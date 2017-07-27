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"Мечел" может поправить финансовое положение за счет портового актива в Приморье
Cоответствующий вопрос включен в повестку дня назначенного на 28 августа внеочередного собрания акционеров порта. Речь идет о выплате дивидендов по результатам I полугодия 2017 года.
Отметим, что «Порт Посьет» в 2016 году значительно улучшило финансовые показатели: его выручка по сравнению с 2015 годом выросла в 2,6 раза, чистая прибыль составила 2 млрд 800,294 млн рублей. Перевалка угля через порт в 2016 году выросла по сравнению с 2015 годом в 1,4 раза, до 7,066 млн тонн.
Досье «Золотого Рога»: Торговый порт Посьет расположен на побережье Японского моря южнее Владивостока в заливе Посьета. Железная дорога связывает его с Транссибирской железнодорожной магистралью, северо-восточным Китаем и Северной Кореей. Посьет является удобным терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий «Мечела». ООО «Мечел-Транс» владеет 97,49% акций АО «Торговый порт Посьет», собственно «Мечелу» принадлежат лишь 0,155% акций стивидора.
Отметим, что угольные порты Приморья воспользовались удачной рыночной конъюнктурой и демонстрируют очень хорошие финансовые результаты. Так, ОАО «Терминал Астафьева» (владеет угольным терминалом, созданным на базе обанкроченной Находкинской жестянобаночной фабрики) по итогам 2016 года получило 96,495 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 54% больше, чем годом ранее.
Олег КЛИМЕНКО.
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