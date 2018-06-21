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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 20 Июля, 14:04 |
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Якутск собирает идеи
Раз в два года в конце июня в Якутск съезжается большое количество людей, которые могут профессионально оценить перемены, происходящие в общественной жизни города. И дать свои советы и конкретные рекомендации, что можно сделать еще, чтобы жизнь в этом самом большом городе, построенном на вечной мерзлоте, становилась еще более комфортной и насыщенной интересными событиями. Власти республиканской столицы не чураются чужого опыта и готовы делиться своим.
95 экспертов в различных отраслях из 17 стран и 12 регионов России в течение двух дней обсуждали не только развитие самого Якутска и северных городов, но говорили о городах в целом. Любой город - это, прежде всего, люди.
- Сейчас только зарплатой на Севере, и на Дальнем Востоке в целом, людей не удержать. Прошли те советские времена, когда люди были готовы жить в строительных вагончиках ради «северной» зарплаты. Сейчас люди выбирают место, где они хотели бы жить, и именно там ищут работу. Поэтому важно, чтобы наши города - не только Якутск - соответствовали образу современных городов. Мы должны сделать их красивыми, и сделать сообща. Смысл любой власти - вообще довольно прост: чтобы на той территории, за которую ты отвечаешь, люди жили богато и счастливо, - написал в своем Instagram врио главы Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ, который, собственно, будучи мэром Якутска, выступил инициатором конференции.
Только открываясь миру, сохраняя при этом свою идентичность, встраиваясь в глобальные тенденции развития городов, можно обеспечить конкурентоспособность и привлекательность территории для жизни, удержать молодежь. Нельзя изменить суровый климат севера, но можно обеспечить комфорт проживания. А он складывается из большого количества составляющих: городская среда, удобные коммуникации, да и просто добрососедское человеческое общежитие, когда каждый имеет свой голос в решении городских проблем, может выступать инициатором общих дел и быть поддержанным властью. В этом смысле у Якутска много достижений, но много и новых идей.
- Быстро растут чужие дети, - приветствовал гостей спикер городской думы Александр САВВИНОВ. Это правда, за два года Якутск существенно расширил возможности для реализации в городе общественных инициатив. Многое удается сделать благодаря проекту «Народный бюджет», направленному на благоустройство столицы, проведение культурных, социальных, спортивных и благотворительных мероприятий и строительство социально значимых объектов.
- После назначения меня врио главы Якутии, я начал воспринимать конференцию более широко, не только в рамках города. Сегодня в Якутии мы планируем переход от сырьевой экономики к несырьевой. Сделана серьезная ставка на цифровизацию. Тем не менее, в современных условиях конкурентоспособность города, региона, страны определяется человеческим капиталом. Уверен, что по итогам конференции мы получим важные идеи для улучшения не только города, но и региона в целом, - поделился своими ожиданиями от конференции «Города и люди» врио главы Республики Саха(Якутия) Айсен Николаев.
Цифра комфорта
Основной темой конференции стала «Коммуникации и цифровизация». Современный тренд создания «Умных городов» сегодня формируется, в том числе, и в Якутске. «Цифровизация и коммуникации позволяют решить массу проблем. Создание комфортных условий без траты огромных средств, становится реальностью, - говорит председатель Совета директоров компании WikiVote, соучредитель АНО «Информационная культура» Василий БУРОВ.
Главным партнером Якутска в проекте «Умный город» выступит ПАО «Ростелеком», с которым в рамках конференции администрация города подписала соглашение.
- В рамках нашего соглашения о сотрудничестве, мы могли бы многое сделать для развития цифры здесь, - говорит вице-президент ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ. - Начиная от «умного дома». Сегодня вышел продукт на рынок, когда мы можем управлять домашним хозяйством, считывать информацию с тех или иных устройств, датчиков, счетчиков, протечки воды, газа, задымления, управления открывания-закрывания дверей.
- Структура «умного города» состоит из таких проектов, как «Безопасный город», «Транспортная инфраструктура», «Энергоэффективность», «Экология», «Образование», «Здравоохранение», «Коммуникации». На мой взгляд, в Якутии, прежде всего, необходимо инвестировать в энергоэффективность, исходя из климатических условий региона, - делится своим мнением коммерческий директор регионального информационного центра «РИЦ» Константин СЕМЕНОВ.
О том, что за новыми технологиями коммуникаций - будущее, свидетельствует и самый юный участник конференции - восьмиклассник Леонид ОРЛОВ, занимающийся изучением спутниковых технологий и уже успевший стать лауреатом нескольких Всероссийских юношеских научных чтений имени С.П. Королева:
- Эта тема интересна мне, потому что спутниковые системы могут принести реальную помощь городу. Можно отслеживать несанкционированные свалки, незаконные постройки и т.д., - поделился школьник.
Важным аспектом цифровизации становится телемедицина. Этой теме также было уделено большое внимание на конференции, в дискуссиях принял участие Почетный председатель Международной организации городов-побратимов Sister Cities International Билл БОЭРУМ, который говорил о новых технологиях и цифровизации в сфере медицины с точки зрения борьбы с раком.
- Мы - как гражданские лидеры можем влиять на цифровизацию в сфере здравоохранения, используя телемедицину. Создание различных приложений здесь может благотворно повлиять на жизнь якутян, - говорит эксперт.
По словам исполнительного директора Ассоциации по улучшению состоянию здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» Татьяны ШЕСТАКОВОй, Якутск является членом ассоциации с 2011 года, практически с самого начала ее учреждения, и с тех пор занял лидирующее место. В том числе и благодаря тому, что в республиканской столице значительное внимание отводится современным медицинским технологиям, телемедицине.
Городские реновации
Региональный центр компетенций по вопросам городской среды будет создан в Якутске. Это - тоже одно из решений конференции. Он должен объединить архитекторов, проектировщиков, урбанистов, инженеров, которые смогут проконсультировать каждого, кто обратится к ним. Для обсуждения этого вопроса в Якутск приехали директор Центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя России Олег ЗОРЯ, руководитель проектов Центра компетенций Анастасия ТРЕГУБОВА, архитектор и руководитель компании «Тимур и партнеры» Тимур ЧЕРКАСОВ.
- На данный момент региональные Центры компетенций созданы в пяти субъектах России. В планах - создать их еще в девяти регионах страны. Республика Саха (Якутия) одна из первых откликнулась на данную инициативу Минстроя России, - прокомментировал Олег Зоря.
Советник главы окружной администрации, координатор проектного офиса города Якутска Наталья ЧЛЕНОВА поделилась опытом работы проектного офиса, который стал действенным инструментом для создания «умного» и комфортного города, стимулирования городских компаний к использованию современных технологий. За шесть месяцев, по ее словам, офисом сгенерирован 101 проект по пяти основным направлениям: «Комфортный город», «Волокиты нет», «Город без пыли», «Агропояс Якутска», «Новые школы - Столице».
- 2018 год объявлен в Якутске Годом Новаторства, позитивных перемен. Формирование среды - это успешное сотрудничество горожан с технологиями. Речь не только о новациях, но о новом мышлении горожан, ответственно относящихся к городу, экологии, - говорит и.о. главы Якутска Дмитрий САДОВНИКОВ.
Встречая солнце
На конференции обсуждали вопросы развития туризма в Якутии. И в этом смысле гостям повезло, им выпал замечательный шанс самим стать участниками крупнейшего мероприятия, вошедшего в российский календарь событийного туризма, встречи нового года «Ысыах».
В дни конференции в Якутске открылось международное якутское биеннале современного искусства BY-18. Именитый граффити-художник Андрей АДНО расписал стену в бывшем здании Новоапостольской церкви на ул. Лермонтова и подарил очередной шедевр Якутску. Состоялся целый ряд событий, инициаторами которых являются сами горожане, в их числе - городской фестиваль «Женщины долины Туймаада». Прошли форсайт-сессии, посвященные вопросам развития городских районов.
Отметим, что сама конференция отныне прописалась в стенах музейного комплекса «Россия - Моя История». Современный интерактивный музей появился в Якутии в числе первых в стране. Он выступает в роли первой ласточки в большом общенародном проекте «Земля Олонхо».
Фото Александра НАЗАРОВА, Ильи ОКОНЕШНИКОВА, Василия ВИНОКУРОВА
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