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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Не теряйте деньги, экономя на здоровье!
Как сделать, чтобы сотрудники меньше болели? Страховые компании предлагают простой способ – оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС).
У каждой компании есть важная причина обеспечивать ДМС своим сотрудникам. ДМС – это забота о здоровье сотрудников и их эффективности на рабочем месте. Программы ДМС обеспечат работников высококачественной медицинской помощью, оказываемой по самым современным технологиям. Полис ДМС существенно сократит время, которое работник проводит на больничном, а также оперативно предоставит комфортные условия обслуживания. «Прежде чем экономить на сотрудниках, задумайтесь, как часто болеющие подчиненные пропускают работу? Даже находясь на рабочем месте, они сильнее устают и работают менее эффективно» - говорит Алла Владимировна Солдатова, Директор по розничному бизнесу ПАО «СГ «ХОСКА». – «По данным Всемирной организации здравоохранения 70% россиян не занимаются спортом, 30% имеют избыточный вес, а 28% – гипертонию. Позаботьтесь о здоровье Ваших работников сейчас!» ДМС также позволит получать налоговые льготы:
• страховая премия включается в расходы в размере 6% от суммы расходов на оплату труда (ст. 255 часть 2 Налогового кодекса РФ);
• страховая премия по ДМС не облагается НДС (ст. 149 часть 2 Налогового кодекса РФ);
• страховые премии и выплаты не включаются в состав совокупного дохода сотрудника (ст. 213 часть 2 Налогового кодекса РФ). Сейчас компании предлагают различные программы ДМС с широким набором опций, таких как амбулаторно-поликлиническая помощь, стоматология, вызов врача на дом, услуги по экстренной и плановой госпитализации. Грамотные специалисты разработают для Вас уникальную программу медицинского страхования по оптимальной цене.
Не экономьте на самом главном!
Журнал "Дальневосточный капитал".
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