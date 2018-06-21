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27 Мая 2014, 18:07 | Регион сегодня

Новая серия "Пятнистой семейки-2" расскажет о краснокнижных нахлебниках леопардов

27 мая в Интернете появилась вторая серия продолжения уникального проекта ФГБУ "Земля леопарда" и WWF России - онлайн-сериала о жизни семьи дальневосточных леопардов - самых редких крупных кошек на планете.

Увидеть новую серию можно прямо сейчас на сайте национального парка «Земля леопарда» и на канале «Зов тайги», сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

В этой серии зрители узнают, что леопарды – не единственные краснокнижные обитатели юго-запада Приморья. И, оказывается, что наличие некоторых из них никакой радости леопардам не доставляют. А совсем наоборот – доставляют леопардам сплошные неприятности. При этом зрители откроют для себя, что для счастливой жизни леопарду надо не только добыть мясо, но и уберечь его от расхитителей.

Но, конечно же, зритель ждет от авторов сериала разгадки главной интриги: почему в начале января леопардесса-мама попадает в объективы фотоловушек совершенно одна. Вопрос о том, куда делись три котенка, тревожит всех, кто уже увидел первую серию нового сезона.

Вот лишь несколько комментариев к серии «И пришла зима»:

«Благодарю за сюжет! Я расстроилась, т.к. деток Леопардессы в этот раз не смогли заснять..., но я уверена, что скоро они появятся!!! Жду с нетерпением новых сюжетов!»

«Утром посмотрел - такая ошеломляющая приятная неожиданность! Смотрел бы и смотрел - такая красавица мама стала! Надеюсь, дождётся она детей! Летом им легче быть самостоятельными».

«Ура, кино вернулось! И качество изображения стало такое хорошее! Надеюсь, хоть один котёнок живой остался...»

«Разделяю тревогу зрителей, - говорит руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России, кинорежиссер Василий Солкин. - Мы, специалисты, конечно, знали, что вырастить всех троих котят дальневосточным леопардам удается крайне редко. И, конечно, морально готовы были распрощаться навсегда с самым маленьким и слабым котенком, поранившим лапу. Но примириться с мыслью, что наша мать-героиня потеряла весь выводок… Но чем дольше я пересматривал эти кадры, тем у меня сильнее крепло ощущение, что она как будто кого-то все время ждет. А если мама кого-то ждет и на что-то надеется, – будем ждать, надеяться и верить вместе с ней».

Журнал "Дальневосточный капитал". ​ 

 

Теги: wwf  Пятнистая семейка  Земля леопарда 


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