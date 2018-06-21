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09 Апреля 2012, 23:50 | Отрасль

Наступивший строительный сезон на Дальнем Востоке обещает быть не хуже предыдущего

Притом что минувший год, как считают строители-дальневосточники, был довольно трудным и далеко не все объекты, «заморозившиеся» в кризис 2008 г., успели «оттаять», строительному комплексу ДФО в целом удалось добиться неплохих результатов.

Итоги порадовали

Прежде всего, успехи объясняются существенным ростом инвестиций в дальневосточную экономику. По данным Росстата, в минувшем году в январе-ноябре объем инвестиций в основной капитал по крупным организациям Дальнего Востока составил около 700 млрд рублей, или на 34,2% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. В минусе был только Камчатский край, где было зафиксировано падение на 21,9%. Все остальные регионы показали рост – от 28,3% в Республике Саха (Якутия) до 56,8% в Чукотском АО.

Заметно выросшие потребности дальневосточных строек обеспечили значительный рост выпуска строительных и сопутствующих материалов. Особенно большим этот рост был по нерудным стройматериалам. В 2011 г. в ДФО их было произведено 26,722 млн кубометров, или на 58,3% больше, чем в 2010 г. Производство цемента увеличилось на 18% – до 2,128 млн тонн, притом что этот материал продолжает активно поступать и из-за пределов округа.

Менее показателен прирост по производству конструкций и деталей сборного железобетона – 731,4 тыс. кубометров, или на 4,1% больше, чем в предыдущем году. Однако надо учитывать, что в условиях, когда заказчики отказываются от проектов с использованием сборного железобетона, предпочитая иные конструктивные решения, этот результат можно считать довольно неплохим.

Резкий рост в минувшем году объемов деревообработки, увеличившей выпуск обработанных лесоматериалов до 1,709 млн кубометров, или на 28,9%, способствовал не только увеличению этой продукции в составе экспорта, но и расширению использования ее внутри региона в строительстве, и прежде всего в малоэтажном домостроении. Причем больше всего выпуск лесоматериалов увеличился в Хабаровском крае – на 45,9%. В Приморье – на 28,6%, Амурской области – 18,3%.

Цены на производство строительно-монтажных работ в целом по ДФО выросли за 2011 г. более чем на 6,31%, объемы выполненных работ в деньгах выросли соразмерно – на 6,6% – до 385 126,6 млн рублей. Было построено около 1,9 млн кв. метров жилья, что на 15,2% больше, чем в 2010 г.

Индивидуальными застройщиками было введено 577,7 тыс. кв. метров жилья, и рост к предыдущему году составил 16,5%. По этому показателю с резким отрывом от других регионов лидируют Приморский край и Республика Саха (Якутия). Но доля ввода индивидуального жилья на Дальнем Востоке, чуть превышая 30% от общего объема, продолжает отставать от среднероссийского уровня (около 45%). Полпред Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ, подводя итоги минувшего года, отмечал, что в округе за этот период было построено 23 детсада, хотя надо было построить 103. Было введено 20 школ, но тоже получилось, что «где-то ввели 11, а где-то по одной»…

Его заместитель Александр ЛЕВИНТАЛЬ на совещании, прошедшем в полпредстве в середине марта, высказал тревогу, что ситуация с развитием социалки может ухудшиться, потому что финансирование строительства социальных объектов в 2012 г. по Дальнему Востоку снижается на 40%. Чтобы не уронить «достаточно высоко поднятую планку инвестиций», по его мнению, в дальневосточных регионах требуется проводить планомерную работу по формированию благоприятного инвестиционного климата, а также необходимо «принятие специального федерального закона, определяющего особые условия развития Дальнего Востока», который бы позволил привлекать инвестиции и в дальнейшем обеспечивать в регионе опережающий экономический рост.

Несмотря на трудности финансирования в этом году, в ДФО все-таки необходимо повысить ввод новых социальных объектов – школ, детских садов и прочих объектов, которых сегодня явно не хватает. Кстати, в наиболее проблемном по садикам Владивостоке главой администрации Игорем ПУШКАРЕВЫМ обещано в ближайшее время вводить по одному такому объекту в месяц.

Что будет дальше?

Конечно, очень многое зависит от денег. Но не только. В реализации больших планов нового строительства немалую роль играет «уверенность в завтрашнем дне».

Выступая на упомянутом мартовском совещании в Хабаровске, президент Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ отмечал, что «ряд инвесторов начал сомневаться в своем дальнейшем участии в реализации проектов на юге региона», в то время как на эти проекты ими уже потрачено 16 млрд своих средств и еще 7 млрд рублей израсходовано из инвестиционного бюджета. Видимо, аналогичная нерешительность инвесторов в разной степени характерна и для других регионов Дальнего Востока. В любом случае, определяющими для успеха строителей в этом году будут оставаться размеры бюджетного финансирования.

В ближайшие месяцы во Владивостоке будет завершаться строительство объектов саммита АТЭС, который пройдет в сентябре. К началу февраля здесь оставалось освоить последние 15% объемов на объектах высокой строительной готовности. Построенные в ходе подготовки к саммиту комплексы и объекты в дальнейшем будут работать на город, обеспечивать его дальнейший рост на территориях, вовлекаемых сегодня в развитие, – по побережью Уссурийского и Амурского заливов, на о. Русском, в районе пос. Трудовое на стыке с Артемом.

Особенно важным в этом году будет ввод в Якутске ряда спортивных объектов, строящихся к V Международным играм «Дети Азии», – бассейна, ледового дворца спорта и футбольного манежа, а во Владивостоке – крупного спортивно-концертного комплекса, театра оперы и балета и пр.

Будет продолжена работа по газификации дальневосточных городов и поселков, на что недавно обращено особое внимание.

На новый уровень обещает выйти государственно-частное партнерство в осуществлении проектов в области энергетики, чему будет содействовать подписанное 16 февраля в Москве соглашение между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Причем первостепенное значение придается проектам, развивающим зону БАМа.

Набирает темп строительство космодрома Восточный в Амурской области. В этом году в него предполагается вложить 21 млрд рублей. Строители приступили к прокладке автомобильной и железной дорог к космодрому, линии электропередачи, летом планируется начать возведение промышленной базы строительства, а также приступить с сооружению стартового комплекса космодрома.

Из наиболее ярких новостей первых месяцев 2012 года, пожалуй, стоит отметить начало строительства чукотского участка федеральной трассы Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на 30-километовом участке между поселком Комсомольский и г. Билибино. Заявлено, что в этом году начнутся работы еще на одном 23-километровом участке этой дороги. Конечно, это только начало большого проекта по созданию 1800-километрового пути, который пройдет по дальневосточному северу и свяжет территории Чукотского АО и Магаданской области со всей страной, позволит начать разработку пока нетронутых крупных месторождений золота и меди. Потребуются многие годы, чтобы выполнить объемы работ, которые оцениваются примерно в 150 млрд рублей, но старт состоялся.

Можно ожидать, что накануне саммита АТЭС или в дни его проведения будет заявлено о новых крупных дальневосточных стройках. Пусть даже с минимальным на первое время финансированием в расчете на то, что затем к госинвестициям постепенно подтянутся частные отечественные и иностранные инвесторы, заинтересованные в этих проектах. Кстати, на самом острове Русском в ближайшие годы должно продолжиться строительство второй очереди Дальневосточного федерального университета, а также начаться освоение островных территорий под зону отдыха и туризма международного уровня.

Квартирные ожидания

Квартирный вопрос по-прежнему остается для жителей Дальнего Востока острым. Хотя в последние годы появились серьезные надежды на его решение за счет бюджетного строительства жилья, прежде всего для военных. И пример тому – новый городок Снеговая Падь, выросший во Владивостоке за несколько лет. К радости дальневосточников федеральная власть этот успех намерена закрепить. Уже заявлено о начале строительства в этом году еще 17 многоэтажных домов во Владивостоке в районе Снеговая Падь на 3,3 тыс. квартир и 26 домов в Хабаровске в микрорайоне Волочаевский городок и поселке Красная Речка на 4,6 тыс. квартир. Затем в течение еще нескольких лет в Северном микрорайоне Хабаровска предполагается построить еще 48 домов на 9,5 тыс. квартир.

Строительство этого жилья будет продолжено в комплексе с новыми школами, детскими садами, поликлиниками. Не ослабнут усилия государства и по сейсмоусилению старого и строительству нового жилья на Камчатке. Заявлено, что на эти цели в этом году будет потрачено свыше 1 млрд рублей. Кстати, главным исполнителем этих планов остается «Дальспецстрой». Эта компания представляет собой пример, когда крупная дальневосточная строительная структура может успешно работать в любой точке округа, и не только на госзаказах, но и осваивая частные инвестиции.

Вероятно, в этом году по ДФО удастся окончательно закрыть и вопрос по жилью для ветеранов Великой Отечественной войны. На начало года официально в нем нуждались еще 698 человек.

Жилье было и остается наиболее заманчивым стимулом укореняться на Дальнем Востоке. Виктор Ишаев считает, что для этого отрасли надо стремиться хотя бы к уровню 1990 г., когда для дальневосточников было построено 3,8 млн кв. метров жилья.

Понятно, что потребительский бум высокая цена нового квадрата не стимулирует. Особенно в сегменте многоэтажного жилья, которое находится в плену высоких тарифов на коммунальные услуги. Тем не менее, оказывается, под социальные программы удается добиться строительства квадрата «под ключ» до 30 тыс. рублей. Строительство доступной дальневосточной малоэтажки в пределах 15-20 тыс. рублей за кв. метр пока продолжает упираться в нехватку подходящих земель для желающих строиться за свой счет, в отсутствие программ поддержки такого строительства в комплексе с инженерной инфраструктурой и социалкой…

И все-таки главным – оптимистичным для ДФО – можно считать то, что сегодня государству ясны огромные потребности в развитии восточных регионов, в строительстве здесь множества объектов, комплексов и даже новых городов. Поэтому есть надежда, что нынешний строительный сезон окажется не хуже минувшего.

Виктор КУДИНОВ, «Дальневосточный капитал».

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