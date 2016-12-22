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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:35 |
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Михаил ХАЗИН: Сегодня Россия вступила в полосу падающих рынков
- Кризис, который мы сегодня наблюдаем, закономерен. Его предсказали в своих работах еще Адам СМИТ и Карл МАРКС.
Сегодня Россия вступила в полосу падающих рынков. И функционирование бизнеса в таких условиях принципиально отличается от работы в период роста. Если на растущих рынках ключевой элемент для любой компании - это прибыль, то когда речь идет о падающих рынках - это доля рынка. Есть непреложный экономический закон: количество компаний, работающих на падающих рынках, сокращается быстрее, чем сам рынок. Поэтому бизнесу нужно бороться за свою долю на рынке. И важнейшим инструментом сегодня должны стать маркетинговые технологии. Продолжаться такая ситуация будет достаточно долго.
Сегодня активно говорят о возвращении капиталов в Россию. Мол, это явно повысит курс рубля (большой вброс на рынок валюты), даст толчок развитию инфраструктуры, откроет возможности дешевого кредитования внутри страны. На это, собственно, в определенной степени направлены инициативы на Дальнем Востоке - создание ТОРов, свободного порта во Владивостоке. Но сразу встает вопрос: как обезопасить капиталы? Ведь на падающих рынках одним из распространенных бизнесов становится рейдерский захват. В нашей стране эта тема отлажена и отработана. Ключевой вопрос: как защититься? Если мелкий бизнес еще можно защитить: «отъем» происходит, как правило, на региональном уровне и можно попытаться «найти правду» в Москве. С крупным бизнесом все сложнее: необходимо искать политическую систему защиты. И по-другому не получится.
Не стоит считать, что рейдерский захват - это сугубо российская действительность. На Западе отлично отбирают собственность, никто и пикнуть не может. Совсем недавно отобрали собственность владельцев вкладов в кипрских банках. Сейчас начинают «раскулачивать» часть российских олигархов. Но другое дело, что законодательство Запада поощряет частную инициативу, а у нас - губит. Как только малый бизнес выходит на серьезный конкурентный уровень - начинается серьезная драка, в которой все средства хороши, в том числе и те, которые лишают конкурента собственности.
Так что государство защищает собственность лишь на уровне малого и среднего бизнеса. Выше - начинается закон «человек человеку волк».
Еще одна глобальная проблема, с которой сегодня столкнулись инвесторы, - это нехватка крупных проектов, в которые можно вложить средства с прибылью. Еще 10 лет назад какой-нибудь фонд мог аккумулировать $100 млрд и вложить их в пять проектов в пяти разных отраслях. Сегодня найти проект с вложением в полмиллиарда - уже трудно. И если у вас есть $100 млрд, вам нужно администрировать 200 проектов. А это накладно. Следовательно, управлять капиталом становится все дороже и дороже. Вложения в недвижимость, например, сегодня - это чистый убыток. Потому что налоги, стоимость содержания и аренды делают управление недвижимостью делом невыгодным.
Нужно искать эксклюзивные и не очень дорогие проекты, куда еще можно вкладывать.
Сегодня много говорят про возрождение промышленности в России. На мой взгляд, в рамках нынешней ситуации шансов ее возродить немного, поскольку внутренний рынок не в состоянии купить такое количество продукции, сколько нужно продать для рентабельности производства. А на внешние рынки нас уже не выпустят. И технологии так просто не дадут (пример - как нам запретили продавать компанию «Опель»). Но вот по мере развития кризиса, когда в мире начнет снижаться уровень разделения труда, ситуация будет меняться.
Хотя в рамках импортозамещения, приняв программу хотя бы на 10 лет и определив приоритеты (пусть это будут не самые высокотехнологичные производства), мы могли бы вернуть в экономику страны порядка $200 млрд и дать шанс целому ряду отечественных отраслей. Это ровно половина тех средств, которые сегодня инвестируются в импорт оборудования и товаров.
Разумеется, рынков одной России недостаточно - но именно для этого и создан и расширяется Таможенный союз (теперь - Евразийский экономический союз, ЕАЭС). Очевидно, что многие силы пытаются не дать ему состояться, да и для успеха восстановления производства много чего нужно сделать, прежде всего, изменить экономическую политику, но, по крайней мере, шанс на возрождение постепенно появляется.
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.
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