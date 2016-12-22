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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Курильский округ сделал мощный рывок в своем развитии
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов» с 2007 по 2015 год Курилы получат в общей сложности 28 млрд рублей федеральных и областных средств, инвестиций бизнеса. Как отметил глава региона, в настоящее время Курильская программа является ключевым и серьезнейшим инструментом развития муниципалитетов, расположенных на архипелаге. Но финансирование островов идет не только в рамках ФЦП. Областная власть вместе с бизнесом на условиях государственно-частного партнерства реализует ряд инвестиционных проектов, которые создают на островах новые рабочие места. Свой вклад в развитие островов вносят частные компании, наибольшая заслуга в этом у ЗАО «Гидрострой».
В результате осуществления этих мер Курильский округ уже сделал мощный рывок в своем развитии. В последние годы здесь были построены и реконструированы системы топливообеспечения и водоснабжения, больница на 50 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену (г. Курильск), детский сад на 40 мест (с. Рейдово), Курильский лососевый рыбоводный завод.
В рамках непрограммной части (за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников) активно строилось жилье, благоустраивались населенные пункты, асфальтировались дороги, обустраивались места отдыха и т.д. Так, в 2012 году в Курильском районе была введена в эксплуатацию дизельная электростанция и сквер в с. Рейдово, в этом году – сделан внутриквартальный проезд в микрорайоне «Северный» в г. Курильске, сданы два 8-квартирных дома в с. Рейдово, сквер в с. Китовый.
До конца года планируется ввести в эксплуатацию два 10-квартирных жилых дома в с. Рейдово, 8-квартирный дом в Курильске. Губернатор ставит задачу завершить строительство амбулатории в с. Рейдово.
Следующий год должен принести на Итуруп большие перемены, которые существенно изменят транспортную инфраструктуру острова. Планируется сдать автодорогу «Курильск - Рейдово», грузопассажирский комплекс портопункта в заливе Китовом.
Запланирован ввод в эксплуатацию аэропорта «Итуруп» – единственного в современной России построенного «с нуля». Будет усовершенствована система энергообеспечения. В Курильске появится большой Дом культуры и спорта с библиотекой, музеем, бассейном и спортзалом. Начнется строительство полигона твердых бытовых отходов, имеющиеся свалки планируется ликвидировать.
Кроме того, в этом году областные власти приступили к проектированию двух спортивных площадок в Курильске и Рейдово, детского сада на 110 мест в Курильске. Работы по этим объектам начнутся в 2014 году.
В дальнейшем на о. Итуруп продолжится развитие источников как традиционной энергетики (модернизация электростанции в с. Китовом) так и нетрадиционной (модернизация Океанской ГеоТЭС), будут проводиться работы по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, строительству лососевых рыбоводных заводов, формированию автодорожной сети. Также будут продолжены мероприятия по реконструкции инженерных сетей, благоустройству, ремонту кровель и фасадов зданий. В социальной сфере, подчеркнул губернатор, приоритетным направлением останется строительство жилья.
– Надеюсь, что за последние несколько лет вы почувствовали, что государство поменяло свое отношение к островам и стало значительно больше вкладывать средств в развитие этих территорий, – сказал губернатор на встрече с курильчанами. – Мы это видим по конкретным результатам: росту рождаемости, уменьшению миграционного оттока населения, развитию учреждений социальной сферы и повышению качества услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Александр Хорошавин добавил, что реализация Курильской программы оказала ощутимый мультипликативный эффект в целом на развитие всей муниципальной экономики. За последние 6,5 лет средняя зарплата по району выросла почти вдвое, при этом уровень зарегистрированной безработицы не выходит за пределы общеобластных показателей (0,8%). Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за это время вырос более чем на треть. Объем обрабатывающих производств увеличился в 2,5 раза, производство электроэнергии и воды выросло в 2 раза, объем сельскохозяйственной продукции – в 1,5 раза.
– По таким позициям, как ввод жилья, оборот розничной торговли и грузооборот, мы имеем трехкратное увеличение показателей. Серьезно вырос объем инвестиций – в этом году в муниципалитет вкладывается 4,5 млрд рублей, что сопоставимо с тем объемом средств, которые направляются в Южно-Сахалинск. Все эти цифры реально говорят о том, что Курильский район стал мощной точкой роста на карте Сахалинской области в целом, – сказал губернатор.
Вместе с тем он отметил, что успехи в развитии местной экономики и результаты работы по повышению качества жизни курильчан могут быть еще лучше. По его словам, для этого необходимо полное выполнение мероприятий, связанных со снятием инфраструктурных ограничений, и создание дополнительных условий для развития бизнеса на Курилах. Серьезное влияние на дальнейшее развитие островов должна оказать новая Курильская программа, разработка которой была инициирована областными властями. По поручению президента РФ Владимира Путина до 1 февраля 2014 года региональные власти представят свои предложения в проект новой программы.
В ходе встречи с курильчанами Александр Хорошавин подробно ответил на все интересующие их вопросы. Губернатор дал ряд поручений, направленных на оказание помощи людям для решения конкретных проблем. В частности, он поставил задачу перед местными властями обеспечить жильем несколько семей островитян, лишившихся крова в результате пожара в многоквартирном доме. Также Александр Хорошавин потребовал от областного министерства образования вплотную заняться работой по дополнительному комплектованию литературой для школьников отдаленных населенных пунктов области, в том числе на Курилах. В ходе нынешней поездки по его поручению набор книг по курсу русской литературы и энциклопедий был передан средней школе г. Курильска. Ранее более 1 000 книг разной направленности получила библиотечная система Курильского округа.
Особого внимания, отметил губернатор, требует и вопрос обеспечения транспортной доступности Курил. В связи с поломкой теплохода «Игорь Фархутдинов» и отправкой его на ремонт, по поручению главы региона увеличена частота авиарейсов на острова. Кроме того, уже в ноябре на линию «Сахалин – Курилы» встанет приобретенный областным правительством теплоход «Полярис».
Юрий РОГОВ, журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.
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