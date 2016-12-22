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18 Ноября 2012, 20:46 | Восточное кольцо

Камчатский край: Огнедышащая сказка

Журнал "Дальневосточный капитал" продолжает свой проект "Восточное кольцо России". На Камчатке только действующих вулканов - тридцать! Среди этих изрыгающих огонь и пепел исполинов живут люди. Всего чуть более трехсот тысяч человек. Столь малый процент россиян имеет возможность ежедневно любоваться вулканами, изучать их, разговаривать с ними, гулять по их склонам! Многие камчатцы когда-то попытались уехать от наших вулканов на материк: там и погода, якобы, лучше, и жизнь полегче и подешевле… Однако ж более половины их них вернулись к своим огнедышащим сопкам. Наверное, чтобы здороваться с ними по утрам!

…Утром открываешь занавески - и попадаешь в сказку. Потому что день здесь начинается с вулканов. Особенно хороша картина в тех квартирах, что «смотрят» окнами на восток и северо-восток: видно сразу пять вулканов: Ааг, Арик, Корякский, Авачинский и Козельский. Их в Петропавловске-Камчатском называют «домашними». Наверное, потому, что до ближайшего склона Авачи всего-то 25 километров. Подножие этой сопки - любимое место отдыха камчатцев. И ничего, что вулкан действующий: зато по «дымкам» над его вершиной можно определять направление ветра…

А с балкона моей квартиры в городе Елизово видны отроги спящего Вачкажца - в хорошую погоду я каждый вечер наблюдаю сполохи невероятных закатов над этим горным массивом. Говорят, камчатские закаты неповторимы - может быть, потому, что солнце садится за восемь цирков этого вулкана, поражая людей отраженным от них светом?

Вилючик

Если бросить взгляд в противоположную от Вачкажца сторону, то далеко, почти на краю неба я смогу разглядеть вулкан-загадку, вулкан-предсказатель - Вилючинский. Он ежедневно сообщает мне прогноз погоды: надел шапку из тучи - в ближайшие шесть часов жди дождя! Но обожаю я его не за это. Исполин поразил меня раз и навсегда своей вездесущностью: стоишь на Озерновской косе в Петропавловске - вот он, на противоположном берегу! Едешь на Мутновский или Горелый вулканы - Вилючик никак не минуешь! Вышел в море к острову Старичков - опять виден Вилючинский! Из бухты Русской - вот он! Его невозможно не угадать - словно близнецы-братья похожи друг на друга ровные кулуары, заполненные искристым снегом или зеленеющим кедрачом. Он, извергавшийся в 8050-ом г. до нашей эры, и опасен-то лишь этими кулуарами: сколько уж раз снежные лавины сходили с крутых отрогов Вилючинского, сокрушая столбы ЛЭП, что тянется с Мутновской ГЕОТЭС. Ну какой еще вулкан на Камчатке обстреливают из пушек, преднамеренно спуская лавины? Только Вилючик! Любители хели-ски готовы дневать и ночевать на нем, подпитываясь адреналином неизведанных спусков. Кстати, ночевать можно и под вулканом - со стороны океана прислонилась к исполину Родниковая долина с горячими источниками. А еще это самый доступный для путешественников вулкан: к нему ведет технологическая трасса Мутновской геотермальной станции. Грунтовка, конечно, но на «вэдовых» авто даже в плохую погоду доехать можно без проблем. Чего, кстати, не скажешь об Аваче…

"На Авачу лезу - плачу…

…А с Авачи - хохочу!» Ах, как верно сказано! Авачинский - не самый легкий для восхождения вулкан. Особенно его ледяной конус с уклоном до 28 градусов. Так что последняя 700-метровка физически слабым восходителям оказывается не под силу, - они, словно горох, ссыпаются обратно - на отметку 2000 метров и с завистью смотрят в спины уходящим вверх. Вернее, в пятки… Эти пятки еще пригодятся! Обратный путь с вулкана большею частью народ преодолевает бегом - проводники выводят группы на шлаковый склон и показывают «способ» спуска: наступаешь на пятку и едешь по шлаку на одной ноге, широко выбрасывая вперед другую. Только работать ногами нужно быстро-быстро… Как правило, все восходители скатываются к подножию вулкана со смехом: еще бы! Восемь не самых легких часов подъема вверх и всего два-три - вниз! Слышу голоса тренированных альпинистов: «Какие восемь? Два, от силы - три!» Не верьте! Конечно, если хотите надорваться - пробуйте подняться на Авачу в скоростном режиме. Но что вы тогда увидите, кроме собственных ног?

Горелая сопка

Вот сюда можно и за два-три часа забежать. И в любом возрасте. Весьма пологий склон действующего вулкана Горелый порадует дивными фигурами застывшей лавы, а вершина одного из одиннадцати кратеров вознаградит огненным фейерверком, вылетающим со дна высыхающего озера. Вулкан начал активно извергаться летом 2010 года, причем новое жерло открылось над одним из самых прекрасных озер Горелого - теперь этот бирюзовый водоем испарился и увидеть его можно только на старых фотографиях. Правда, самое живописное озеро - в другом кратере, неподалеку. Погода здесь непредсказуема, часты туманы, облака имеют привычку ложиться прямо в активный кратер, так что узреть извержение Горелого удается не каждому восходителю. Во время спуска туристам открывается вид на огромную кальдеру (10 на 13 км), где вдали маячит ломаный контур еще одного чуда Камчатки, а может быть, и мира - Мутновского вулкана.

Водопад Опасный

Если погодка не ахти какая, начните с Опасного. Он хорош и в солнечный день, и в дождливый. Вахтовки теперь подвозят туристов прямо к водопаду - метров сто вверх и… тонны воды, низвергающиеся в полосатый каньон, накроют вас микроскопической пылью. А потом можно и на тропу, что через снежники и ручьи приведет на фумарольное поле. Честно? Я там не была. Мы отправились на Мутновский в такой дождь, в такой ветер, что я потом долго удивлялась сама себе: вот же понесло! Мы преодолели плоские «тягуны» снежников и вышли на ледник, спускающийся плотным языком в глубокую низину. Пересекли его, утопая в красной жиже, скользя и держась за лед и воздух «четырьмя ногами». И потопали вдоль ущелья куда-то вверх: грозные склоны с нависающими камнями внимательно наблюдали за группой из восьми безумцев, продолжающих путь по жидкой, теперь уже желтой, грязи. Молоденький проводник сказал, что за гигантским валуном, до которого мы все добрались, останется пройти всего-то сто метров - и мы окажемся возле фумарол, их надо обязательно увидеть!

Но я повернула назад! Тем более что фотоаппарат вытащить из сумки было просто невозможно - ливень хлестал по рукам, а ветер пытался сорвать одежду. Отдавать технику на растерзание стихии не хотелось… Четверо из группы все-таки пошли вперед, а мы, четыре женщины - к вахтовке. И снова аттракцион без страховки - сорвись хоть одна из нас вниз на леднике… Нет, она бы не погибла… Наверное… Но покалечиться могла… Впрочем, все закончилось. Водитель дал нам сухую одежду, и, выжимая свитер, я пообещала себе купить новую ветро- и водонепроницаемую куртку… А то эта истрепалась в хронических путешествиях и сдала меня непогоде с потрохами…

- Вот и прекрасно! - бодро сказала одна из нас. - Все видели этот вулкан в солнечный день! А в такой ливень здесь побывали только мы!

- Не только! - как раз в это время рядом с нами припарковался внедорожник и пятеро его пассажиров бодренько потопали на Мутновский…

Пещеры Вачкажца

Эти ледяные пещеры открылись впервые за 25 лет. Проводник Алексей Беспрозванных утверждает, что именно столько водит сюда туристов. И ни разу снежники не становились пещерами! Да вот же, этим летом мы сами тут проходили поверху! Но лето-летом, а осень на Вачкажце так хороша, что не испить ее грешно! И снова собираемся в путь! И любуемся не по-осеннему ласковым солнцем, невесть откуда взявшимися маслятами, пиктограммами черного мха на камнях, красно-желтыми всплесками шиповника и рябины, ивы камчатской и голубики… А проводник подгоняет: успеть в пещеры надо до заката, потому как выбираться отсюда к торфяным озерам, где бросили машину, добрых два часа…

Мы идем вверх по руслу быстрой реки, то и дело переходя с берега на берег, прыгая с камня на камень и переползая снежники. И вдруг оказываемся под ледяными сводами… Просторный и светлый тоннель заканчивается где-то за поворотом, до которого еще шагать и шагать, а проводник снова гонит нас, беспечных, вперед, ибо у него, опытного и прожженного, все еще нет уверенности, что вся эта многолетняя масса спрессованного снега вдруг не просядет, похоронив под собой нашу маленькую группу. С сожалением покидая пещеру, обнаруживаем за ней следующую и в полном восторге начинаем фотографировать друг друга на память. Эх! Это путешествие больше похоже на сон! И только впопыхах сделанные снимки подтверждают, что мы там были наяву.

Куда теперь?

Да на Толбачик же! На Шивелуч. На Семячик. А потом… Один мой добрый знакомый на предложение взойти на вулкан со смехом напомнил пословицу про умного, что «в гору не пойдет». И добавил, что предпочитает смотреть на вулканы сверху, с вертолета. Может быть, он по-своему прав. Но почему же тогда, раз взошедши на огнедышащую гору, мы не отказываемся идти на следующую?! Наоборот! Тянет, зовет! Манит!

Вера СТУПНИКОВА, "Дальневосточный капитал"

 

 

Теги: туризм 


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