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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Строительная Экспертиза": вы строите - мы помогаем!
При подготовке заключений аттестованные Госстроем РФ и Министерством регионального развития РФ эксперты опираются на принципы работы органов государственной экспертизы, тщательно проводя оценку соответствия проектных решений и отчетов об инженерных изысканиях ГОСТам и СНиПам. Их высокая квалификация помогает точно и оперативно провести анализ документации, выявить возможные несоответствия и своевременно предоставить экспертное заключение. При этом большой штат аттестованных экспертов позволяет значительно сократить сроки предоставления заключения: в некоторых случаях наши заказчики могут получить заключение уже через 15 рабочих дней!
Наши эксперты проводили оценку соответствия документации при работе над объектами различного назначения: жилыми, спортивными, медицинскими, детскими, административными зданиями, торговыми центрами, производственно-складскими помещениями, сельскохозяйственными комплексами, объектами транспортной инфраструктуры, крупнейшими энергетическими объектами Российской Федерации, инженерными сетями.
Кроме того, сотрудники «Строительной Экспертизы» состоят в рабочих группах Министерства регионального развития РФ и Министерства экономического развития РФ, где участвуют в разработке нормативно-правовых актов в области градостроительства, ведут активную работу по актуализации ГОСТов и СНиПов, активно занимаются научной и преподавательской деятельностью. Многие из наших специалистов состоят в профессиональных объединениях, руководят или участвуют в работе профильных комитетов в Союзе строителей России, Национальном объединении изыскателей, Парламентском центре «Комплексная безопасность отечества», Московской ассоциации предпринимателей, Ассоциации инвесторов Москвы и других общественных организациях.
Используя свои знания и опыт, мы предлагаем сотрудничество по следующим направлениям деятельности:
- экспертиза проектной документации;
- экспертиза результатов инженерных изысканий;
- экспертиза сметной документации;
- аудит документации, подаваемой на государственную экспертизу.
«Строительная Экспертиза» обеспечивает своим партнерам индивидуальный подход, работает с проектами любой сложности по всей стране, чему способствует развитая сеть региональных представителей и партнеров. Наши специалисты хорошо знакомы с особенностями работы в регионах и учитывают их специфику при работе с документацией.
Благодаря большому опыту, знаниям и профессиональному авторитету наших специалистов мы можем заявить: именно «Строительная Экспертиза» является одной из лучших компаний на рынке инжиниринговых услуг Российской Федерации!
С более подробной информацией о компании вы можете ознакомиться на сайте СтроительнаяЭкспертиза.рф.
Наш адрес: г. Москва,
переулок Грохольский, д. 28,
тел. +7 (495) 518-45-04
Представительство
в Приморском крае: г. Владивосток,
ул. Алеутская, д. 11, оф. 805/2
Телефон: 8 (423) 276-80-72,
е-mail: 2768072@mail.ru
Досье «ДК»: ООО «Строительная Экспертиза» - профессиональная организация, аккредитованная в области проведения негосударственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий (№ РОСС RU.0001. 610019, № 0000102 от 28 ноября 2012 г.; № РОСС RU.0001.610042, № 0000122 от 18 января 2013 г.). В соответствии с ФЗ № 337 от 28 ноября 2011 года, при получении разрешения на строительство заключения ООО «Строительная Экспертиза» имеют равную юридическую силу с заключениями государственной экспертизы.
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