|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:37 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Владимир ПУТИН, президент РФ: На Дальнем Востоке мы предлагаем по настоящему эксклюзивные возможности и преференции
Сегодня мы видим будущее Дальнего Востока как одного из ключевых центров социально-экономического развития всей страны, который должен быть эффективно интегрирован в развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион в целом. При этом подъем экономики и инфраструктуры, формирование здесь новых производств и рабочих мест - это главная цель, для достижения которой мы работаем.
Только за последние годы в Дальневосточном регионе стартовали или уже реализованы несколько десятков крупных проектов. Многие из них по своим масштабам действительно имеют большое общенациональное, если не сказать глобальное значение. Это - пуск нефтяной магистрали Восточная Сибирь - Тихий океан; открытие во Владивостоке федерального университета, который уже стал важным научно-образовательным центром в АТР. Это строительство газопровода «Сила Сибири»; заканчивающееся строительство космодрома «Восточный»; модернизация БАМа, Транссиба, освоение шельфа Сахалина, Магадана, Камчатки; реализация проекта Восточного нефтехимического комплекса; создание современного кластера судостроения и производства морской техники для освоения шельфа; разработка предприятий по добыче железной руды, золота, другого минерального сырья; успешные проекты в сфере сельского хозяйства.
На Дальнем Востоке мы предлагаем потенциальным партнерам по настоящему эксклюзивные возможности и преференции. Хотел бы сказать несколько слов об этом подробнее. Уверен, об этом уже говорилось, и еще будет говориться, но я, собственно говоря, и приехал, чтобы с вами пообщаться и чтобы вы услышали об этом от первого лица, что называется. 30 марта текущего года вступил в силу закон о территориях опережающего развития. Будем и дальше работать вместе с инвесторами по стимулированию проектов, реализуемых на Дальнем Востоке. Резидентам территорий опережающего развития предоставляются особые условия для организаций новых производств, льготные налоговые режимы, меры административной поддержки, содействие в развитии инфраструктуры.
Уже девять таких территорий: в Республике Саха (Якутия), Приморском, Хабаровском краях, Амурской области, на Чукотке и на Камчатке. В планах - организация таких площадок на островах Русский и Большой Уссурийский, в других регионах Дальнего Востока. Еще более широкий набор преференций получат резиденты Свободного порта Владивосток. Уже в октябре вступает в силу соответствующий закон, и его действие распространится на все ключевые порты юга Приморья - от порта Зарубино до Находки, - а также на 15 муниципальных образований, где проживает почти 75% населения Приморского края.
Для бизнеса здесь значительно упрощаются и облегчаются процедуры прохождения границы. Вместо многочисленных контролеров на границе вводится единый орган; сами пункты пропуска будут работать круглосуточно; предусмотрено и предварительное электронное декларирование грузов. Иностранные граждане, прибывающие на территорию России через Свободный порт Владивосток, получат возможность оформить восьмидневную визу прямо на границе. Резидентам свободного порта будут предоставлены льготы по страховым взносам и налоговым платежам, а также режим свободной таможенной зоны.
Рассчитываем, что эти меры позволят сформировать мощный транспортный, а в перспективе и индустриальный узел, ориентированный на потребности не только Дальнего Востока, но и всего АТР. Он должен дать стимул для развития международной торговли, раскрыть большой потенциал, который сосредоточен на юге нашего Дальнего Востока. Серьезный интерес к использованию возможностей Свободного порта Владивосток проявляют наши западноевропейские, японские, корейские, китайские партнеры, особенно из приграничных провинций Китайской Народной Республики. Для них это прямой, кратчайший, а значит, самый экономически эффективный выход на международные морские пути. Считаю, что нам удалось выработать удачную и конкурентную формулу свободного порта, использовав и свой исторический опыт, и лучшие зарубежные практики, поэтому предлагаю правительству рассмотреть вопрос о распространении режима свободного порта на другие узловые гавани Дальнего Востока.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.