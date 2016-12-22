|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 04:00 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Даже минимум физических занятий лучше, чем ничего - эксперты
Определяющими для низкой физической активности являются возраст, пол, экологические, геополитические и экономические факторы. Также ВОЗ отмечает влияние психосоциальных факторов и состояния здоровья, ограничивающее способность людей регулярно заниматься физическими упражнениями. Кроме того, активным занятиям на открытом воздухе мешают высокая преступность, интенсивное дорожное движение и отсутствие парков и пешеходных дорожек.
С другой стороны, большинство стран с высокой распространенностью физической активности - это государства Азии и Африки, экономика которых в основном построена на отраслях с высокой долей физического труда (сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и т.д.).
Разбираясь в причинах такого положения вещей, ВОЗ считает неэффективными меры пропаганды физической активности. По мнению руководителей здравоохранения, общество недооценивает важность этого фактора, а власти не уделяют ему достаточного внимания. В чем же причина? Неужели распространение информации о благе, которое несет здоровый образ жизни, не является эффективным средством для формирования у людей стимулов к регулярным физическим упражнениям?
Реальность показывает, что информационных кампаний и общественного признания пользы активного образа жизни недостаточно для достижения изменений в поведении людей. Хотя идея всех этих мер заключается в том, что малоподвижный образ жизни вреден для здоровья. По-видимому, заключает ВОЗ, фактор здоровья для людей не является определяющим.
Значит, надо перенести акцент со здоровья на что-то другое. Например, на ощущения, которые возникают у человека, ведущего активный образ жизни. Предварительные данные исследований свидетельствуют о том, что связь между физическими упражнениями и психологическим благополучием человека, например, зависит не от уровня нагрузки, а от ощущений в процессе занятий и после них. А значит, физическую активность нужно преподносить как увлекательную и интересную деятельность.
По мнению экспертов, минимальный уровень нагрузки для взрослых составляет 150 минут умеренных или 75 минут интенсивных аэробных физических занятий в неделю. Для тех, у кого нет времени на «обязательную норму», должен работать такой тезис: даже минимум физических занятий лучше, чем ничего. А главная идея, которая, по мнению специалистов, должна быть привлекательна для всех, состоит в том, что физическая активность делает жизнь полноценной.
Газета.ру
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.