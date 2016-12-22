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"Прорабы" саммита АТЭС-2012 отправляются за решетку один за другим
В середине июня шесть с половиной лет колонии общего режима получил бывший заместитель главы Минрегионразвития РФ Роман ПАНОВ, который был задержан еще в ноябре 2012 года. В прошлом году Замоскворецкий суд не стал рассматривать это уголовное дело из-за допущенных следствием нарушений. Суд тогда пришел к выводу, что следствием были допущены нарушения УПК, а в самом деле не хватает конкретики.
Нарушения были устранены, и в июне 2015 года суд все же признал Романа Панова виновным в хищении 39,5 млн руб., выделенных на подготовку саммита АТЭС. Наказали экс-чиновника не «по всей строгости»: прокурор просил приговорить Панова к восьми годам тюрьмы и миллионному штрафу, а его сообщников - к срокам заключения от трех до семи с половиной лет. По версии следствия, члены преступной группы, руководителем которой был Панов, организовывали проведение конкурсов на заключение госконтрактов по инженерному и научно-техническому сопровождению строительства объектов саммита, а также на добровольное страхование недостроенных объектов, после чего обеспечивали победу в них подконтрольным коммерческим фирмам.
Реальные тюремные сроки получили также руководитель ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегионразвития России» Олег БУКАЛОВ (пять с половиной лет), директор ООО «ГК «Контроль» Роман БАРБАШОВ (четыре с половиной года) и директор ООО «Стройсервис» Алексей КУДРЯВЦЕВ (два года и восемь месяцев). Впрочем, осужденные намерены воспользоваться правом на обжалование приговора.
А вот глава Дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе Андрей ПОПЛАВСКИЙ, подозреваемый в хищении средств, выделенных на строительство океанариума во Владивостоке, написал открытое письмо президенту России Владимиру ПУТИНУ. В своем письме Поплавский призывает главу государства взять дело под личный контроль и называет обвинения в свой адрес необоснованными. Истинными виновниками хищения средств он называет главу НПО «Мостовик» Олега ШИШОВА, который тоже проходит по этому уголовному делу в качестве подозреваемого, и - внимание! - его «покровителей среди местных чиновников». Шишов не остался в долгу, заключив сделку со следствием, признав вину и дав показания против Поплавского.
Напомним, что дело о хищении 1,98 млрд рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума, было возбуждено в ноябре 2014 года, вскоре после того, как Владимир Путин на месте убедился, что стройка, мягко говоря, отстает от графика. По версии следствия, Шишов, Поплавский и их сообщники, личность которых пока не установлена, похитили 1,98 млрд рублей, перечисленных авансом на выполнение строительно-монтажных работ в океанариуме. В результате деньги пропали, а сроки выполнения работ были сорваны.
Еще один громкий процесс по делу о мошенничестве на сумму около 325 млн рублей при работах по рекультивации свалки во Владивостоке стартовал в июне 2015 года во Фрунзенском районном суде краевой столицы. Обвиняемый по данному делу гендиректор ООО «Востокстройсервис» Олег ДРОЗДОВ требует вернуть уголовное дело прокурору и обвиняет своего бывшего адвоката в предательстве. Второй обвиняемый по делу, предприниматель Алексей СИМАНЧУК, уже признался в пособничестве в совершении преступления.
Кстати, основанием для этого дела послужили результаты проверки Счетной палаты РФ, выявившей, что департамент градостроительства администрации Приморья осуществил приемку работ от генподрядчика ООО «Востокстройсервис» по устройству георешетки при строительстве объекта «Рекультивация полигона ТБО» с завышением стоимости материала на 319,2 млн руб.
Проблемы с законом возникли и у экс-директора еще одной знаковой для саммита структуры - «Тихоокеанской мостостроительной компании». Хотя уголовное дело в отношении Виктора ГРЕБНЕВА напрямую не связано со стройками саммита (ТМК возводила Золотой мост, строила дорогу Седанка - Патрокл и дорогу между Золотым и Русским мостами), инкриминируемые ему деяния были совершены как раз в ту эпоху: по версии следствия, Виктор Гребнев, занимая должность директора ЗАО «ТМК», с целью получения выгоды заключил ряд договоров аренды имущества и поручительства с определенными фирмами. Ущерб для ТМК оценивается в сумму более 400 млн рублей.
Отметим, что некоторые стройки саммита фигурировали не в уголовных, а в арбитражных делах. Так, в начале 2014 года компания «Аркада», строившая Театр оперы и балета во Владивостоке, через суд потребовала от департамента градостроительства Приморья увеличения госконтракта на строительство до 4,852 млрд рублей. Кроме того, «Аркада» требовала возместить убытки, связанные с выплатой процентной ставки по кредиту, обеспечившему продолжение строительства театра. Позднее апелляционный суд отказался удовлетворить эти требования. А спустя год в театре делают уже уголовные «постановки», связанные с незаконными тратами бюджетных средств, выделяемых на содержание театра.
Далеко не безоблачной с точки зрения финансирования выглядит ситуация с пятизвездными отелями во Владивостоке: расходование денег на гостиницы не раз становилось предметом замечаний со стороны Контрольно-счетной палаты Приморского края. Изменения проектных решений повлекли неэффективные расходы - дополнительные работы, демонтаж и прочие на общую сумму 45,8 млн рублей: 33,4 млн рублей - по гостинице на Корабельной набережной и 12,3 млн рублей - по гостинице на мысе Бурном. Кроме того, проведенная в начале 2014 года проверка КСП показала многократное завышение коммерческих расценок по отдельным договорам ОАО «Наш дом - Приморье» с некоторыми подрядчиками. Впрочем, дальше неудобных вопросов от аудиторов дело пока не зашло.
Наконец, своего развития ожидает и уголовное дело о хищении средств при строительстве судоверфи «Звезда», по которому в розыск объявлен бывший директор «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» Игорь БОРБОТ. Масштаб хищений на «Звезде» сравним со стройками саммита и оценивается в сумму свыше 4 млрд рублей (всего на строительство первой очереди верфи планируется потратить 45 млрд рублей).
Таким образом, общий финансовый ущерб, инкриминируемый подследственным и осужденным руководителям компаний, занятых на перечисленных выше крупных стройках, уже сейчас составляет не менее 7 млрд рублей. Эта сумма примерно сопоставима с затратами на строительство второй очереди автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный, которая свяжет аэропорт Кневичи и интегрированную развлекательную зону «Приморье», и больше той, что необходима на достройку отелей «Хаятт» во Владивостоке. И почему-то кажется, что истинную величину нанесенного бюджету ущерба в ходе строительства объектов саммита АТЭС еще только предстоит установить…
Андрей СЕРОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2015 год.
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