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"Берингия-2016" финиширует в конце марта в селе Тиличики Олюторского района
На биатлонном комплексе им. Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском состоялось официальное открытие традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия-2016».
В этом году на парад каюров вышло рекордное количество участников: 46 детей и 30 взрослых, представляющих Петропавловск-Камчатский, Елизовский, Быстринский, Мильковский, Тигильский и другие районы полуострова, а также представитель Ленинградской области.
- «Берингия» - самое яркое событие камчатской зимы. С каждым годом она собирает все больше участников и желающих посмотреть праздник. Каюры - это настоящие герои тундры, которые совсем скоро выйдут на маршрут. Целый месяц они будут бороться с нашими морозами, метелями. Но рядом с ними будут их верные помощники - собаки. Это тяжелейшее испытание, и мы должны поддержать их, - обратился к участникам праздника губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН. - Сегодня на парад каюров вышли ребята почти из всех уголков Камчатки. Они приехали в Петропавловск-Камчатский, чтобы выйти на старт вместе со своими собаками, чтобы поддержать традиции наших северян, перенять опыт у тех, чьи имена уже знает вся Камчатка. А это значит, что у камчатского ездового спорта, у «Берингии» - большое будущее!
Первыми на старт вышли юные каюры - участники детской гонки на собачьих упряжках «Дюлин». В этом году за призовые места соревнований боролись представители Тигильского, Быстринского, Елизовского районов и Петропавловска-Камчатского. Самыми многочисленными стали команды Камчатского центра ездового спорта и ТСО «Дети севера». На втором месте - Быстринский район. Его представили спортсмены двух питомников. Пять юных каюров выступали с собаками православного священника Владислава РЕВЕНКА, семь - на собаках из питомника самого юного участника «Берингии» Виталия ТИШКИНА. Звание самых северных юных каюров в этом году досталось четверым ребятам из села Лесная Тигильского района. От питомника Андрея СЕМАШКИНА «Снежные псы» было подано 10 заявок.
Основная гонка была проведена в двух возрастных группах. Победителей выбирали среди каюров 6-13 и 13-17 лет. Младшие участники вели упряжки с двумя собаками, старшие - с четырьмя. Соревнования предполагали раздельный старт с интервалом в 2 минуты. Победителя определяли по лучшему времени прохождения дистанции в 3 километра.
Спортсменам, ставшим победителями в своих возрастных категориях, губернатор Камчатского края подарил по щенку породы сибирский хаски, а также вручил денежные сертификаты на сумму 30 тысяч рублей. Обладатели второго места получили сертификаты на сумму 20 тысяч рублей. Спортсменам, занявшим третьи места, достались сертификаты на сумму 10 тысяч рублей.
Затем состоялась гонка-пролог среди взрослых каюров «Берингии», которая с 2013 года носит статус открытого чемпионата Камчатского края по ездовому спорту. Победитель гонки получает звание «Мастер спорта», а также ценные призы. Все заезды комментировал известный российский спортивный журналист Дмитрий ГУБЕРНИЕВ, который уже в третий раз специально для этого приезжает на Камчатку.
Победителем гонки-пролога стал каюр из села Усть-Хайрюзова Валентин ЛЕВКОВСКИЙ, получивший главный приз соревнований - сертификат на 100 тысяч рублей.
В свой настоящий рабочий снежный поход каюры стартовали лишь в начале марта, в этом году у гонки оперативно были сдвинуты сроки и несколько подкорректирован маршрут. Главный фактор - аномальные холода и небольшой снежный покров. Камчатка нынче страдает из-за отсутствия большого снега. Может быть, погода зачла полуострову его переизбыток в прошлом году?
В этом году на маршрут «Берингии» вышли 15 каюров. Гонка финиширует в конце марта в селе Тиличики Олюторского района. С учетом переноса места старта упряжкам предстоит пройти дистанцию более 1100 километров.
Досье «Дальневосточного капитала»: Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия-2016» организована правительством Камчатского края. Генеральный партнер гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - ОАО «Золото Камчатки», ВТБ24 (ПАО), АО «Корякэнерго». Технический партнер - ООО «Авиационная компания «Витязьаэро». Спонсоры: Корпорация «ПАРУС», ЗАО «Агротек Холдинг». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Наше радио Камчатка», радиостанция «Русское радио Камчатка».
Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2016 год.
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