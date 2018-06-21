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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Айсен Николаев: с цифровизацией меняются коммуникация людей
«Города и люди» проводится раз в два года, это третья по счету конференция, и из раза в раз она становится популярнее. Приняли участие 17 стран и 12 регионов России, из которых представлено 95 экспертов из различных отраслей. Участники собрались обсудить не только развитие Якутска или северных городов, но и в целом всех городов. Заявленная тема «Коммуникации и цифровизация», на мой взгляд, крайне важна. Сегодня в городах меняются отношения людей, коммуникации, с использованием современным способов связи. Это наглядно показывает, что идет цифровизация, в том числе в нашем Якутске. Все это находит отражение в нашей повседневной жизни.
Я рад, что такая конференция состоялась, в которой приняли участие эксперты с довольно высокими компетенциями. Те наработки, которые сделаны на круглых столах и сессиях конференции, лягут в основу развития не только Якутска, но и других городов Якутии.
Мы подписали соглашение с «Ростелеком» в рамках развития программы «Умный город». Сегодня эта компания готова предложить всем городам России свои услуги по цифровизации. Якутск стал в числе первых городов, с которыми подписано такое соглашение с «Ростелеком».
Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли четвертая Конференция, Айсен Сергеевич отметил, что «Города и люди» - мероприятие города Якутска, но республика, конечно же, будет поддерживать ее.
Как ранее сообщал "Дальневосточный капитал", 22 июня в Якутске в музейном комплексе "Россия – Моя История" прошло торжественное открытие III Международной конференции "Города и люди: Коммуникация и цифровизация". Мероприятие, ставшее традиционным, собрало представителей 12 стран, органов государственной власти, общественных организаций и ведущих экспертов в различных областях. Открытие началось с передачи "цифрового музея" истории создания Алсиба. Уникальный виртуальный музей с историческими фотографиями и историей создания воздушной трассы между Аляской и Сибирью по перегонке американских самолетов был передан в дар музейному комплексу от Управы Гагаринского округа Окружной администрации г. Якутска.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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