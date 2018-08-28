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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 15 Сентября, 01:29 |
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Путин утвердил перечень поручений по итогам второго Восточного экономического форума
Правительству России поручено рассмотреть вопрос о создании межправительственной рабочей группы для оказания содействия в разработке и реализации проекта по организации поставок электроэнергии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая при необходимости строительство энергомостов. Инициатива по созданию энергетического суперкольца Россия – Япония – Республика Корея - Китай была поддержана главой государства на втором Восточном экономическом форуме, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Минвостокразвития России.
По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, вопрос энергетического сотрудничества обсуждался во время недавнего визита в Японию с представителями правительства этой страны и главами крупных японских компаний. "Данный проект перспективен. Мы видим заинтересованность японской стороны. Сейчас мы переходим от предварительных согласований к первым практическим шагам", - сказал Александр Галушка.
Правительству России поручено представить предложение о назначении и полномочиях представителя от российской стороны, ответственного за развитие экономического сотрудничества с Японией. Напомним, накануне ВЭФ в кабинете министров Японии появился пост Министра по делам сотрудничества с Россией. Эту должность получил Министр экономики, торговли и промышленности (METI) Хиросигэ Сэко.
Как отметил глава Минвостокразвития Александр Галушка, в последнее время более чётко стала проявляться активность японских инвесторов на Дальнем Востоке. "Мы видим первых японских инвесторов в территориях опережающего развития и Свободном порту Владивосток. Ряд направлений - развитие инфраструктуры, сельское хозяйство, рыбоперерабатываюшая отрасль - вызывает интерес японских предпринимателей и является взаимовыгодным для обеих сторон".
Правительство России должно разработать и ввести в действие на Дальнем Востоке механизм предоставления преимущественного доступа к месторождениям полезных ископаемых, участкам недр, рыбоводных и лесным участкам для инвесторов, реализующих проекты по созданию на таких территориях предприятий по производству высокотехнологической продукции и переработке соответствующего сырья. Как подчеркнул на ВЭФ-2016 Владимир Путин, "Дальний Восток с его географией, природными ресурсами, прямым выходом на самые перспективные мировые рынки – это поистине неисчерпаемые возможности для приложения предпринимательской инициативы". Основная задача - "связать доступ к нашим природным ресурсам с инвестициями в их переработку". По мнению главы государства, "подход должен быть очень простым: хочешь получить преимущественное право пользоваться сырьём, морской аквакультурой, лесными участками, осваивать месторождения – строй перерабатывающие заводы, приноси технологии, создавай новые рабочие места и высокую добавленную стоимость".
Режим свободного порта Владивосток может быть распространен на новые районы. Данный вопрос в ближайшее время поручено рассмотреть Минвостокразвития совместно с Минтрансом и Минфином.
С учётом ранее данных поручений Правительство России дополнительно рассмотрит вопрос о докапитализации Фонда развития Дальнего Востока. Фонд является одним из институтов развития Дальнего Востока. Кроме прямого финансирования особо значимых социально-экономических проектов под пять процентов годовых, ФРДВ занимается поддержкой системных инициатив.
Ряд поручений касается повышения эффективности территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Речь идет об обеспечении жильем работников предприятий ТОР и о налоговых льготах для инвесторов. В федеральное законодательство планируется внести изменения по увеличению срока предоставления льготы по налогу на прибыль для резидентов ТОР и СПВ, реализующих крупные инвестиционные проекты. Также будет рассмотрен вопрос о наделении Корпорации развития Дальнего Востока полномочиями по предоставлению резидентам СПВ земельных участков.
Часть поручений касается дальневосточных регионов – развития социальной сферы г. Свободного в Амурской области и создания международного научно-образовательного и технологического кластера на о. Русский в Приморье.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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