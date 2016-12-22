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Дальневосточные ученые против развала Российской академии наук и научно-технического комплекса
Одобренный правительством России и переданный в Госдуму законопроект реформирования Российской академии наук произвел эффект разорвавшейся бомбы.
И дело даже не в предложении объединить РАН, Российскую академию медицинских наук и Российскую сельскохозяйственную академию, создав нечто вроде большого научного клуба, что, впрочем, по мнению ученых, тоже имеет сомнительные перспективы. Дело в той поспешности, с которой законопроект, не прошедший общественных обсуждений и консультаций с представителями научного сообщества, с нарушением процедуры был внесен в высший законодательный орган. Экстренный сбор ученых Дальневосточного отделения РАН был посвящен обсуждению сложившейся ситуации.
В актовом зале Института автоматики и процессов управления ДВО РАН яблоку негде было упасть: ученые, пришедшие выразить свое возмущение, стояли вдоль стен, в дверных проемах и в фойе. «Реформе РАН - ДА! Уничтожению науки - НЕТ!», «Без науки - нет будущего», «Нет - лжи о неэффективности академической науки в России!» - плакаты и лозунги отразили весь накал и суть несогласия.
Ключевые положения предстоящей реформы можно было собрать из разрозненных комментариев и сюжетов СМИ, с текстом документа ученые смогли ознакомиться только тогда, когда он уже был одобрен правительством. В соответствии с законопроектом РАН сольют с РАМН и РАСХН, а остальные три академии будут переданы в управление профильным министерствам, академиков лишат права контролировать свое имущество и финансовые потоки, для этого будет создано федеральное агентство научных институтов РАН. Таким образом, академия станет своеобразным клубом ученых - без забот о финансах и собственности. Звание «академик» перестанет быть пожизненным и неотчуждаемым, а на посты руководителей институтов люди будут не избираться, как это происходит сейчас, а назначаться чиновниками. Да и судьба некоторых институтов остается под вопросом, как и региональных отделений РАН, которые в соответствии со статьей 15 законопроекта перестанут быть бюджетными учреждениями.
По мнению председателя ДВО РАН Валентина СЕРГИЕНКО, решение правительства было непродуманным и может нанести непоправимый урон не просто академии наук, но всему научно-техническому комплексу страны. Академик еще раз подчеркнул, что все обвинения в низкой научной эффективности РАН, непрозрачности финансовых потоков и неумелом управлении федеральным имуществом являются надуманными и опровергаются реальным положением вещей в научных учреждениях РАН и результатами проверок Счетной палаты.
- Ситуация чрезвычайная… Академия наук в опасности. Я полагаю, что сегодня мы имеем факт последней попытки свалить академию наук, организацию с 300-летней историей. Более того, правительство, которое называет себя демократическим, тайно, цинично готовит вопрос о глобальной реформе научно-технического и научно-образовательного комплексов страны, которые напрямую влияют на судьбу нашего государства, на его безопасность, определяют перспективы его дальнейшего существования как цивилизованного, образованного общества, в котором представлены наука, образование, высокотехнологичное производство, - подчеркнул Валентин Сергиенко.
Ученые согласны, что академия наук нуждается в реформировании и модернизации, и этот процесс идет внутри академических коллективов под руководством вновь избранного недавно президента РАН, академика Владимира ФОРТОВА.
Более того, Совет при Президенте РФ по науке и образованию планировал на очередном заседании в октябре-ноябре 2013 года рассмотреть вопрос совершенствования организации фундаментальных исследований в стране и повышения эффективности деятельности государственных академий наук. Для этого всем заинтересованным лицам и организациям предложили высказать свою точку зрения по ряду вопросов, в числе которых роль государственных академий наук в выборе перспективных направлений фундаментальных исследований, подготовка кадров высшей квалификации, повышение престижа ученых, занятых в сфере фундаментальной науки. К 10 сентября планировалось сделать обобщение представленных президентскому совету мнений и предложений.
Будут ли кому-нибудь нужны эти обобщения после принятия законопроекта - большой вопрос. А вот в том, что в таком случае престиж большой науки в России будет вновь подорван и ее ожидает очередной исход ученых и, прежде всего, молодых специалистов, участники экстренного собрания ДВО РАН не сомневаются.
Во всяком случае, современная российская история, когда к управлению той или иной собственностью приходили «эффективные менеджеры», причин для такой уверенности дает немало. Достаточно лишь перечислить несколько знаковых проектов, известных не только грандиозными планами преобразований и нововведений, но и финансовыми скандалами: «Рособоронсервис», «Роснано», «Сколково». Поэтому понятна тревога ученых, которые не исключают, что вновь созданное в спешке федеральное агентство научных учреждений может стать чем-то вроде «Росакадемсервиса»…
Циничность ситуации, по мнению участников собрания, состоит в том, что, ставя на повестку дня проблемы благородные - как сделать нашу науку более эффективной, чтобы она вносила существенный вклад в развитие инновационного комплекса страны, - инициаторы законопроекта решение их свели фактически к отчуждению имущественного комплекса и финансовых потоков.
По мнению председателя Приморской региональной организации профсоюза работников РАН Тамары ТУР, правительство, вынося на рассмотрение Госдумы этот законопроект, показало полную некомпетентность, поскольку предполагаемая этим документом организация деятельности Российской академии наук в форме общественно-государственного объединения не предусмотрена гражданским законодательством страны. Проигнорировали инициаторы реформы и Постановление Правительства РФ от 25 августа 2012 года, согласно которому в случае разработки «проектов федеральных законов по вопросам... проведения единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии должно иметь место общественное обсуждение сроком не менее 60 дней». По мнению участников собрания, данные нарушения дают основание для обращения в Конституционный суд РФ.
Но это, так сказать, вопрос процедуры, что же касается проблем академической науки, то их корень, по мнению академика Сергиенко, кроется вовсе не в плохом управлении имущественным комплексом, а в невостребованности результатов научной работы обществом. Они сегодня, к сожалению, никому не нужны - ни торговцу в ларьке, ни перепродавцу китайского товара (что, наверное, естественно), ни государству, - и это повод для тревоги.
- Мы не требуем чего-то исключительного только в отношении академии наук. Мы хотим, чтобы мнение академии наук учитывалось при принятии государственных решений, в самых разных сферах, в том числе в вопросах и социально-экономического реформирования, потому что ученый может создать некую модель, сделать прогноз… Думаю, что многие неудачи в области экономических реформ, которые были в России до сих пор, связаны с неучетом мнения науки. Принимаются волюнтаристские решения, а в результате мы наблюдаем спад, - считает председатель ДВО РАН.
В принятом на собрании обращении к президенту РФ, председателю правительства, председателю Совета Федерации, председателю Госдумы, руководителям парламентских партий говорится о том, что ученые против скоропалительных решений, осознают необходимость обновления академии и готовы участвовать в конструктивном диалоге по поводу повышения эффективности работы вместе с научным сообществом страны.
Прокомментировал ситуацию и министр по развитию Дальнего Востока, полномочный представитель президента РФ в ДФО, академик Виктор Ишаев:
«Правительство Российской Федерации рассматривает вопрос реформирования академий наук, но общество этот вопрос не изучало, не обсуждало. Сама форма меня несколько удивила, когда принимаются серьезные решения, то идет обсуждение в обществе. То, что необходимо что-то реформировать, - это естественно. Вообще, структура создается под решение конкретных задач, структура меняется, когда меняются цели и задачи. Государству, правительству России сегодня нужно конкретно сформулировать задачи для академии наук, поскольку из всех разговоров я увидел только желание реформировать, а что это даст, во благо чего это делается, какая задача ставится академии, я пока не понимаю.
Финансирование на фундаментальную науку увеличилось в пять раз, но стоит посмотреть, сколько идет на финансирование фундаментальных исследований в Израиле, Швейцарии, США. Даже в СССР на эти цели тратилось 4% валового продукта, сегодня в развитых государствах это 2,5%-4%, в России было 1,1%, стало 1,4% валового продукта. Есть такое понятие - сколько на душу населения дается на развитие науки. В более развитых странах это $1 000, в России - $98. Говорить о том, что фундаментальная наука в России финансируется, как во всем мире, пока не совсем верно…
Никто не против реформирования, но если надо реформировать, то необходимо определить цели и задачи, механизмы достижения этих целей, если нет больше денег, то определить объем финансирования и эффективно использовать эти деньги.
…Академия наук всегда была лицом нашего государства, мировое научное сообщество считалось с нашими академиками. Судить о работе академии по количеству публикаций в иностранных научных изданиях - это неправильно. Не публикации должны быть целью, а конкретные дела. Те разработки, которые делают нашу страну великой и мощной, свидетельствуют о роли фундаментальной науки и академии в обществе», - сказал Виктор Ишаев.
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