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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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15 Июля 2015, 19:46 | Компании
РЖД вложат в инфраструктуру Еврейской автономной области 3,6 млрд руб.
ОАО "РЖД" в 2015-16 годах планирует модернизировать ветку Биробиджан - Ленинск (полигон ДВЖД, Еврейская автономная область) для выхода на строительство железнодорожного мостового перехода через Амур между с. Нижнеленинским (ЕАО) и г. Тунцзян (КНР), сообщила служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО "РЖД").
«В 2015 году на реализацию инвестиционных проектов выделено 3,6 млрд рублей, в 2016 году запланировано направить 5,1 млрд рублей. Особое внимание будет уделено модернизации железнодорожной ветки Биробиджан - Ленинск для выхода на перспективное строительство мостового перехода Нижнеленинское - Тунцзян», - говорится в сообщении.
Также в сумму входит реконструкция станций Волочаевка II и Икура.
Как сообщается, в 2012-14 годах объем вложений РЖД в ЕАО превысил 5,5 млрд рублей. За этот период реализован ряд инфраструктурных проектов, в том числе реконструкция Облученского тоннеля и станции Известковой, что значительно расширило пропускную способность участка Облучье - Известковая.
Теги: РЖД инфраструктура
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