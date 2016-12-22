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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Якутии выбрали лучших в рабочих профессиях
Участники соревновались по нескольким направлениям: «веб-дизайн», «кондитерское дело», «парикмахерское искусство», «поварское дело», «ресторанный сервис», «сетевое и системное администрирование», «ювелирное дело», «уход за больными», «сварочные технологии» и «ремонт и обслуживание легковых автомобилей», пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Кроме соревнований во время проведения чемпионата прошли дискуссии и круглые столы, выставка профессиональных образовательных учреждений, мастер-классы.
Большое внимание уделяется чемпионату со стороны главы республики Егора БОРИСОВА, главы города Якутска Айсена НИКОЛАЕВА, которые лично посетили площадки чемпионата и отметили, что уровень участников очень высок. «Современные высокотехнологичные отрасли требуют качественного производительного труда, поэтому нам необходимы молодые кадры с более высокой квалификацией. Участие в WorldSkills Russia дает возможность проверить, на каком уровне находятся наши специалисты», - подчеркнул Егор Борисов.
Кроме того, одним из важных событий в рамках чемпионата стало подписание «дорожной карты» развития WorldSkills Russia между Республикой Саха (Якутия) и союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Документ направлен на взаимодействие и развитие этого направления в республике. «Дорожную карту» подписали глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и генеральный директор союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» Роберт УРАЗОВ.
Республика Саха (Якутия) считается одним из лучших регионов в России по участию в движении WorldSkills Russia, также площадки по компетенциям «поварское дело» и «ремонт и обслуживание легковых автомобилей» признаны лучшими среди чемпионатов полуфиналов в округах.
Лучшими мастерами в 9 из 10 компетенций признаны участники из команды Республики Саха (Якутия), в компетенции «ремонт и обслуживание легковых автомобилей» победитель Алексей УШАКОВ представлял Хабаровский край.
«АСИ активно продвигает в России движение WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, - комментирует итоги мероприятия руководитель проекта представительства АСИ в ДФО Ольга МЕДВЕЦКАЯ. - Дальневосточники показали себя вполне достойно, лучшие из них поедут на российский чемпионат в Казань, который состоится с 19 по 23 мая. А победители отправятся в составе сборной России в Бразилию. Надеемся, что другие регионы Дальнего Востока станут более активно участвовать в подготовке и проведении окружного чемпионата следующего года.»
Елена ЛЕНСКАЯ.
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.
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