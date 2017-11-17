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В Приморье началось строительство танкера типа "Афрамакс"
В декабре на судостроительном комплексе «Звезда» в Приморском крае началось строительство головного танкера типа «Афрамакс», сообщила пресс-служба АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Танкеры, работающие на газомоторном топливе, – суда нового поколения, спроектированные с учётом эксплуатационного опыта «Совкомфлота», «Роснефтефлота» и других российских перевозчиков. Их уникальность в том, что они соответствуют самым высоким экологическим стандартам и новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы, азота и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей. Длина танкера составит 250 метров, ширина – 44 метра, осадка – 15 метров, дедвейт – 114 тысяч тонн, скорость – 14,6 узла. Суда будут иметь ледовый класс ICE-1B», – отметил генеральный директор АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) Юрий Фильчёнок.
Нефтеналивные суда «Афрамакс» стали первыми крупнотоннажными заказами новой верфи. Танкеры предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов и спроектированы для неограниченного района плавания. «Афрамаксы» отвечают высоким стандартам экологической безопасности и могут работать как на традиционных, так и на экологически чистых видах топлива – сжиженном природном газе.
Ранее сообщалось, что «Роснефть» разместила на ССК «Звезда» заказы на производство десяти танкеров класса «Афрамакс». На сегодняшний день в портфеле заказов Судостроительного комплекса «Звезда» – контракты на 24 судна. Кроме 10 танкеров «Афрамакс» на верфи будут изготовлены 10 арктических челноков и 4 судна-снабженца. Ведутся работы по заключению ещё порядка 15 контрактов.
«Использование прогрессивных методов организации производства и технологий крупносекционной сборки создадут условия для одновременного строительства на верфи и спуска на воду ряда крупнотоннажных судов и офшорных объектов массой до 40 тысяч тонн. Наличие уникального кранового оборудования, в том числе одного из крупнейших в мире кранов «Голиаф» грузоподъёмностью 1200 тонн, позволит строить суда и офшорные объекты длиной до 300 метров и шириной до 75 метров. В настоящий момент в России нет производства с такими технологическими возможностями. «Звезда» станет самым современным отечественным судостроительным комплексом. Тесное партнёрство с ведущими российскими и иностранными компаниями, привлечёнными в качестве проектировщиков и технических консультантов, позволит выйти на новый уровень создания конкурентоспособной морской техники», - считает Юрий Фильчёнок.
6,5 тысяч вакансий на судостроительном комплексе «Звезда» представили на ярмаркеДальневосточный центр судостроения и судоремонта включает в себя основные судоремонтные и судостроительные производственные мощности Дальневосточного федерального округа.
Отметим, судостроительный комплекс «Звезда» реализует инвестиционный проект по созданию верфи крупнотоннажного судостроения в ТОР «Большой камень» Приморского края. После выхода СКК на проектную мощность в ДФО будут создаваться современные суда ледового класса и ледостойких морских инженерных сооружений для обустройства шельфовых месторождений и газа. В сентябре этого года Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил судостроительный комплекс и принял участие в церемонии закладки многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса «Владимир Мономах», «Александр Невский», «Екатерина Великая» и «Святая Мария».
«Судостроительный комплекс «Звезда» имеет большое значение не только для Дальнего Востока, но и всей страны. На этой современной верфи будут строиться крупнотоннажные суда и самая сложная морская техника», - отмечал ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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