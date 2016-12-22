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В Республике Саха открылась Декада Олонхо
Председатель Национального комитета по организации и проведению Десятилетия Олонхо Александр ЖИРКОВ открыл Декаду Олонхо в республике. Он сердечно поздравил собравшихся исследователей и специалистов по изучению Олонхо, жителей Якутии, заинтересованных в изучении, сохранении и распространении якутского эпоса, с Днем Олонхо и с открытием Декады Олонхо.
В своем выступлении спикер якутского парламента отметил, что признание ЮНЕСКО эпоса Олонхо шедевром устного нематериального культурного наследия человечества имеет огромное значение для всего якутского народа. «Не у каждого народа есть такое культурное наследие, как олонхо. Великое произведение, имеющее огромное значение для нас, может не только утратить первозданный вид, но и исчезнуть. Вот поэтому такая авторитетная организация, как ЮНЕСКО, возлагает на нас самих, носителей эпического наследия и языка, народ саха, большую ответственность. Нам нужно понять это».
В течение десяти лет велась кропотливая работа по изучению, сохранению и распространению олонхо: в республике принят закон о сохранении культурного наследия, в 2010 году на базе Северо-Восточного федерального университета создан Институт Олонхо, образовался Театр Олонхо, ведется работа по оцифрованию архивных материалов.
Подчеркивая, что гордостью и достоянием народа саха является Ысыах Олонхо, Александр Жирков отметил:
«Ежегодно проводимые Ысыахи Олонхо стали ярким примером сохранения и продолжения национальных традиций и обычаев, исторических и духовных ценностей народа саха».
В рамках проведения торжественного открытия декады в Государственном цирке РС(Я) прошла выставка изделий, работ народных мастеров.
ДОСЬЕ «ДК»
Олонхо вобрало в себя вековые нравственные и духовные ценности народа, его созидательную и жизнеутверждающую философию, перекликающуюся с вечными общечеловеческими ценностями, выражающихся в веровании и вере, культуре разных народов мира. Придавая исключительное значение якутскому героическому эпосу, как редчайшему памятнику мировой культуры, ЮНЕСКО провозгласило 2005 году олонхо шедевром нематериального наследия человечества.
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