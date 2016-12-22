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Сахалин примет олимпийских чемпионов
Сахалинская область еще с советских времен известна своей знаменитой горнолыжной базой «Горный воздух». За последние несколько лет в это знаковое спортивное сооружение по существу вдохнули новую жизнь. Становление спорта в области, в том числе зимних его видов, стало приоритетным для региональной власти.
С вышедшим в августе этого года постановлением правительства Сахалинской области здесь фактически дан старт очередной программе развития физкультуры, спорта и туризма. Ее цель - дальнейшее повышение конкурентоспособности сахалинского спорта, в том числе и на международном уровне.
В спорте каждый четвертый
В области сложилась устойчивая положительная динамика роста числа сахалинцев, систематически занимающихся физкультурой и спортом. За 10 последних лет меры, принимаемые руководством области для развития спортивных сооружений, привели к тому, что каждый четвертый островитянин стал активным приверженцем того или иного вида спорта. Растет число детей, посещающих те или иные спортивные секции. Массовое увлечение населения области спортом произошло и благодаря растущему числу спортивных мероприятий, проводимых на ее территории. Только за прошлый год здесь состоялось более 400 таких мероприятий самого разного уровня, включая региональные окружные соревнования, соревнования всероссийского, а также международного масштаба. И все же, считает министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Олег САИТОВ, с теми возможностями, что дает островным жителям сама природа, сахалинцы могут достичь большего.
Досье «ДК»: В Сахалинской области насчитывается 968 спортивных объектов, в том числе 5 стадионов с трибунами, 384 плоскостных спортивных сооружения, 237 спортивных залов, 15 плавательных бассейнов, 18 лыжных баз и 19 сооружений для стрелковых видов спорта, 289 других спортивных сооружений. Обеспеченность области плоскостными сооружениями составляет 56,2%, спортивными залами - 36% и бассейнами - 9%.
К спорту высших достижений
Министерство нацелено на решение, прежде всего, двух задач - вовлечение в спорт все большего количества жителей области и создание условий для развития спорта высших достижений.
- Ожидаемые результаты от реализации программы - добиться к 2020 году увеличения доли населения Сахалинской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 40% к общей численности населения, проживающего в области, - комментирует поставленные задачи Олег Саитов. - Планируется, что рост единовременной пропускной способности объектов спорта за годы действия программы, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, достигнет 24,2%, а число спортивных сооружений превысит тысячу единиц.
Сразу стоит отметить, что Сахалин вырастил немало известных России и всему миру спортсменов. И не только в зимних видах спорта. За восемь месяцев текущего года спортсмены области завоевали свыше 300 медалей всех достоинств на дальневосточных, всероссийских и международных соревнованиях. Наиболее значимые из них - серебряная медаль мастера спорта международного класса Максима ШЕЙКО, выигранная на чемпионате по тяжелой атлетике в Тиране. Влада БУРЕЕВА выиграла финальный этап Кубка России по горнолыжному спорту и получила серебряную медаль чемпионата страны. Метеором ворвался в элиту российского сноуборда Юрий ЧЕМОДУРОВ, завоевав Кубок страны. Мастер спорта международного класса Наталья ВИНОКУРЕНКОВА на первенстве Европы в категории «мастерс» три раза поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета, установив попутно три рекорда Европы и восемь рекордов России в своей возрастной группе. Кроме того, в ее активе бронзовая медаль чемпионата России.
В настоящее время в Сахалинской области ведется работа над созданием спортивного кластера - Центра зимних видов спорта. Как отметил губернатор Александр ХОРОШАВИН, планируемый к строительству комплекс может использоваться в качестве современной тренировочной базы для адаптации спортсменов российской сборной при их подготовке к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в 2018 году в Республике Корея.
Основой Центра зимних видов спорта должны стать биатлонный и лыжный комплексы, горнолыжный центр, комплекс трамплинов, а также сноуборд-парк, создаваемые на базе действующего спортивного комплекса «Горный воздух». Уже идет разработка документации под конкретные объекты.
Все объекты будут расположены в черте Южно-Сахалинска, рядом с гостиничной инфраструктурой, отвечающей международным стандартам. Администрацией области уже достигнута договоренность с всероссийскими федерациями по горнолыжному спорту и сноуборду, биатлону, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжным гонкам о предолимпийской подготовке сборных команд России именно здесь, на Сахалине.
Впрочем, сооружения биатлонного комплекса будут решать задачи и развития массового спорта. Строительство спортивных объектов планируется в период с 2014 по 2017 годы.
- Отрадно знать, что каждый четвертый житель Сахалинской области выбрал для себя здоровый образ жизни, - отметил губернатор области Александр Хорошавин, давая старт этим проектам. - Уверен, что с каждым годом таких людей будет больше. Во всех районах области строятся новые спортивные сооружения, только за последний год в Южно-Сахалинске построены два ледовых комплекса, в Ногликах и Корсакове появились футбольные поля с искусственным покрытием, стадион-площадка в Поронайске.
Своя команда в АХЛ
В настоящее время областное правительство прорабатывает решение задачи, поставленной Александром Хорошавиным, по созданию сахалинской профессиональной хоккейной команды и вхождению ее в Азиатскую хоккейную лигу (АХЛ). «В Сахалинской области должна быть сформирована единая идеология развития хоккея, в которую будут включены бюджетная и коммерческая составляющие, - подчеркнул губернатор. - Это обеспечит успешное культивирование данного популярного в России вида спорта в нашем регионе».
Представители сахалинской делегации познакомились с опытом организации таких соревнований международного уровня, посетив ледовую арену в г. Кояне (Республика Корея), где проходят игры регулярного чемпионата АХЛ, встретились с руководителями профессиональных хоккейных команд «Аньян Халла» и «Хай Ван». Стороны уже обсуждали возможности проведения первого товарищеского матча между создаваемой в области хоккейной командой и одной из команд АХЛ.
Инициативу сахалинского губернатора всесторонне поддерживает президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион и легендарный вратарь Владислав ТРЕТЬЯК. В настоящее время исполком АХЛ рассматривает заявку на вхождение Сахалинской области в это престижное спортивное сообщество, объединяющее лучшие хоккейные команды стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Досье «ДК»: В этом сезоне в АХЛ участвуют восемь команд: четыре представляют Японию, три - Республику Корею, одна защищает цвета КНР.
Идея создания в области профессиональной хоккейной команды вовлечет в процесс преобразования хоккейной базы целый ряд муниципальных районов, отметил Олег Саитов. По его словам, помимо двух больших ледовых арен в г. Южно-Сахалинске - спортивного дворца «Кристалл» и «Арена Сити», обеспеченных тренерским составом, - в следующем году запланирован ввод ледовой арены в городе Холмске. Идет проектирование крытых ледовых комплексов еще в 3 городах Сахалинской области - Аниве, Поронайске и Макарове.
Благословляя создание хоккейной команды Сахалинской области, Александр Хорошавин сказал:
- Создание команды мастеров на Сахалине позволит вывести островной хоккей на профессиональный уровень, перед сахалинскими мальчишками откроется дорога в большой спорт, а болельщики получат возможность следить за успехами своих земляков.
Досье «ДК»: Спортивные объекты планируется возвести к северу от сахалинского ледового дворца «Кристалл». Они станут базой для учебно-тренировочного процесса и соревнований по 4-ем олимпийским видам спорта: беговым лыжам, прыжкам с трамплина, биатлону, лыжному двоеборью. Биатлонный центр будет включать в себя: административно-техническое здание; плоскостные спортсооружения; общежитие; модули для подготовки лыжного инвентаря; стрельбище и лыжный стадион; корпус для судейского персонала; лыжероллерную трассу 5 км с освещением; лыжные трассы протяженностью от 1 до 10 км (общей протяженностью до 70 км). Спортивный объект «Трамплин К-120» будет содержать административно-техническое здание, модули для подготовки лыжного инвентаря, судейского корпуса, трибуну на 1 000 мест, трамплин. До 2020 года на реализацию программы будет направлено более 19 млрд руб. областного бюджета. Как ожидается, 546 млн руб. внесет федеральный бюджет и муниципальный - более 457 млн руб. За счет этих средств будет построено 36 объектов.
Надежда ВОРОНЦОВА, "Дальневосточный капитал", октябрь, 2013.
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