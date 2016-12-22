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Камчатская "Берингия": северное приключение
Почти три недели идут упряжки «Берингии» по тундре Корякии. Порой собаки пробегают по 100-130 километров за день. Только пурга может остановить упряжки, и тогда длинными зимними вечерами, греясь у печки, каюры рассказывают друг другу о своей северной жизни.
Эти люди встречаются раз в год: на традиционную камчатскую гонку на собачьих упряжках «Берингия» каюры из дальних сёл полуострова приезжают не только за главным призом: снегоход достанется одному из них, а удовольствие от общения – каждому.
Увидеть настоящую камчатскую ездовую собаку, покататься на эвенских, чукотских, ительменских и корякских упряжках, познакомиться и сфотографироваться со знаменитыми каюрами, выучить несколько слов камчатских аборигенов – все это возможно на «Берингии».
1100 километров, 18 дней, 13 поселков
В 2012 году традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках станет протяженнее и сложнее. После села Лесная упряжки «Берингии» разворачиваются и бегут к реке Тыхлаваям, чтобы затем выйти на перевал возле истоков реки Дранка. Отсюда путь берингийцев лежит к Дранковским ключам и к селу Ивашка. Жители Ивашки всегда мечтали встречать у себя «Берингию», но до этого года гонка к ним ни разу не заворачивала: уж слишком не по пути расположилось в тундре это маленькое северное село.
И вот наконец – сбылось! Житель села Ивашка Михаил КОРЖОВ лично разведал и проложил путь через Дранковский перевал. Сам он ушел недавно к «верхним людям», как здесь говорят, а вот мечту его воплотили предприниматель из Оссоры Виктор БОЧЕРИКОВ и спасатель Валерий САЛАХОВ – эти энтузиасты «Берингии» несколько раз проходили на снегоходах предложенный селянином путь и в этом году наконец вынесли вердикт: да, упряжки здесь пройдут! Так что с 2012 года маршрут «Берингии» стал протяженнее (теперь от старта в Эссо до финиша в Оссоре 1100 километров, а не 950, как раньше, и 18 дней пути, а не 14). Самому быстрому каюру на этапе от Лесной до Ивашки будут вручать приз памяти Михаила Коржова.
Всего на протяжении гонки у каюров есть шанс завоевать четыре приза. Помимо вышеперечисленного еще два в Ковране вручает президент Союза ительменов «Тхсаном» Олег ЗАПОРОЦКИЙ. (Это призы памяти его братьев, ительменов Владимира и Александра Запороцких.) И, наконец, самый престижный, учрежденный в 2003 году приз памяти лётчика «Берингии» Владимира Петровича САМАРСКОГО. Его получает в Тигиле победитель этапа Анавгай-Тигиль. За него, как правило, разворачивается нешуточная борьба. Но вот что интересно: обладатель приза памяти Самарского не всегда становится абсолютным победителем «Берингии». И даже иногда сходит с трассы, не в силах преодолеть вторую половину пути.
Специально к 8 Марта
В этом году на старт «Берингии» 8 марта выйдут три женщины: профессиональный каюр из Оссоры Маргарита БАЙШУАКОВА, дебютантка из Петропавловска Анфиса БРАЗАЛУК и гостья из Фрайбурга (Германия) Лиза ШТРЕККЕР, которой в прошлом году на сборной упряжке удалось пройти 700 километров до Паланы. В обычной жизни они фельдшер, предприниматель и этнограф...
У всех троих представительниц прекрасного пола амбициозные планы, поэтому гонка обещает быть интересной. Тем более что свои упряжки они готовили специально к «Берингии-2012» (известно, что собаки, легко пробегающие спринтерскую дистанцию, не способны к долгой и упорной работе на протяженных участках, они быстро устают и сходят с трассы, и наоборот, стайерам выиграть спринт не по силам). Поэтому специально покупали кальций для собак vetww.com
Из известных миру фамилий назовем две: на старт «Берингии-2012» выходят четырехкратный чемпион традиционной гонки Андрей ПРИТЧИН из Караги и его соперник и друг, трехкратный чемпион Николай ЛЕВКОВСКИЙ из Усть-Хайрюзова. Им в затылок будут дышать еще 12 каюров, подготовка которых сейчас ничуть не хуже, чем у чемпионов. «Скорости «Берингии» выросли, – заметил фоторепортер гонки Виктор ГУМЕНЮК. – В первые годы снять кадр, где по трассе бегут 12-15 упряжек одновременно, было невозможно, а сейчас такая картина – обычное дело».
Православная миссия «Берингии»
В этом году гонку сопровождают три священника камчатской Епархии. Вести репортаж с трассы «Берингии-2012» на сайте епархии и помогать в пути каюру Владиславу РЕВЕНКУ – настоятелю православного храма из Эссо – будет его собрат по вере отец Василий, настоятель православного храма в селе Мильково. А исповедовать, крестить, проповедовать, развозить гуманитарную помощь откомандированы еще два священника. Ранее все церковные требы исполнял сам каюр, поэтому отдыхать на маршруте ему было практически некогда: финишировал на этапе, привязывал собак и уходил к прихожанам. А ведь на пути гонки лежат 12 населенных пунктов (с этого года – 13)!
Еще одна приятная новость «Берингии-2012» – Епископ Петропавловский и Камчатский Артемий 8 марта приедет в Эссо, чтобы благословить участников прямо на старте. Планирует владыка и встречать «Берингию-2012» в Оссоре, но это будет зависеть исключительно от лётной погоды накануне финиша.
Финиш – 26 марта
Финиширует гонка в Оссоре 26 марта – при условии, что упряжки не задержатся в пути из-за пурги или распутицы. 20-летняя практика «Берингии» показывает, что такое бывает редко. В любом случае, в будний ли день, в воскресный ли, на финише отважных берингийцев будут ждать буквально все жители Оссоры, для каюров прямо на улице накроют столы, где к чаю подадут бутерброды с красной икрой, а затем уже в местном ДК накормят сытным обедом, устроят концерт и от души поздравят с окончанием еще одного испытания.
«Берингия» вошла в книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная гонка Евразии. И эту гонку можно сопровождать! Оргкомитет традиционной камчатской гонки, а также турфирмы Камчатки организуют для желающих тур – «Сопровождение упряжек «Берингии» (на выбор: на снегоходе, вертолёте или КамАЗе). Его продолжительность зависит от желания заказчика: вернуться в цивилизацию путешественник сможет с любого этапа гонки. Однако практика показывает, что большинство экстремалов проходят всю трассу «Берингии» – более 1000 километров – от главного старта в Эссо до главного финиша в Оссоре, колыбели аборигенной культуры.
Подробности нынешней гонки – на сайте www.beringia.ru.
Вера СТУПНИКОВА, пресс-секретарь гонок «Берингия», специально для «Дальневосточного капитала».
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