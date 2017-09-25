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Четверг| 19 Октября, 20:30 |
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Около тонны черной икры на 50 миллионов рублей конфисковали в Комсомольске-на-Амуре
Тонну черной икры стоимостью около 50 миллионов рублей конфисковали в Комсомольске-на-Амуре сотрудники ФСБ, сообщили ДВК в пресс-службе регионального управления.
«В Комсомольске-на-Амуре сотрудниками ФСБ пресечена деятельность участников преступной группы, организовавших канал поставки незаконно добытой чёрной икры из Хабаровского края в западные регионы России, сообщили в пресс-службе ведомства,» - говорится в официальном сообщения ведомства.
В результате комплекса проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю были задержаны трое граждан России: 40-летний комсомольчанин, его 52-летняя пособница и 58-летний житель Приморского края, приехавший в Комсомольск-на-Амуре для реализации преступной схемы.
В ходе обыска в местах их жительства, а также в арендованных гаражных боксах изъято 937 килограммов икры рыб осетровых пород, запрещённых к вылову российским законодательством. Икра была упакована в пластиковые контейнеры по 0,5 литра и приготовлена для дальнейшей транспортировки. По предварительным оценкам, стоимость данной партии на «чёрном рынке» могла бы превысить 50 миллионов рублей.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю 2 мужчин (1959, 1977 г.р.) и женщина (1965 г.р.) подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации)», - прокомментировали информацию в СКР по Хабаровскому краю.
В ходе следствия оба мужчины дали признательные показания, активно сотрудничают со следствием. Женщина вину не признает. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она водворена в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.
Олег Кульгин.
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