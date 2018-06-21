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29 Августа 2015, 21:17 | Компании

Техника John Deere: все, что нужно сельхозпроизводителю

Развитие сельского хозяйства Приморского края набирает обороты, и потребность сельхозтоваропроизводителей в обновлении парка техники становится более актуальной. ООО "ТЕЙТ" уже несколько лет является официальным дилером компании John Deere на территории Приморского и Хабаровского краев и Еврейской автономной области. Об опыте работы компании в регионе в интервью "Дальневосточному капиталу" рассказал генеральный директор ООО "ТЕЙТ" Алексей ДОРОФЕЕВ.

- Алексей, компания ООО «ТЕЙТ» предлагает монобрендовый товар. Почему сделали ставку на John Deere?

- John Deere является лидером в мире по производству техники для сельского хозяйства. При этом качество продукции, опыт производителя и использование современных технологий позволяют не просто оставаться лидером, а укреплять позиции ежедневно. Именно поэтому мы работаем с этим брендом. Нам нравится быть локомотивом продвижения новейших технологий.

- Какие преимущества дает использование данного оборудования?

- Во-первых, это уверенность в завтрашнем дне. Мы пришли на этот рынок всерьез и надолго. Поэтому не просто продаем технику John Deere нашим клиентам, а помогаем решить целый ряд вопросов, связанных с производством сельхозпродукции. На то направлена в том числе и программа FarmSight.

- В Приморский край ввозится достаточно большое количество техники, бывшей в употреблении в США, Китае. На ваш взгляд, эта тенденция в ближайшие годы сохранится?

- Да, наш рынок заполнен в основном бывшей в употреблении техникой. Наши сельхозтоваропроизводители только начинают учиться пользоваться новыми продуктами, но эта тенденция, на мой взгляд, будет нарастать. Многие уже понимают, что брать бывшую в употреблении технику из-за границы нерентабельно. Новая техника идет с гарантией и попадает под субсидии департамента сельского хозяйства, что делает ее покупку более привлекательной.

- Остается открытым вопрос сервиса и запчастей: техника John Deere производится на заводах Европы и Америки, а при поломке техники в посевную и уборочную кампании запчасти нужны здесь и сейчас. Как вы решаете этот вопрос?

- ООО «ТЕЙТ» имеет свой склад запасных частей для парка техники Приморья, и ассортимент этих товаров мы постоянно поддерживаем. Если вдруг какой-то запчасти на складе не оказалось, то в этом случае у нас действует опция заказа со склада в Домодедово Московской области. Авиадоставка занимает всего три дня. Особенно редкие запчасти можно заказать из США и Европы. В самую «жаркую» пору мы и наши коллеги из Москвы стараемся максимально быстро реагировать на все запросы для быстрого решения проблем клиента. В итоге клиент не теряет деньги из-за простоя оборудования, а мы растем и развиваемся.

- Какими новинками порадуете своих клиентов в этом году?

- Сейчас основным продуктом для продвижения являются AMS - системы точного земледелия и JDLink, позволяющие с помощью GPS-навигации управлять техникой в полях, то есть более точно заниматься почвообработкой, внесением семян и удобрений и, как результат, собирать качественный урожай с наименьшими потерями. Также система дает возможность следить за техникой дистанционно и исключить «человеческий» фактор в работе с оборудованием. Например, при сбое в работе двигателя или снижении уровня масла оператор может не увидеть этого сразу. Специальная программа проинформирует клиента путем отправки СМС об ошибке в работе оборудования. Соответственно, быстрая реакция в исправлении небольшой поломки даст возможность избежать приостановки работы.

- Ни для кого не секрет, что главной проблемой сельхозтоваропроизводителей при обновлении парка техники является недостаток финансовых средств. Что вы можете предложить своим клиентам для решения этого вопроса?

- У компании John Deere есть отличная программа Reman. Она дает возможность поменять свой старый сломанный двигатель, коробку, механизм от оборудования John Deere на гарантийный восстановленный продукт, который прошел все необходимые проверки производителя и будет полноценно работать на оборудовании клиента. При этом стоимость этого оборудования значительно ниже, чем стоимость запчастей для ремонта или нового двигателя, что позволяет сэкономить значительную часть средств и при этом получить хорошие работоспособные запчасти с гарантией производителя. Если клиент захочет именно новое оборудование, то и здесь у нас есть комплексное решение от John Deere Finance - лизинг с наилучшими ставками и комфорт при работе. Этой опцией уже активно пользуются наши клиенты.  

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2015 год.

Теги: сельское хозяйство  john deere 


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