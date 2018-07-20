|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 12 Августа, 22:21 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Магадане ученые изобрели прибор для лечения рака
Как сообщили в правительстве Магаданской области, НИЦ «Арктика» ДВО РАН получило патент на изобретение инновационного прибора – регистратора спектра ритмической активности головного мозга. Уникальная разработка была представлена инженером-исследователем НИЦ «Арктика» Елизаветой ПРИПАТИНСКОЙ и младшим сотрудником центра Антоном ХАРИНЫМ на конкурсе научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновация».
Новое оборудование позволяет диагностировать рак с точностью до 90% при помощи анализа биоакустической активности головного мозга. Уже созданы два опытных образца инновационных медицинских приборов. Один находится во Владивостоке, а второй вскоре должны получить ученые в Магадане.
Запатентованная технология и прибор были представлены на международном уровне. Большой интерес к ним проявили в Китае. Сейчас ведется работа с Минздравом России, на получение разрешительных документов.
По словам Елизаветы Припатинской, исследования, проведенные с помощью нового прибора, помогут ставить достаточно точные диагнозы болезней практически любого органа тела на самых ранних этапах развития, которые недоступны для диагностики современными средствами.
Прибор будет способствовать ранней диагностике заболеваний в онкологии, гинекологии, офтальмологии, эндокринологии, гастроэнтерологии и кардиологии.
-
Наши партнеры17 Июля 2018, 10:15Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
Loading...RedTram17 Июля 2018, 10:00Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
17 Июля 2018, 09:15Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
Если у вас были не завершенные операции, при которых вы потеряли какую либо сумму денежных средств, либо вам отказали в выплате, наш сервис поможет вернуть все ваши потраченные денежные средства http://links. org. ru/tds/at6c
Авторизация: