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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Более 50 проектов будет представлено на Второй международной инвестиционной ярмарке в Магадане
Рабочее совещание по подготовке ко Второй международной инвестярмарке провел губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Министры экономразвития региона Ирина Пеньевская, природных ресурсов и экологии Владимир Митькин и министр культуры и туризма Людмила Горлачева представили главе территории предварительные списки участников инвестярмарки.
Ожидается, что в этом году будет представлено более 50 проектов для горной отрасли, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, информационных систем, туризма, аквакультуры. Также будут предложены выставки бизнес-идей, технологий, выпускаемой продукции и услуг местных, иногородних и зарубежных предприятий.
Планируются проекты по освоению перспективных месторождений Магаданской области золота, бурого угля, производства лечебных минеральных напитков, создания орехоплодного хозяйства с использованием кедрового стланика, строительства лососевых рыбоводных заводов, приобретения инновационного 3D оборудования для изготовления ортопедических конструкций, строительства международного туристического центра «Озеро Джека Лондона».
В инвестиционной ярмарке выразили желание участвовать компании: ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток», ОАО «Дукатская горногеологическая компания», ЗАО «Северо-восточная угольная компания», ООО «Птицефабрика Дукчинская», ОАО «Магаданэнерго» и многие другие.
В Магадан должны прибыть делегации из провинций Китая, Москвы, Санкт-Петербурга, Находки, Хабаровска, республик Бурятия и Якутия.
В ходе рабочего совещания по организации ярмарки губернатор Владимир Печеный отметил, что мероприятие прошлого года стало площадкой для привлечения в экономику региона инвестиций, обеспечения сотрудничества в наиболее важных проектах для Магаданской области.
«Наша задача сегодня вновь показать потенциальным инвесторам насколько эффективно, насколько выгодно вкладывать деньги именно в Магаданскую область. В прошлом году был подписан ряд соглашений и сейчас мы активно работаем по ним. Вторая инвестиционная ярмарка даст возможность всем инвесторам высоко оценить новые возможности нашей территории», - сказал Владимир Печеный.
Губернатор поручил региональным министерствам экономического развития и природных ресурсов подготовить детализированные планы проведения ярмарки.
Напомним, что вторая международная Магаданская инвестиционная ярмарка пройдет 17 июля в муниципальном центре культуры.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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