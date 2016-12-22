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Четверг| 22 Декабря, 23:06 |
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Приморская гора Пидан: Камни, насыпанные Богом
Одни настаивают на китайских корнях: «пи» в переводе – «великий, большой», а «дан» – «скалы», что означает «Большие скалы». Другие говорят о том, что этому названию гора обязана многочисленным каменным осыпям – курумам, и на древнем языке чжурчжэней «пидан» не что иное, как «камни, насыпанные Богом». (И действительно: многочисленные валуны, да и более мелкие камни, будто намеренно «насыпаны» чьей-то властной рукой). Третьи же уверяют, что такое имя Пидан получил в честь украинских первопоселенцев.
Так или иначе, эта гора высотой 1332 метра привлекает к себе большое количество туристов. Тропы, которые ведут на ее вершину, проходят через живописные распадки, мимо сноровистых водопадов, горных речек и каменных дольменов (этакий приморский вариант Стоунхэнджа). Воздух, настоянный на многослойных таежных ароматах, буйство красок растительного царства (что здесь только ни растет – шиповник и дикий виноград, заманиха и лимонник, стланик и бадан, редкие реликтовые деревья и краснокнижные цветы!..), многообразие животного мира, уникальные природные «зарисовки» и перехватывающий дыхание, неистовый восторг от потрясающего вида, открывающегося с вершины, – все это не только не оставляет покорителей Пидана равнодушным, но манит их возвращаться сюда еще и еще...
Магическая слава горы – повод для отдельного разговора. Каких только легенд не сложено о ней! И истории о летающем человеке с крыльями летучей мыши, что пронзительно кричит по ночам (известный историк и путешественник Владимир АРСЕНЬЕВ также упоминает его в своих записках). И повествования о таинственных каменных лабиринтах в самом сердце горы. И «свидетельства очевидцев» о добром духе горы – «белой женщине», помогающей заплутавшим путникам. И рассказы о мистических стражах Пидана – маори, представлявших собой каменные человеческие головы и начинавших гудеть и светиться при приближении посторонних. (Уцелевший пятиметровый «Чертов палец» – «живое» тому свидетельство).
Каждый видит в Ливадийской горе что-то свое. Каждый, поднимаясь на ее вершину, ищет ответ на свой вопрос. Несомненно одно: Пидан до сих пор не раскрыл своих тайн до конца. Это ли не повод познакомиться с ним поближе?
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