводы, приноси технологии, создавай новые рабочие места и высокую добавленную стоимость".

Режим свободного порта Владивосток может быть распространен на новые районы. Данный вопрос в ближайшее время поручено рассмотреть Минвостокразвития совместно с Минтрансом и Минфином.

С учётом ранее данных поручений Правительство России дополнительно рассмотрит вопрос о докапитализации Фонда развития Дальнего Востока. Фонд является одним из институтов развития Дальнего Востока. Кроме прямого финансирования особо значимых социально-экономических проектов под пять процентов годовых, ФРДВ занимается поддержкой системных инициатив.

Ряд поручений касается повышения эффективности территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Речь идет об обеспечении жильем работников предприятий ТОР и о налоговых льготах для инвесторов. В федеральное законодательство планируется внести изменения по увеличению срока предоставления льготы по налогу на прибыль для резидентов ТОР и СПВ, реализующих крупные инвестиционные проекты. Также будет рассмотрен вопрос о наделении Корпорации развития Дальнего Востока полномочиями по предоставлению резидентам СПВ земельных участков.

Часть поручений касается дальневосточных регионов – развития социальной сферы г. Свободного в Амурской области и создания международного научно-образовательного и технологического кластера на о. Русский в Приморье.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: ВЭФ  Путин  итоги 


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