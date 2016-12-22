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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 23 Декабря, 03:52 |
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Сотовая связь сделала россиян счастливее
Почти 90% абонентов, начавших использовать мобильную связь, стали спокойнее за себя и свою семью. При этом каждый второй стал чувствовать себя более современным человеком, а каждый третий – более счастливым. Мобильная связь ассоциируется со свободой и новыми возможностями.
Мотивации к приобретению сотового телефона стали функциональными. Телефон приобретают не для имиджа (таких только 16%), а для повседневного использования: для бизнеса, чаще общаться, иметь доступ в Интернет, быть всегда на связи.
Лишь 30% пользователей полагают, что цены на мобильную связь все еще дороги, 80% считают, мобильная связь помогает сохранять хорошие отношения с родными и близкими, 60% уверены, что у ребенка обязательно должен быть мобильный телефон. Лишь 10% отметили, что мобильная связь заменяет им «живое» общение с друзьями и близкими людьми, 65% считают, что смогут обойтись без домашнего фиксированного телефона, 50% уверены, что ношение с собой мобильного телефона повышает их личную безопасность.
«Дальневосточный капитал».
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