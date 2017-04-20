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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 18 Мая, 14:00 |
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Прогулки по Пхеньяну: Город в обычной жизни - в условиях санкций, изоляции, без паники
Дальний грохот раздавил хрупкий утренний сон. На темном небе вспыхивали молнии, следом громыхал гром, разламывая небо. В грозу и так страшно, вдвойне - если мировые СМИ в связи с американским эсминцем, отправленным к Корейскому полуострову, пугали третьей мировой войной. Вдруг началось?! А ты в гостинице «Коре» - без телефона, интернета и связи с родиной. К счастью, подхватываемая под бочки тучами, гроза уплывала в сторону Восточно-Корейского моря (так на картах КНДР обозначено Японское море).
Утро
В пять утра с Пхеньянского вокзала над столицей поплыла мелодия песни о Полководце. Значит, все как всегда! В дни празднования 105-й годовщины Вечного президента Ким Ир Сена мелодия часто звучала на городских площадках в исполнении взрослых и детских духовых оркестров. Пхеньян жил обычной жизнью - в условиях санкций, изоляции, без паники. «Если ты боишься, значит ты раб, и ты уже сломлен, а мы никому не завидуем, никому не угрожаем, но свой суверенитет готовы защищать», - говорили о себе корейцы.
Во Владивостоке 7:30, разница - полтора часа. КНДР перешла на время, характерное для периода Чосон, подчеркивая верность древним традициям Кореи. К чему, кстати, призывает и соотечественников с Юга, мотивируя тем, что изменение (2 часа) было навязано Корее во времена японского протектората.
Спать уже не хотелось, решила прогуляться к Тэдонгану. Старенькую «мыльницу» оставила в номере: с фотоаппаратом в руках - всегда приключения. Как-то показался интересным ракурс привокзальной площади со второго этажа городского универмага. Через открытое окно хорошо был виден сквер с плазменной панелью, на которой демонстрировался фильм, а десятки корейцев, коротая время в ожидании поезда, внимательно следили за развитием сюжета. А за мной, оказывается, внимательно наблюдала молодая продавщица, потребовав удалить снятое, потому что боковой сьемкой искажены лица Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на портретах, венчающих фронтон здания железнодорожного вокзала. В чужой монастырь со своим уставом не лезут, так что снимки стерла.
Другая история произошла в аэропорту Пхеньяна, когда красавицы-стюардессы, которых я снимала у витрины duty free shop, на хорошем английском продекламировали, что они не дают права на съемку их лиц крупным планом. А жаль! Нынешнее молодое поколение - залюбуешься, в столице пхеньянские барышни - с хорошей стрижкой, миловидные, стройные, хотя нация заметно набрала вес, с элегантной сумочкой через руку, в туфельках на каблучках - так и просятся в объектив. Сами корейцы считают, что на юге красивы мужчины, на севере - женщины, и правда, есть в их северной красоте особая стать и достоинство.
Я вписалась в уличный поток. Обгоняли молодые мамы, несли детей за спиной, укрыв одеялом ребенка и себя. В стародавние времена так за спиной крестьяне носили вязанки дров. И мамам, и деткам было по пути: в Пхеньяне сохраняется практика организации ясельных и детских групп при предприятиях. Декретный отпуск дается на два года, однако мамы стараются выйти на работу через год после рождения малыша. Однажды поинтересовалась: почему не видно младенцев с соской?! Оказывается, Пхеньянский роддом, где в основном рожают мамочки со всей Северной Кореи, следует принципам правильного вскармливания: никаких сосок! Так что дисциплина у корейцев начинается с грудничкового возраста. Родители редко называют детей «зайчиками» и «котиками», чаще - по имени. Ведь имя определяет жизнь и судьбу человека, оно должно звучать верно.
От вокзала свернула на Сынри-кори - улицу Победы. Несколько лет назад особый шарм проспекту придавали плакучие ивы. Сейчас ровными шеренгами высятся гинкго, до заморозков сохраняющие зеленую крону. Плакучие ивы навевают грусть и печаль, заключил однажды Любимый руководитель (официальный статус в КНДР) Ким Чен Ир и велел озеленить Пхеньян торжественным и парадным реликтом. Закончилось время «трудного похода», надо радоваться жизни, благополучию - идеологический постулат нашел воплощение в новой концепции озеленения столицы. В начале миллениума Ким Чен Ир задал непростую задачку и архитекторам: произвести перепланировку первых этажей под магазины и предприятия сервиса. Столица значительно обросла киосками, где в ассортименте лимонад, вода, сладости, салаты, блюда быстрого приготовления. Практически в каждом киоске - бургеры и корейская кока-кола.
Чинно шагали школьники. У мальчишек форма прежняя - темно-синего цвета, у девочек новый дизайн: серая юбка-плиссе и пиджак цвета густой малины со сливками. Всеобщее среднее образование 12-летнее, начинается с подготовительной группы детсада. К первому школьному классу все умеют читать и писать. В столице вместе с букварем родители покупают детям компьютер. Все годы обязательны занятия музыкой - два раза в неделю, наверное поэтому корейцы удивительно музыкальны. Поощряется обучение игре на каком-либо инструменте. В гостинице познакомилась с семейной парой из Германии, из Института Гете, преподают в Доме пионеров и школьников игру на фортепиано. 12-й год увеличил нагрузку старшеклассников по информационным технологиям, естественным наукам и английскому языку. Школа приветствует учеников лозунгом «Учиться ради Кореи».
День
В Пхеньяне оказалась по приглашению Корейской ассоциации работников общественных наук (КАРОН) на международном симпозиуме по изучению и распространению идей чучхе, где присутствовали члены общественных организаций из 80 стран мира: Великобритании, Швейцарии, России, Польши, Бельгии, Люксембурга, Финляндии, Монголии, Китая, Японии, Непала и др. Если все доклады и мнения, высказанные в неформальном общении, суммировать, отсечь парадную риторику, то в сухом остатке прорисуется банальная в своей простоте и в то же время актуальная повестка: сохранение национальной идентичности в джунглях глобализации.
Идеи чухче - опоры на собственные силы - визитная карточка КНДР. Стране на севере Корейского полуострова выпала, по большому счету, уникальная миссия: отвечая на вызовы времени и vip-держав, пытающихся присвоить себе право диктата - на Западе ли, на Востоке - установления единых универсальных ценностей, независимо от того, нравится это тем, куда экспортируются эти ценности, или нет, прокладывать свой путь. Любая страна в современном миропорядке решает задачу, как не дать внешним силам разрушить национальные традиции и менталитет. КНДР выработала свою доктрину, свой рецепт. Вокруг нее вообще надо создать заповедную зону и наблюдать, как она реализует свое учение в дальнейшем. Пока что санкции против КНДР привели к монолитности общества и сплочению вокруг Ким Чен Ына - каждый народ имеет право выбирать свой путь развития. Тем более что им есть чем реально похвалиться.
За идеи чучхе - романтизм эпохи глобализма - мы дружно сдвинули кружки пива «Тэдонган» на пикнике, организованном КАРОН. За одним столом с дальневосточной делегацией оказались украинцы и поляки, предложившие тост за дружбу братьев-славян, этой славной компанией сорвали аплодисменты, исполнив вместе «Подмосковные вечера».
Пару часов спустя я оказалась в четырехкомнатной квартире в 180 кв. м доктора технических наук Политехнического университета им. Ким Чака. На улице Мирэ бесплатное жилье получили две тысячи преподавателей технического вуза. Скоростной лифт доставил на 32 уровень 53-этажной высотки. Принимала Цой Ген Хи, преподаватель Пхеньянской консерватории.
В зале стояло пианино, конечно попросила что-нибудь сыграть, например чардаш Монти, который виртуозно исполняют солистки знаменитого корейского ансамбля «Моранбон Бенд». Хозяйка предпочла поставить диск с видеозаписью. «А если вдруг преподаватель уволится, квартиру у него заберут?» - поинтересовалась напоследок. Удивилась переводчица: «Зачем преподавателю увольняться? Ему это и в голову не придет. Он уважаем в обществе, имеет хорошую зарплату, санаторное лечение. В вузы в последние годы приток молодежи - хотят быть преподавателями.
«Не отведать ли нам итальянской пиццы?» - предложила коллегам, когда мы встретились. На такси, которые свободно курсируют по Пхеньяну, поехали в пиццерию, открытую в районе футуристического вида зданий, где ключи от квартир в 2016 году выдали преподавателям другого вуза - Университета им. Ким Ир Сена. Ресторан удивил размахом четырех залов на 500 мест. В выходные обед в ресторане или пикник на природе, например в парке «Моран», традиция.
Вечер
Один из вечеров пришелся на возвращение из Мехянсана, по пути мелькали образцовые поля, распаханы были даже откосы вдоль железнодорожного полотна. Почва каменистая, малоплодородная, но корейцы собирают два урожая, применяя современные нанотехнологии. Изредка появлялись трактора, но волы - по-прежнему основная тягловая сила. Бельгиец Джеф Боссойт, настоящий полиглот со знанием шести европейских языков, включая русский, рассказывал, в прошлом году они подарили подшефному кооперативу трактор, купленный в Китае. Он в прекрасном состоянии, только в поле не выходил: нет солярки. А СМИ иронизируют: в Северной Корее на волах пашут.
Поднимают крестьяне Корею, до земли кланяясь рису от восхода до заката, труд на износ.
Ольга МАЛЬЦЕВА, доцент ДВФУ.
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