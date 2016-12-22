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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Почем «билет» в тюрьму
По словам начальника Главного управления МВД России по ДФО генерал-майора полиции Евгения КУЖЕЛЯ, дальневосточная преступность переживает сегодня своеобразную эволюцию. На протяжении последних 10 лет она становится более изощренной, юридически грамотной и технически оснащенной, при этом «открытая агрессия» уходит на второй план.
– Все более активно проявляются не только межрегиональные, но и международные преступные сообщества, которые пытаются установить контроль над ведущими отраслями экономики региона, зачастую используя при этом коррупционные связи, – говорит Евгений Кужель. – Однако и органы внутренних дел не стоят на месте. Для того чтобы успешно противостоять преступности, особенно «беловоротничковой», юридически грамотной, сумевшей проникнуть во властные структуры, сотрудники полиции постоянно совершенствуют свои навыки и знания. Это позволяет нам вести профилактику и работать на опережение.
За взятку ответишь
С начала 2011 года сотрудниками ГУ МВД РФ по ДФО было выявлено около 30 преступлений коррупционной направленности, причем среди фигурантов уголовных дел оказался целый ряд высокопоставленных чиновников различных учреждений и ведомств Дальнего Востока.
Так, одним из наиболее ярких примеров стало дело по факту вымогательства и получения крупной взятки первым заместителем руководителя Дальневосточной базы авиационной охраны лесов. Примечательно, что он же занимал должность и зампредседателя единой конкурсной комиссии по размещению заказов на выполнение работ для авиабазы, имея доступ к конкурсной документации и обладая реальной возможностью влиять на решение комиссии о победе в торгах той или иной организации. Воспользоваться своими полномочиями мужчина решил в конце 2010 года, когда на него был возложен контроль над разработкой конкурсной документации для проведения открытых торгов по заключению госконтракта на оказание авиационных услуг для нужд КГУ «ДВ авиабаза» по профилактике и тушению лесных пожаров на территории Хабаровского края в 2011 году.
Зная, что одна из компаний собирается принять участие в конкурсе, он предложил ее учредителю за денежное вознаграждение оказать содействие в допуске к торгам и обеспечении победы в них. Примечателен и тот факт, что данная компания не имела сертификата эксплуатанта, а потому должна была быть отстранена от участия в торгах. Зная это, чиновник представил в заявочном пакете документов копию сертификата другой компании. В результате государственный контракт был заключен. Однако информация о незаконных торгах стала известна оперативникам, и передача денег, т. е. расчет за услугу, проходила уже под контролем полицейских дальневосточного Главка. Сразу после получения взятки в размере 1,15 млн рублей замруководителя Дальневосточной базы охраны лесов был задержан.
На территории ДФО выявлено 18 преступлений в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Так, в апреле 2011 года в Южно-Сахалинске был вынесен приговор бывшему министру здравоохранения области Андрею ВАСИЛЬЧЕНКОВУ, которому вменялось мошенничество при покупке медицинского оборудования на сумму 98 млн рублей. Суд приговорил его к 6 годам и 9 месяцам колонии общего режима, штрафу в 1 млн руб. и почти 99 млн рублей компенсации.
Еще одним крупным «уловом» стражей порядка стало разоблачение в Приморье участников преступной группы из 14 высокопоставленных лиц, которые обвиняются в незаконном отчуждении недвижимого имущества из краевой и федеральной собственности. Сумма причиненного ущерба превышает 550 млн рублей.
– Широкий общественный резонанс получило также уголовное дело депутатов городской думы Владивостока Вадима ГЛАЗУНОВА и Сергея СЫЧЕВА. Они вымогали у директора одного из ООО вознаграждение в размере 5 млн руб. за содействие, связанное с получением муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции городской автомобильной дороги. Народные избранники были задержаны после получения 750 тыс. рублей, – рассказал Евгений Кужель.
Однако самое пристальное внимание, по словам начальника дальневосточного Главка, сотрудники полиции уделяют сегодня подготовке к предстоящему саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке. Их задача – не допускать хищения бюджетных средств, выделяемых на строительство инфраструктуры. В настоящее время на этом поприще уже возбуждено и расследуется несколько уголовных дел. Фигурантом одного из них является руководитель фирмы-субподрядчика строительства высоковольтной ЛЭП для электроснабжения строящихся инфраструктурных объектов. Через подставные организации бизнесмен «отмывал» деньги, в результате чего казна недополучила 17,5 млн рублей.
«Дружба» народов
Не менее пышный криминальный «букет» сформировался и в сфере борьбы с контрабандой. В 2011 году только сотрудниками Главного управления МВД РФ по ДФО было выявлено более 20 преступлений, а в целом по округу – около 150. Наибольший интерес дальневосточные контрабандисты традиционно проявляют к лесным и водным богатствам региона, при этом в последнее время, отмечает Евгений Кужель, наблюдается четкая тенденция к сращиванию преступных группировок российского Дальнего Востока с зарубежным криминалитетом, а самыми частыми фигурантами уголовных дел становятся подданные Китая.
Одним из наиболее громких уголовных стало перекрытие крупного канала контрабанды ценных пород древесины на территорию КНР. Устойчивая трансграничная преступная группа, созданная в 2008 году, состояла из граждан России и Китая и действовала на территории Хабаровского края. По данным оперативников, сумма лесоматериалов, незаконно добытых и переправленных за три года в Поднебесную, превысила 100 млн рублей.
Важно и то, что к уголовной ответственности будут привлечены не просто криминальные лесорубы, а лидеры и участники целого преступного сообщества. По словам Евгения Кужеля, данный факт ранее не имел прецедентов в масштабах Дальнего Востока.
Впрочем, незаконное «сотрудничество» российского Дальнего Востока со странами АТР распространяется не только на лес – наши водные биоресурсы пользуются у соседей не меньшим спросом. Так, в Приморье рассматривается уголовное дело в отношении международной ОПГ, участники которой незаконно переправили в КНР 36 тонн сушеного гребешка на сумму, превышающую 16 млн рублей.
Пожалуй, особого внимания заслуживает вскрытие преступной схемы вывода крупных валютных активов за рубеж, ранее не имевшей прецедентов на Дальнем Востоке. Речь идет о хабаровчанине, переправившем в Гонконг более $5 млн на приобретение спецтехники и ее поставку в Россию. Но в ходе совместной проверки, проведенной сотрудниками Главка и Хабаровской таможни, выяснилось, что указанная техника на территорию РФ так и не поступила, при этом деньги за непоставленные товары также не вернулись. В ходе следствия было установлено, что фирма, созданная хабаровчанином (ООО «Б») якобы для поставок спецтехники, являлась лишь инструментом для перевода за рубеж крупных сумм в иностранной валюте, предназначавшихся для приобретения за границей товаров народного потребления и их дальнейшей контрабандной поставки в Россию.
Отпетые мошенники
Продолжают вступать в ряды дальневосточных зэков и вчерашние предприниматели, чья необузданная предприимчивость вышла за рамки закона. Только за 11 месяцев 2011 года на территории ДФО было зарегистрировано 368 преступлений, связанных с мошенничеством в крупном и особо крупном размерах. Укрывательство налогов, присвоение бюджетных средств и вымогательство – вот основной «инструментарий» региональных мошенников.
Так, до 6 лет лишения свободы грозит бывшему руководителю ООО «Ремонтно-строительный участок «Алекс», «сэкономившему» на налогах более 28 млн рублей. В крупном мошенничестве подозревается и руководитель строительной фирмы из Благовещенска ООО «Примастрой» В результате его мошенничества областной бюджет не досчитался 1,2 млн рублей.
Одним из наиболее дерзких преступлений в этой сфере стало мошенничество, связанное с участием двух хабаровских бизнесменов в аукционе, проведенном Управлением восточного регионального командования внутренних войск МВД России, победитель которого должен был заключить многомиллионный контракт. В аукционном торге принимали участие четыре компании. Двое представителей организаций-участниц, зная, кто кроме них заявлен в торгах, решили совместно «надавить» на конкурентов – за беспрепятственную победу нужно было заплатить «откат» в размере 1,8 млн рублей. Иначе, по словам вымогателей, они снизят цену контракта настолько, что итоговая сумма станет экономически не выгодна остальным участникам.
Участниками крупной преступной схемы стали сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Приморскому краю, задержанные в декабре 2011 года. Руководитель предприятия с двумя подчиненными похитил более 9 млн рублей бюджетных средств. В фиктивных договорах на выполнение работ вместо ЦЛАТИ в качестве исполнителей указывались аффилированные ему юридические лица либо подставные организации. В соответствии с фальшивыми документами все работы, исследования и экспертизы выполнялись сотрудниками Центра, а денежные средства заказчиков в полном объеме поступали на счета фиктивных исполнителей. По данным Главка, в 2010-2011 годах были возбуждены уголовные дела по 6 эпизодам деятельности криминальной троицы.
Противодействие коррупции, борьба с контрабандой и мошенничеством остаются приоритетными направлениями работы Главного управления МВД России по ДФО. При этом, как отмечает руководство Главка, практически все раскрываемые сегодня преступления – это результат четко выстроенного, постоянного взаимодействия ГУ МВД РФ по ДФО с другими правоохранительными органами Дальнего Востока.
Глеб Аленишко, «Дальневосточный капитал».
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