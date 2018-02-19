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Четверг| 15 Марта, 07:55 |
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Мошенника, похитившего у банка в Хабаровске два миллиона рублей, поймали в Воронеже
Четыре года скрывался от правосудия ловкий мошенник из Хабаровска, который с помощью фиктивных кредитных договоров похитил у одного из хабаровских банков два миллиона рублей
Следы преступления тянутся в 2014 год, сообщает пресс-служба краевой полиции. Следователи установили, что злоумышленник, действуя в составе организованной группы, по поддельным документам через коммерческую фирму оформлял кредитные договоры с одним из отделений банков краевой столицы. Поступившие на счет фирмы деньги подельники в течение нескольких месяцев обналичивали и делили между собой. Общий ущерб от преступных действий подозреваемого составил более 2 миллионов рублей.
В 2014 году в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако мужчина покинул Хабаровск и в течение 4 лет находился в федеральном розыске.
Совместными усилиями оперуполномоченных уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого управления МВД России местонахождение злоумышленника было установлено. Он был задержан и этапирован в Хабаровск.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. До вынесения приговора решением Центрального районного суда г. Хабаровска фигурант заключён под стражу.
В интервью «Дальневостчоному капиталу» начальник отдела по расследованию коррпуционных преступлений краевой полиции майор юстиции Кирилл Авдонин сообщил, что подозреваемого, находившегося в федеральном розыске, задержали в Воронеже. «Остальные участники преступной группы осуждены на сроки от 3 лет 9 месяцев до 7 лет. Все они отбывают наказание», - отметил следователь.
Олег Кульгин.
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