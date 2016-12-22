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Владимир Шведченко: Дальний Восток – абсолютно не безнадежная территория
Именно о таких людях, терпеливых, рисковых и предприимчивых, корреспонденту «ДК» рассказал генеральный директор ГТРК «Дальневосточная» Владимир ШВЕДЧЕНКО, чьи предки добровольно приехали осваивать Дальний Восток еще в позапрошлом веке.
– Дальневосточная история моей семьи насчитывает почти 125 лет. Трепетное отношение к памяти дедов и прадедов позволило не просто нарисовать генеалогическое дерево и сохранить старые семейные фотографии, но перенять бесценный жизненный опыт нескольких поколений, понять, какое место в истории рода занимаешь ты сам…
Первыми на Дальний Восток пришли предки моей бабушки по материнской линии. Они прибыли «Доброфлотом» из Новороссийска во Владивосток в далеком 1888 году, по госпрограмме переселения. Мой прапрадед, Савелий Каленихович КОНОНЕЦ, был тогда ребенком лет десяти.
Оказавшись в столице Приморья, его семья, как и многие другие переселенцы, решили двигаться дальше, вглубь материка. И хотя от Владивостока они отошли всего на 250 км, двигались долго – искали подходящее место для основания нового поселения. Стоит ли говорить, что их первопроходческий путь – а шли они вместе с домашним скотом, запасами зерна и другим скарбом – пролегал через совершенно глухую, неосвоенную тайгу?.. Как следует из воспоминаний очевидцев и наблюдений историков, двигались переселенцы всегда ранней весной, затем находили промежуточное место для стоянки, жили в землянках, занимались земледелием, делали запасы на зиму и только следующей весной вновь совершали очередной «марш-бросок». Лишь спустя три года они нашли подходящее для себя место, где и основали село Спасское, известное сегодня как город Спасск-Дальний.
Про самого Савелия Калениховича известно совсем немного. За всю жизнь на Дальнем Востоке у него родилось 8 или 9 детей, что, как известно, было в то время нормой для крестьянских семей. Все они занимались в основном земледелием, а также охотой и рыбалкой – несмотря на свою суровость, девственная дальневосточная земля была крайне щедра на природные богатства.
Гораздо больше информации удалось сохранить о прадеде Ермолае Савельиче и прабабушке Мавре Диомидовне. Кстати, здесь нельзя не отметить удивительные имена, которыми в то время еще называли детей: Калених, Савелий, Ермолай, Мавра, Диомид… Прошел всего век с небольшим, а эти имена оказались уже практически забыты.
Так вот, с прадедом Ермолаем связана одна интересная история. Когда на Дальний Восток пришла советская власть, он, насколько известно, стал неким бригадиром. Но в начале 30-х годов в селе сгорел то ли амбар с зерном, то ли конюшня, в результате чего Ермолай был объявлен врагом народа и отправлен в ГУЛАГ на территории Амурской области. Однако, поскольку он был очень мастеровитым, хорошим работником, его освободили из лагеря досрочно. И здесь нужно отдать прадеду должное: понимая, что вернуться домой означает навлечь на свою семью позорное клеймо, он решил поехать на стройку Комсомольска-на-Амуре, чтобы реабилитироваться в глазах народа и не порочить родных. Только после этого, спустя еще несколько лет, Ермолай Савельич благополучно вернулся домой.
Предки моего деда по материнской линии также появились на Дальнем Востоке в конце XIX века, но четырьмя годами позже. Родители, братья и сестры моего прапрадеда Константина ЛИСИЦА, как и семья Кононец, покинули Черниговскую губернию в Украине и тем же маршрутом прибыли во Владивосток в 1892 году. Так же, отправившись вглубь материка, эта группа переселенцев основала село Воскресенка, однако с данным переселением все оказалось сложнее: выбранное место уже успели облюбовать для себя жители Спасского, которые считали эту землю своими охотничьими угодьями и потому в буквальном смысле встретили «новеньких» с ружьями в руках.
Вооруженные конфликты свежеиспеченных дальневосточников, напоминавшие сюжеты знаменитых американских вестернов, продолжались до тех пор, пока «воскресенские» не написали челобитную генерал-губернатору, который как раз собирался проезжать по дороге мимо Спасского. Рассмотрев обстоятельства дела, генерал-губернатор повелел отдать спорную территорию новым поселенцам, мотивируя решение тем, что земли и лесов много, потому хватит на всех. Тем не менее обоюдные обиды жителей двух поселений были забыты, по всей видимости, нескоро. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что два семейных древа, подобно Монтекки и Капулетти, сумели соединить только мои бабушка и дедушка – Людмила Кононец и Сергей Лисица.
Помимо удивительных имен, хочется отметить еще одну любопытную особенность первых коренных дальневосточников. Так, о прапрадеде Савелии Калениховиче известно, что он был невысокого роста и довольно щуплый. А вот прадеды Фома и Ермолай, родившиеся уже на Дальнем Востоке, напротив – очень здоровыми и крепкими. Дед Сергей Фомич даже говорил мне, что один кулак у прадеда Фомы – как два его, а я смотрел на свой кулак и понимал, что моих было все четыре. Видимо, суровые условия жизни на Дальнем Востоке сформировали в то время особую, дальневосточную «породу» людей, готовых к любым физическим испытаниям. Сегодня, что и говорить, дальневосточник помельчал…
Интересно также, что, по некоторым данным, в конце XIX века до 60% населения российского Дальнего Востока составляли китайцы, многие из которых были на нелегальном положении. Тем не менее, это совершенно никого не пугало, т. к. государственность здесь всегда была русская и хозяевами данных территорий считались именно русские. Установленный факт: ни одно из множества проживавших на Дальнем Востоке племен никогда не присягало на верность Китаю.
Предки моего отца по материнской линии приехали на Дальний Восток существенно позже, уже в 30-е годы прошлого века. Однако история, а точнее, предыстория их переселения также очень необычная, напоминающая сюжет современного любовного романа. Моя прабабушка Наталка, будучи родом из богатой семьи и замужней женщиной, влюбилась однажды… в своего батрака, который к тому же был младше ее лет на 12. Муж, узнав об этом, покончил с собой… Впоследствии Наталья вышла за батрака замуж, и они вместе уехали на Дальний Восток.
Будучи пролетарского происхождения, Данила ГОЛОД – так звали батрака и, соответственно, моего прадеда – во время войны был выбран председателем сельсовета в селе Вишневка под Спасском. А после войны с ним произошел совершенно необыкновенный случай. Однажды, когда все селяне были в клубе на премьере фильма «Молодая гвардия», вооруженные автоматами бандиты в военной форме на грузовике грабили магазин. Председатель сельсовета, видимо, заработался и на киносеанс опаздывал. Увидев бандитов, он не испугался, а напротив, встал на защиту имущества и даже представился. Те, в свою очередь, обрадовались, что в их руки попал распорядитель сельской кассы, однако договориться о ее выдаче не смогли – отвели прадеда Данилу к овражку и расстреляли. Да только счастливая была у него судьба – от пуль остались только дырки в плащ-палатке. Огородами председатель добрался до клуба, поднял народ, а банда умчалась на грузовике лесными дорогами, не успев практически ничего вынести из магазина.
Несмотря на жизненные трудности, которых в середине прошлого века было ничуть не меньше, чем сейчас, дед Данила, каким я его помню, всегда оставался для меня образцом жизнелюбия. И это заставляет лишний раз задуматься, чем же все-таки определяется счастье: местом жительства и прочими внешними обстоятельствами или тем, как мы сами воспринимаем окружающую нас действительность?..
После войны баба Наталка позвала на Дальний Восток свою дочь от первого мужа – Анну, мою бабушку. Она прожила 3 года в оккупированной фашистами деревне, а, получив в 1944-м похоронку на своего мужа, лейтенанта разведки Ивана Ивановича Шведченко и потеряв в той войне практически всю родню, в 1946-м приехала в Спасск-Дальний вместе с моим десятилетним отцом и его младшей сестрой.
Но за последние десятилетия мир изменился. И то, чтобы все члены семьи жили вместе, сообща, на одной территории, более не является особой ценностью. Особенно для молодежи, которая сегодня наиболее подвижна, и бороться с этим бессмысленно.
И все же – одно дело, когда молодежь целенаправленно уезжает в другой город или другую страну, делая по-настоящему осознанный, свободный выбор, и совсем другое, когда это происходит повально, массово, лишь в соответствии со стереотипами, что «где-то там гораздо лучше». Проблема, на мой взгляд, именно в этом. Сегодня нужно активно показывать Дальний Восток молодежи, чтобы те, кто уехал в Москву, Питер и не устроились там, сами захотели вернуться домой.
К сожалению, многим жителям Центра России кажется, что жизнь есть только до Урала. А наши власти часто говорят о том, что мы живем плохо, по сравнению с западом. Но на самом деле все это не так. По цифрам, возможно, да, но с точки зрения уровня организации жизни здесь ничуть не хуже. Главное для региона сегодня – сделать мощный инфраструктурный рывок. Строить дороги, развивать побережье. Я уверен, что Дальний Восток – абсолютно не безнадежная территория. Более того, закат Европы еще в 30-е годы прошлого века почувствовал и описал в своей книге известный немецкий философ Освальд ШПЕНГЛЕР. Сегодня этот закат становится очевидным для все большего числа людей, ведь многие экономические и культурные акценты все сильнее смещаются к Азии. А значит, и Восток через какое-то время может перестать быть дальним...
Записал Глеб АЛЕНИШКО, «Дальневосточный капитал».
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