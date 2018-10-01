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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 12 Октября, 21:14 |
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Правительство утвердило критерии работы губернаторов по улучшению предпринимательского климата
Предполагается, что ключевыми показателями эффективности работы федеральных органов станут: сокращение количества документов для прохождения таможни, времени ожидания в очередях, срока регистрации юрлиц, доступность подключения к энергосетям, поддержка экспортеров, доступ к кредитным ресурсам и простота уплаты налогов.
Ранее Минэкономразвития определило 21 целевой показатель оценки эффективности деятельности губернаторов, среди которых: оценка предпринимателями общих условий ведения бизнеса, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, повышение производительности труда, темп прироста реальной зарплаты, качество и доступность производственной и транспортной инфраструктуры, в том числе прирост протяженности автодорог за год, увеличение продукции предприятий малого и среднего бизнеса, стоимость присоединения к энергомощностям.
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