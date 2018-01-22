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На "дальневосточный гектар" претендуют 108,3 тыс. заявителей
Ровно год назад возможность стать обладателем бесплатного дальневосточного гектара получили все граждане страны. Сегодня счет поданным заявкам приблизился к 110 тысячам, почти 40 тысяч граждан получили земельные участки и начали их осваивать. Статистика показала, что около 11% заявлений на земельные участки поданы в коллективной форме. Теперь в течение первого года всем получившим дальневосточный гектар предстоит определиться с видом его использования. Для многих из них этот вопрос уже решен.
Несмотря на предшествовавший этому году пилотный период с его активной корректировкой выявившихся на практике уязвимостей и недостатков нового 119 закона, работа по совершенствованию порядка работы с получателями гектара не прекращалась. В этом смысле, наверное, сам первый год с полным правом можно было бы назвать «пилотным». По крайней мере, его итогом стало кардинальное изменение существовавших до него правил предоставления земли в пользование. Именно этот новый порядок специалисты считают настоящим прорывом года.
Три процента отказов
По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКИ, в конце 2016 года было внесено 22 уточнения, в прошлом году одобрено еще 65 новых поправок в закон и, очевидно, это не окончательные цифры. Специалисты отмечают, что, несмотря на то, что для уполномоченных органов работа по предоставлению земли пользователям в общем усложнилась, для тех, кто решил получить землю, она все же значительно упростилась. Во-первых, уже при вступлении закона в силу из практики были исключены не только изнурительные очереди у кабинетов чиновников и затянутые по времени порой до нескольких лет процедуры принятия решения, но и минимизированы финансовые затраты: получателю не нужно тратить деньги на топосъемку, межевые работы, государственную пошлину и т.д. Все эти услуги для него бесплатны.
Во-вторых, в ходе реализации закона удалось выстроить работу таким образом, что даже выявившиеся несовершенства информационной системы не помешали решить одну из ключевых проблем - снизить количество отказов в предоставлении земельного участка. Если первоначально отказы получал едва ли не каждый второй заявитель, по крайней мере в Приморском крае их количество превышало 40 % от общего числа заявок, то сейчас осталось не более 3%. Как объяснили в Агентстве по развитию человеческого капитала, более 1,2 миллионов ранее учтенных участков не были внесены на публичную кадастровую карту, по которой выдаются «дальневосточные гектары». И уполномоченные органы вынуждены были отказывать заявителю при наложении границ участков. Поправки изменили эту практику, обязав ответственных лиц, рассматривающих запрос на земельный участок, предложить альтернативные варианты в случае, когда выбранный гектар не может быть предоставлен. В итоге вместо отказа заявитель теперь стал получать другой участок.
Главное решение
Особую роль в сокращении количества отказов сыграли поправки в закон, вступившие в силу 1 октября прошлого года и открывшие для граждан новые территории на Дальнем Востоке. В основном под действие этих поправок попали земли, которые были закрыты для выдачи как охотничьи угодья, защитные леса и территории Роснедр. Для выбора граждан стало доступно на 30% больше территорий, чем было до этих поправок. И сейчас общая площадь доступных земель составляет 185 млн га.
Открытие этих масштабных площадей земли для некоторых дальневосточных регионов было крайне необходимо, например, для Приморского края, поскольку в этом регионе на них приходилось порядка 5 тыс. заявок. Фактически по всем этим заявкам было невозможно принять положительного решения. Складывавшаяся ситуация грозила катастрофическими последствиями. Но после принятия поправок проблема фактически ушла и регион вышел на итоговые 7 тыс. отданных в пользование дальневосточных гектаров. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка назвал расширение территорий главным решением принятого закона.
Работа по корректировке данных о земле, внесенных в федеральную информационную систему, шла постоянно в течение всего периода. И к концу года стало известно еще об одной важной в этом отношении инициативе Совета Федерации, рекомендовавшего Правительству России обеспечить для успешной реализации проекта «Дальневосточный гектар» проведение комплексных кадастровых работ на территории всех дальневосточных регионов. Это позволит сделать полную опись земель на Дальнем Востоке, обновить свод сведений в Едином государственном реестре недвижимости. Как считают российские сенаторы, комплекс картографо-геодезических работ будет способствовать созданию актуальной картографической основы дальневосточных территорий. О необходимости подобных работ эксперты на Дальнем Востоке говорили с первых дней реализации закона.
Регионам в свою очередь рекомендовано привести в соответствие с требованиями российского законодательства документы территориального планирования, правил землепользования и застройки. Предполагается, что в информационную систему «НаДальнийВосток.РФ» будут внесены уточненные границы населенных пунктов и муниципальных образований, территориальных зон, охотничьих угодий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств, лесопарков, береговых линий, водоохраняемых зон, зон затопления, подтопления и других территорий с особыми условиями их использования. Тем более, ожидается в скором времени появление новых населенных пунктов, не говоря уже о растущей потребности расширения границ существующих. Два новых населенных пункта появятся в Хабаровском крае, два - в Сахалинской области. Как пояснили «Дальневосточному Капиталу» в администрации Сахалинской области, речь идет об участках земли в Долинском, а также Корсаковском ГО, где на выбранной территории уже существовало когда-то поселение, работало сельхозпредприятие. Сейчас появилась возможность вновь использовать давно заброшенные земли и восстановить населенный пункт.
Кроме того, семь агломераций «дальневосточных гектаров» расширят границы поселков на Камчатке и в Амурской области. «Количество концентраций постоянно растет - теперь граждане предпочитают выбирать себе свой «дальневосточный гектар» в местах, где видят уже реальных соседей», - отметили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Новые инициативы
Одной из главных целей закона о дальневосточном гектаре, как неоднократно декларировалось его инициаторами, является заселение пустеющего Дальнего Востока. Но пока по-прежнему большинство заявок на получение гектара поступает от самих дальневосточников. Лидером по количеству заявлений на гектар среди недальневосточных регионов является, как известно, Москва. Но от жителей Москвы и Московской области поступило за все это время в общей сложности только 3,3 тыс. заявлений. На долю занимающих второе место в этом списке Санкт-Петербурга и Ленинградской области приходится еще меньше заявлений - 1,2 тыс., попавшие на третью и четвертую строчку - Краснодарский край и Свердловская область - 672 и 645 заявлений соответственно. И это при том, что общее количество поданных заявлений через ФИС «НаДальнийВосток.РФ» превышает 108 тысяч. Если, например, в Амурской области с начала реализации закона подано более 7,5 тыс. заявок, из которых свыше 1 тыс. от граждан из других регионов РФ, то в Сахалинской области их еще меньше: из получивших за это время землю в пользование порядка 92% - это местные жители. В этой ситуации появился ряд предложений, направленных на стимулирование вовлечения в процесс граждан из других регионов страны и даже соотечественников, находящихся за рубежом.
По инициативе президента страны В. ПУТИНА подготовлен законопроект, рассчитанный на участников программы по переселению соотечественников, которым предоставляется право получить гектар. «Смысл этой меры в том, чтобы наши соотечественники, принимая решение о том, где именно хотели бы жить, в какой регион переехать, учитывали тот факт, что на Дальнем Востоке можно получить бесплатно землю», пояснили в Минвостокразвития. Этот механизм заработает уже в наступившем году.
Среди других предложений - проект «Инвестиционный гектар». В Агентстве по развитию человеческого капитала, разработавшем его, объяснили возникновение идеи проекта ростом количества сообщений от предпринимателей о нехватке земель для масштабных проектов. В ведомстве считают, что такое решение позволит производителям расширить собственное производство за счет новых участников, а жителям не дальневосточных регионов участвовать в реализации проекта дистанционно, без вложения средств, получая стабильный доход. В этой инициативе пока много неясного и ее перспективы эксперты на Дальнем Востоке сегодня не готовы оценивать. В то же время авторы проекта разъясняют ее следующим образом: «Те, кто не может переехать на Дальний Восток сразу, могут получать «гектары» компактно, допустим, под то же сельское хозяйство и нанимать на подряд какую-то компанию или ближайшего фермера для обработки земли. Таким образом они реализуют право бесплатного пользования землей. В этом суть понятия «инвестиционный гектар». Пилотный проект «Инвестиционного гектара» планируется реализовать в Хабаровском крае. И, кстати, тем, кто успешно осваивает гектар, теперь предложено предоставить право получить еще больше земли в пользование.
Досье «Дальневосточного капитала»: На сегодняшний день информационная система «НаДальнийВосток.РФ» зафиксировала почти 108,3 тыс. заявлений на получение «дальневосточного гектара». Безусловным лидером по количеству заявок остается Приморье. В этом регионе подано более 43 тыс. заявлений на получение земельного участка. На втором месте - Республика Саха (Якутия) с 19,2 тыс. заявлений, на третьем - Хабаровский край, здесь участок желают получить 16,3 тыс. человек. На четвертой позиции - Сахалинская область с 13,4 тыс. По количеству оформленных земельных участков на первое место вышел Приморский край - сегодня в крае выдано 7,461 договоров, на втором месте - Хабаровский край - 7,4 тыс. договоров. 5,7 тыс. договоров оформлено в Якутии, 5,6 тысяч - на Сахалине, 4,2 тысячи - в Амурской области. Количество коллективных заявок достигло 13,7 тысяч», - подчеркнул Денис КУЗИН.
Гектар обрастает поддержкой
Более 1200 участников программы «Дальневосточный гектар» воспользовались возможностью получить государственную поддержку для своих проектов. Общая сумма бюджетных денег, предоставленная им в соответствии с действующими региональными и федеральными программами в прошлом году, составила 246 млн рублей. Как известно, специальных мер поддержки, рассчитанных только на получателей «дальневосточного гектара», в регионах практически не разрабатывали. В основном гранты, субсидии и прочие варианты поддержки были предоставлены им наряду с другими получателями средств господдержки. Тем не менее, некоторые механизмы поддержки все же были предложены на местах.
А между тем «Почта Банком» совместно с Фондом развития Дальнего Востока была создана специальная программа льготного кредитования для освоения дальневосточного гектара. Как сообщили «Дальневосточному Капиталу» в пресс службе «Почта Банка», за 8 месяцев реализации программы рассмотрено уже более 1000 заявок от владельцев дальневосточного гектара, 300 из которых были одобрены.
По условиям этой программы, заключившие договор пользования гектаром на Дальнем Востоке могут обратиться в магазины - партнеры банка и выбрать любые товары в рамках лимита. При этом ставка по кредитам им предложена в пределах 8,5 - 10,5% годовых. К участию в проекте банком были приглашены магазины, предлагающие оборудование, электроинструменты, автотехнику, строительные материалы, а также компании, оказывающие услуги по строительству домов. На сегодняшний день в проекте участвуют порядка 350 компаний. В банке считают, что количество компаний- участников может вырасти, поскольку переговоры с потенциальными партнерами до сих пор продолжаются.
Наиболее активно участвуют в программе льготного кредитования получатели гектара Хабаровского края. За 8 месяцев им было выдано порядка 1,5 млн рублей. Среди лидеров также Амурская область, немногим уступившая хабаровчанам, и Еврейская автономная область. По данным банка, чаще всего владельцы гектара приобретали в кредит сельхозтехнику (газонокосилки, культиваторы, минитракторы). На втором месте в этом «рейтинге» самых приобретаемых товаров стоят стройматериалы (кирпич, стекло, цемент, щебень, песок, сруб, вагонка, доска и т.д.), затем идут оборудование и снаряжение, мебель, сборные щитовые дома, бытовки, а также услуги по бурению скважин, монтажу инженерных систем, коммуникаций и т.д.
Собственно, этот «рейтинг» наиболее востребованных товаров вполне соответствует тем видам деятельности, которые выбирали получатели гектара для его освоения. В целом, предпринимательство выбрали более половины участников программы, тогда как год назад на первом месте было строительство личного жилья. Наиболее распространенным видом использования земли стали сельскохозяйственные проекты, реализовать которые планируют 38% заявителей. Лидирует в этом выборе Амурская область, где 57% получателей выбрали сельское хозяйство, в Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае этот вид деятельности указали около 40% участников программы.
В Амурской области, где сельское хозяйство традиционно играет существенную роль в экономике, считают такой выбор закономерным для их региона. Тем более область, предоставляя поддержку своим фермерам по действующим программам на конкурсной основе, для получателей дальневосточного гектара предусмотрела определенные преференции в виде дополнительных баллов при отборе проектов. В результате среди получивших гранты по программам «Начинающий фермер» и на развитие семейных ферм оказалось 8 получателей дальневосточного гектара.
Сейчас в регионах ДФО действует 35 мер государственной поддержки, которые могут помочь в освоении земельных участков и развитии бизнеса. Впрочем, в отдельных случаях, например, в Сахалинской области, предоставлена возможность поучаствовать в 47 программах с мерами поддержки. По данным Агентства по развитию человеческого капитала, в общей структуре получателей мер поддержки бизнеса 13% приходится на участников программы. В лидеры по выплатам попали 5 регионов: наибольшая сумма зафиксирована в Хабаровском крае - 66,5 млн руб., более 40,4 млн руб. - в Якутии, на третьем месте Магаданская область, выплатившая более 27,3 млн, затем идут Сахалинская и Амурская области с суммами выплат 24 млн и 20 млн соответственно.
В общей сложности предоставлено 65 грантов на поддержку создания крестьянских (фермерских) хозяйств. Наиболее востребованными мерами поддержки в регионах, помимо грантов для фермеров, стали гранты на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, льготные кредиты и квоты на заготовку древесины для ИЖС. Кроме того, Агентство инициировало разработку маркетплейса «Гектар онлайн», который свяжет получателей «дальневосточных гектаров» в единую торговую сеть.
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